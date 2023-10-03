醫美針劑療程要點揀？醫生主理免中伏

相信不少人都試過醫學美容，但是效果卻未如理想。不少人進行都只是聽信坊間醫美資訊，未有了解每種針劑或療程的細節，因此用錯醫美方案或針劑！想要達到完美醫美效果，就必需要尋求專業醫生建議！



坊間醫學美容療程五花八門，加上網上亦充斥住不同的醫美資訊及KOL宣傳，令有意進行醫美的消費者傻傻分不清，隨時用錯方案。而且不少醫美中心，只會提供療程，並沒有事前咨詢，更沒有合資格醫生主導，或使用來歷不明的針劑，不但影響醫美療效，更可能令增加副作用的風險！消費者在選擇醫美療程前不單要自己做足功課，更要選擇可靠而且由醫生主導的醫美中心。

經驗醫生主理 專業技術 掌握完美劑量比例協調

創立10年，而且多年來獲得多個權威性獎項的Lumière Medical一向以「專業．高效．貼心」為宗旨，確保客人能得到安全、頂尖而全面的醫美療程，Lumière的每項專業療程均嚴遵最高規格指引，並由經驗豐富的醫生主理，而專研團隊均通過嚴謹考核及持續評估，令每位想要愛美的客人得到佳效果，同時安心放心。

醫學量膚定制系統 專屬療程方案

不少消費者都從坊間、網上得到醫美資訊，但這些資訊往往只是片面，消費者可能只知肉毒桿菌可以除皺、透明質酸可以補水等，卻忽略了劑量以及比例協調的重要性，而且在沒有專業醫生的咨詢下，錯誤選擇療程/方案，醫美成效大打折扣，從而對醫美失去信心。

Lumière Medical以客人健康及安全為首任目標。在進行療程前，會先由醫生一對一地進行專業諮詢與溝通，在了解客人肌膚狀況、輪廓比例及需要後，以專業分析釐定個人化專業醫學美容方案。結合醫學與美學，根據個人肌膚狀況、不同部位之間的比例協調，透過肉毒桿菌素、透明質酸、膠原增生等不同針劑療程，為每個客人締造獨一無二的輪廓，效果自然更為顯著。

醫學量膚定制三大療程 針對不同需要

先天原因，或因隨年齡増長，肌膚出現皺紋、下墜、失去彈性等問題，使用肉毒桿菌素、透明質酸、膠原增生是最常見的醫美療程，每項都有其針對性的作用，然而，不少人還停留於舊有的認知，兼且在沒有醫生的建議下誤選療程，小則效果欠佳，大則產生不必要的副作用。

Lumière Medical就以不同肌膚問題，由醫生及專業團隊針對不同需要制定三大療程，並配合不同國際認證針劑達至最佳效果︰

Dermal Filler 透明質酸療程

透明質酸，是皮膚組織的主要成分之一，以維持細胞結構、補水及修復組織等功用。但隨年齡增長，此種人體自然天成的天然物質就會慢慢流失，使魚尾紋、法令紋、甚至黑眼圈等問題都會浮現。想要填補下陷皮膚、減淡紋理及重塑面形輪廓，透過不同的透明質酸療程，便能回復年輕飽滿狀態。Lumière Medical便會因不同需要制定透明質酸療程，現時熱門療程更有限時優惠︰

1. 水光針/保濕針/透明質酸療程優惠

Belotero® REVIVE極緻透明質酸保濕針療程，限時優惠價HK$980。

2. 熊貓針療程優惠

Teosyal® REDENSITY2熊貓針療程：豐盈剔透明眸熊貓針療程，限時優惠價HK$2,800。

囊括多個國際認證針劑療程方案︰Restylane® 、Juvederm® 、Teosyal®及Belotero®

Botulinum Toxin 肉毒桿菌素療程

肉毒桿菌素，能有效地使引致動態皺紋的肌肉得以放鬆，達致撫平動態紋、表情紋，同時可防止新皺紋形成，是最熱門的去皺療程。同時，亦可改善亞洲人常見的肌肉肥厚等問題，有效放鬆並縮小咀嚼肌，改善國字臉，有瘦面及V面效果。而且更有止汗功效，適合大汗人士。想對付皺紋紋或瘦面，即參考Lumière Medical限時優惠︰

BOTOX® 、XEOMIN®皇牌部位（5選1）去皺美學／瘦面塑顏療程，限時優惠價HK$980起。

囊括多個國際認證針劑療程方案︰BOTOX® 、XEOMIN®、Dysport®

Collagen Activation 膠原增生療程

雖然人體可以自生膠原蛋白，但是從20歲開始，膠原蛋白就會以每年1%的速度開始減少，25歲過後自身膠原蛋白的形成速度遠遠趕不上流失，肌肉便會開始失去彈性。膠原增生療程就利用高效激活纖維母細胞及膠原蛋白增生，提升細胞活力，由內到外激活肌底彈力，令肌膚嫩滑自然飽滿，全面緊緻輪廓！Lumière Medical的極緻膠原增生療程就能有效讓肌膚內在結構重拾健康，提升肌膚鎖水功能，讓肌膚水潤緊緻飽滿，現時亦有限時優惠︰

SCULPTRA®、AestheFill®極緻膠原增生療程，限時優惠價HK$3,800。

囊括多個國際認證針劑療程方案︰SCULPTRA® 、AestheFill®

不要再相信網上、坊間的片面醫美資訊，想要變美、重拾年輕肌膚狀態，立即到Lumière Medical咨詢，尋求一個最合適自己的方案！

https://www.lumiere.com.hk/medical-aesthetic/

(資料及相片由客戶提供)