很多香港女生都追求緊緻V面，但一聽到要做高能量療程（如HIFU或單極射頻），往往會因為怕痛或擔心「反黑」（色素沉澱）而卻步。如果有一部機能做到無痛、零恢復期，甚至將「修復歐洲無價名畫」的極致精準雷射技術應用到你的臉上，大家又會否心動？近日，由美國品牌ARCA研發、全球最大醫美生產商El.En. Group於意大利製造、並由怡天國際有限公司（Beautisky International Ltd.）引入香港的全新FORNAX（鍛造光）紅外光抗老神機，於「亞太區美容展」（Cosmoprof Asia 2026）中首度亮相並宣告抵港，誓要以航太級精準度為大家帶來前所未有的無痛逆齡體驗！



全球最大醫美生產商El.En. Group Brand Ambassador Mr. Francesco Guarnieri親臨香港發布會，向大眾隆重介紹備受矚目的全新FORNAX紅外光抗老神機。

45年頂尖雷射工藝 FORNAX以航太級精準度重塑年輕輪廓

FORNAX（鍛造光）絕非一般的醫美儀器，皆因其背後的 El.En. Group 大有來頭。集團Brand Ambassador Mr. Francesco Guarnieri表示：「El.En. Group自1981年於意大利佛羅倫斯成立，擁有超過45年的雷射工程專業知識，我們最頂尖的團隊不僅研發高功率工業雷射，更會製作精密的雷射系統來修復歐洲藝術遺產的傑作。」

他強調，這次與美國品牌ARCA合作推出FORNAX這部旗艦級新機，正是「將這種航太級的精準度與細膩技術應用於醫美領域」。因為無論是修復名畫還是處理人體肌膚，都絕對不容許絲毫誤差與熱力破壞。這份對精準的執著，務求令客人在最安全、最低風險的情況下體驗極致的提拉效果。

El.En. Group Manager Mr. Riccardo Stocchi於現場親自展示FORNAX的智能操作介面，展現蘊含航太級精準度的科技實力。

突破傳統抗老瓶頸 FORNAX寬頻紅外光「熱擴散」引爆膠原增生

傳統熱能儀器大多依賴高溫破壞來刺激膠原，過程難免伴隨痛楚，對於薄弱的肌膚更是一大負擔。而FORNAX則開創了全新的溫和抗老革命。El.En. Group Manager Mr. Riccardo Stocchi指出：「FORNAX是一部建基於極其強大紅外線發射技術的新型儀器。它獨特的寬頻紅外光發射波段，能引發深層且強效的皮膚緊緻作用。」

Riccardo續指：「透過熱擴散（thermal diffusion）效應，它能刺激新組織形成與膠原蛋白增生。整體而言，這是一部效果驚人的提拉與逆齡設備。」這種專利技術不只是表面加熱，更能直接活化細胞，促進真皮層線粒體產生ATP（三磷酸腺苷），從根本上長效重建皮膚的結構矩陣。

現場進行FORNAX實機療程示範，展現冷凍技術如何為用家帶來無痛、零反黑及零恢復期的舒適提拉體驗。

怡天國際引入FORNAX 專為亞洲肌膚而設 ，零刺激即時見效

亞洲人肌膚較容易受高能量刺激而產生色素沉澱，這亦是不少香港愛美人士對高能量療程卻步的原因。FORNAX（鍛造光）的出現，正好完美解決了這個痛點。

負責將FORNAX正式引入香港的怡天國際有限公司（Beautisky International Ltd.）董事Ms. Maggie Wong指出，這部儀器對香港用家來說是一大福音：「FORNAX使用的750-1800nm光波主要被真皮層的水分吸收，不會被黑色素細胞吸收，所以大大減低了灼傷、結痂及反黑的風險。」她特別強調其安全性與舒適度：「儀器配備了先進的波導冷卻系統，能將皮膚溫度控制在15至25度之間，每發出一次能量時會有少少凍，之後帶微暖，客人會覺得非常舒服，完全無痛，零恢復期。」

Maggie補充，FORNAX不但適合敏感肌、容易反黑或皮膚屏障脆弱的人士，更能帶來立竿見影的美容效果：「做完一次後，客人已經能即時看到黑眼圈淡化、蘋果肌上提、下顎線收緊，甚至毛孔也能收細、膚色去黃提亮。」Maggie表示，FORNAX不只能無痛瘦面，甚至還能應用於身體部位（如淡化妊娠紋），堪稱全方位光學革命，勢必成為香港醫美界備受追捧的新貴。

（資料由客戶提供）