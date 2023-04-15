張致恆老婆雯雯自力更新 靚媽重新出發 接香港中藥護膚品牌廣告

張致恆太太雯雯，成為母親後，一直承受著很多壓力，亦因此疏忽對自己的愛護。她首次接受了香港品牌，著名中藥護膚品牌宮廷薈的邀請，使用了他們的產品，並分享了自己的心路歷程。



成為母親後更需要愛惜自己 關注自己健康和美麗

作為一位母親，雯雯深知自己的角色十分重要，但她曾經也疏忽了自己的外表和內心。在成為母親後，發覺更需要愛惜自己，關注自己的健康和美麗。因此，她選擇了宮廷薈的中藥護膚品，讓自己重新變得更美麗。

雯雯表示，一開始她對中藥護膚品有所疑慮，但使用後她卻驚喜地發現，這些產品真的能夠改善皮膚問題，包括一直困擾自己的脫皮、暗瘡及斑斑問題。開頭亦都很怕中藥護膚品會很難用，但是使用過後，發現原來用法差不多，而且功效顯著，亦很快就得到改善。

+ 4

雯雯還推薦了宮廷會的王牌產品：雪瑩面霜、皇后潔面藥、千金蔘精華和雪瑩再生水，這些產品都能夠有效改善自已的皮膚問題，讓肌膚變得更加細嫩和有光澤。使用這些產品，讓她重新找回了自己的美麗和自信，讓她更加堅強自信地面對生活中的挑戰。

雯雯一直心態都很強，也不怕網絡上的閒言閒語，因為她知道有很多媽媽，也很支持她。她的選擇和決定，也向我們傳遞了一個重要的訊息：女性需要愛惜自己，不僅是為了自己，也是為了家庭和更美好的未來。讓我們一起關注自己的健康和美麗，讓自己變得更加自信和美好！

宮廷薈 中國宮廷美容智慧博大精深

千年嫩極醫學，Myeong 宮廷薈 宮廷美容 中國宮廷美容智慧博大精深，歷朝歷代最高的醫學技術匯集在宮廷內的太醫院， 中華擁有超過2000年的醫學根基，他們利用現代中醫學及護膚技術， 結合千年宮廷秘方，制作效果顯著的護膚產品，宮廷薈使用100%天然配方及食用級藥材認真制作， 打造一個香港製造，SGS認證，香港信心保證中藥護膚品牌

宮廷薈的中藥護膚品在市場上獲得了廣泛的認可和好評，成為許多人的首選。以下是宮廷薈的中藥護膚品成為首選的原因：

1. 嚴格的品質把控：



宮廷薈的中藥護膚品成分經過嚴格的品質檢測和認證，確保產品的品質和安全性。

2. 天然的食用級中藥成分：



宮廷薈的中藥護膚品主要采用天然的中藥成分，沒有對人體有害的副作用，對皮膚較為溫和。

3. 有效的護膚功效：



宮廷薈的中藥護膚品能夠改善多種皮膚問題，如暗瘡、色斑、細紋等，同時促進皮膚的健康和年輕。

4. 合理的價格：



相較於市場上其他中藥護膚品，宮廷薈的產品價格合理，且性價比較高。

5. 廣泛的口碑和認可：



宮廷薈的中藥護膚品在市場上獲得了廣泛的認可和好評，許多人都對它的護膚功效表示讚賞。

綜上所述，宮廷薈的中藥護膚品成為首選，是因為它的品質把控嚴格，成分天然，護膚功效顯著，價格合理，且獲得了廣泛的口碑和認可。

注重女性健康和美容的品牌

宮廷薈是一家注重女性健康和美容的品牌，因此一直以來都非常支持女性：

1. 品牌理念：宮廷薈的品牌理念是「愛護自己，讓肌膚飲中藥」，強調女性需要愛護自己，不僅是為了自己，也是為了更美好的未來。因此，品牌一直以來都非常支持女性，提供女性健康和美容方面的產品和資訊。



2. 產品研發：宮廷薈的產品研發團隊一直致力於研究女性健康和美容方面的需求，並開發相應的產品。例如，研發出針對女性皮膚問題的中藥護膚品，以及針對女性身體健康的中藥保健品等。



總之，宮廷薈支持女性的原因是多方面的，品牌一直以來都注重女性健康和美容方面的需求，提供相應的產品和資訊，並積極參與女性公益事業，為女性權益發聲，推動女性的發展和進步。

一般人對中藥護膚品誤解：

中藥護膚品是一種利用中醫藥理論和技術，以中藥為主要成分，製成的護膚產品。然而，由於對中藥護膚品的認識不夠深入，一些人對此存在著誤解。

首先，一些人認為中藥護膚品只適合年長的人使用，認為年輕人的皮膚不需要這樣的保養。實際上，中藥護膚品適合所有年齡層使用，因為它們能夠幫助改善各種皮膚問題，如暗瘡、色斑、細紋等，並促進皮膚的健康和年輕。

其次，一些人認為中藥護膚品的效果不如化學成分的護膚品好。實際上，中藥護膚品的成分是天然的，對皮膚較為溫和，同時具有調理和修復皮膚的功效。而化學成分的護膚品則可能對皮膚造成刺激和負擔，長期使用可能對皮膚造成損傷。

此外，一些人對中藥護膚品的成分不夠了解，認為其中含有毒素或有害物質。實際上，宮廷薈的中藥護膚品的成分經過嚴格的品質檢測和認證，並且大多數成分都是天然的，沒有對人體有害的副作用。

總之，宮廷薈的中藥護膚品是一種天然的、溫和的、有效的護膚產品，適合所有年齡層使用。對於中藥護膚品的認識和使用，需要從正確的角度出發，了解其成分、功效和使用方法，才能更好地發揮其護膚功效。

尖沙咀店地址：

尖沙咀誠品生活 L206 (海港城星光行2/F 誠品下層)

Whatsapp查詢：https://wa.me/85291563715

官網:https://www.myeong.me/

YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=nymJ22SIu8k

Instagram：https://www.instagram.com/myeongskincare/

以上資料由客戶提供