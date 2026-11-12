HIFU邊部效果最好?解構新一代HIFU GOLD X黑金索原理、效果及價錢

HIFU療程緊膚拉提效果即時可見，因此近年廣受大眾歡迎，最近最新一代HIFU GOLD X黑金索的突破性技術原理更掀起了一陣陣熱話！皆因呢部HIFU 機連樂壇天后容祖兒(Joey)也一試就愛上，演唱會及拍攝前都會抽時間做呢部HIFU GOLD X，同時人氣醫美KOL Jade及Manson都不約而同地大力推介，激讚緊膚提拉效果極佳！能讓這班對保養有極高要求的人氣指標一致推介，全因這部OASIS獨家引入的HIFU GOLD X是現時市面上唯一一部具備3重能量，能做到「膠原層x筋膜層x肌肉層」3層同步管理的療程，今次就帶大家深入拆解這部被堪稱為「9D HIFU」的年度焦點，究竟有幾利害！

OASIS獨家隆重推出全新一代無痛緊膚拉提機皇「HIFU GOLD X黑金索」，全面突破傳統HIFU界限！

突破傳統HIFU！市面唯一「膠原x筋膜x肌肉」3層同步提拉

以往大家做HIFU，只可以針對筋膜層進行提拉。但隨着年紀增長，我們皮膚流失的不只是膠原蛋白，底層肌肉亦會逐漸流失，減弱承托力，繼而讓肌膚鬆弛下垂。而最新一代HIFU GOLD X黑金索正正打破了傳統局限，是市面上唯一能做到「膠原層x筋膜層x肌肉層」3層同步管理的療程，將以往HIFU療程單一的「緊緻提拉」，全面進化至「重建支撐，輪廓修復」，一次過改善輪廓鬆弛、下顎線模糊、蘋果肌下垂及整體皮膚緊緻度。

HIFU GOLD X黑金索是市面上唯一做到「膠原x筋膜x肌肉」3層同步管理的醫美療程，結合3重能量與3式索緊，立體式層層提拉，修復皮肉分離。

HIFU技術原理躍升進化！3重能量結合3式索緊 締造完美立體緊緻輪廓

一般HIFU的原理是運用聚焦超聲波在深層組織產生熱能，藉此收緊筋膜層，達到緊膚拉提效果，而這部堪稱為「9D HIFU」的HIFU GOLD X則結合了3重能量、3式索緊及3層提拉，採用HERmaX筋肌提拉緊膚技術，發放三大能量，包括以HIFU超聲波鞏固筋膜結構作提拉、以HRF射頻刺激膠原再生提升蘋果肌，再配合HEMS電脈衝激活肌肉彈性以強化肌底承托力。配合三大獨家索緊技術，點陣式定點加熱至60-70°C的「黑金針」、每線高達618點的隱形埋線「曜金線」，以及漩渦式圈狀能量無縫加固的「索飛輪」，才為大家帶來立體式層層提拉的效果，完美修復皮肉分離的肌膚老化問題。

HIFU GOLD X主打9大逆齡功效，無痛零修復期，不只提拉筋膜，亦可強化肌底承托，一次過重塑清晰下顎線及提升蘋果肌！

9大逆齡功效！包包面與偏瘦面型同樣適用

很多人擔心做完HIFU面頰會變得凹陷，但HIFU GOLD X 黑金索能根據各類型輪廓搭配成不同方案，無論是包包面還是偏瘦面型都同樣合適。而且療程舒適無痛，零修復期，做完即可以最佳狀態示人！療程主打9大功效，除了喚醒肌肉彈性、強化肌底承托及收緊筋膜外，更能淡化虎紋、提升眉眼與嘴角、提升蘋果肌、促進膠原新生、細緻毛孔膚質，以及重塑清晰下顎線。

HIFU GOLD X 效果獲明星KOL激讚 口碑極好

人氣醫美KOL Jade大讚最新一代HIFU GOLD X功效強大，全因一個療程已可處3層肌膚問題，做到層層提拉，織密膠原及增強肌底承托效果！她更驚喜分享，療程後下顎線非常緊緻，效果極好！

人氣YouTuber Manson 大讚只需做一次療程已經十分有效果！他對提拉緊緻度極之滿意，更直指法令紋淺了「巨多」，連蘋果肌都明顯提升了不少！

除了樂壇天后容祖兒Joey激讚外，人氣醫美KOL Jade及Manson亦先後在社交平台分享推薦HIFU GOLD X，表示親身見證試過HIFU GOLD X 出色的緊緻提拉效果，能一次過解決輪廓鬆弛下垂問題！想告別肌膚老化鬆弛，這部實力與口碑兼備的HIFU GOLD X黑金索絕對是大家的醫美首選！

OASIS 獨家限時優惠！超震撼HK$488搶先體驗星級同款HIFU GOLD X黑金索

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