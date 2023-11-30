2024脫毛邊間好？比拼EVRbeauty：脫毛儀器/減痛技術/價錢/分店

又要捱痛、又要花錢、又要花時間，但每年都依然令不少女生「狠下決心」，都只因一個念頭：「早脫早享受」！激光永久脫毛，一定是大部份香港女生踏入醫美世界的第一步。

不過，真正下定決心之前，女生們也一樣經歷過「舉步維艱」的時候，廠商儀器、激光波長、減痛技術、價錢選擇，實在花多眼亂；再看看分店位置、公司團隊和服務等等，到底「大廠信得過」抑或「看價錢最實際」，便開始頭暈轉向了。

很多時，購買療程前覺得「性價比最重要」，真正脫光光躺上床才發現「服務才是王道」！以下為你逐一分析激光脫毛的5大重點，比較香港兼具規模和人氣的年輕激光脫毛公司EVRbeauty。既然能成為一間口碑載道 、人氣急升的年輕醫美品牌，更要看清它的優勢重點，讓各位不用再舉棋不定。

EVRbeauty激光脫毛比拼重點1：激光脫毛科技

還記得你的脫毛「初心」嗎？就是「早脫早享受」，儘早脫清、擺脫毛髮煩惱，才是你選擇激光脫毛的首要條件！

脫毛效果快慢有兩大關鍵，其中之一就是激光儀器！

激光永久脫毛原理：

透過選擇性光熱作用的原理，激光儀器釋放出特定單一波長的能量，被毛髮色素（黑色素）吸收，毛囊組織受熱而被破壞，過程中不傷及周邊皮膚組織，達到減少或永久性去除毛髮的效果。

香港專業醫美的「脫毛標配」大部份都採用美國Candela，最大原因就是它採用的755nm波長。

激光脫毛755nm（Alexandrite Laser）特點：

被白晳至橄欖膚色（skin type I至 IV）吸收，能量落於毛囊的位置，最適合亞洲皮膚脫毛。

激光脫毛1064nm（Nd:YAG laser）特點：

被深棕色至黑皮膚（skin type V至 VI）吸收，能量落於毛囊之下的位置，適合深膚色人士脫毛。

多年來穩坐「全球No.1激光脫毛科技」的美國Candela是研發美容和醫療激光技術的公司，在脫毛科研上擁有多達75項專利，效果具備眾多醫學實證，官方指出「3次治療，永久性脫毛率可達80%」，獲美國FDA及歐盟CE安全認證。

EVRbeauty採用的是Candela最新一代GentleMax Pro雙波長激光，結合755nm及1064nm雙波長技術，能量直達毛囊進行破壞。升級的特大24mm機頭，能夠覆蓋皮膚範圍更大，可調的重覆頻率最大為10Hz，打光更快、範圍更大，脫毛過程也因此比以往快3倍，提升客人體驗。

市場上，也有其他脫毛品牌採用韓國儀器，以及使用755nm以外的激光波長，甚至是彩光脫毛，不但效果緩慢，對於亞洲人黃皮膚、黑毛髮的的脫毛成效也較低。既然要決心脫毛，自然不能在「成效」上退讓！

EVRbeauty激光脫毛比拼重點2：減痛系統

雖然有心理準備要「捱痛」，不過現今脫毛的減痛技術比IOS更新得更快，脫毛體驗早已不可同日而語！

冷凍技術上，EVRbeauty榮獲Candela亞太區頒發CRYOGEN原廠專利冷凍噴霧儀器使用量NO.1 「金獎」殊榮。冷凍劑使用量獲得廠商官方認可冠絕全港，意味著亞太區的人氣冠軍，更重要是正廠正貨的專業保證。

Candela專利智能冷凍技術（DCD™）Dynamic Cooling Device™的特點：

1. 發出激光的同時輸出-20℃冷凍噴霧Cryogen，在脈衝間同步冷凍皮膚表層，提高舒適度，但不會影響毛囊位置而影響脫毛效果。

2. 對比接觸式冷卻系統更快、更精準，冷凍因子高50%，確保激光能量可以達到更高密度，從而提高脫毛效率。

Candela專利冷凍劑CRYOGEN的特點：

1. 優質配方，99.9%純度、無毒、不殘留任何物質

2. 冷卻罐獨特一體式設計，減少雜質

3. 生產過程品質監控，鋁罐有利環保

至於其他科技的減痛措施，有些脫毛公司採用接觸式冷凍技術，降溫效能不夠快、減痛效果也一般。至於敷凍gel等也是屬於較舊式的做法，對於保護肌膚作用十分有限。

EVRbeauty激光脫毛比拼重點3：服務及團隊

脫毛過程中的體驗，就是你所購買的一切！

換言之，設備再頂尖，你要能切實獲得良好體驗，才算是物有所值。

EVRbeauty在美容儀器、產品的投資上不計成本，引入了醫療級別的VISIA頂級皮膚分析儀，擁有全球最大護膚品集團之一P&G旗下的「全球肌膚保養研發中心」資料庫。高準確度的資料分析、高解象影像，多項數據全面解讀出客人的實際膚況，成為美容療程前的最大支援後盾。客人在療程前如有任何皮膚的疑問，皆可透過數據來進行分析，可靠安心。

另外，EVRbeauty自家投資研發純素防曬，成份尊貴溫和，適合高能量療程後、敏感皮膚使用，而且具備SPF50 PA++++最高防曬度數，海洋無害，是市面少見的高品質而生態友善的防曬產品。每次進行激光脫毛後，治療師都會細心為客人搽上自家的純素防曬，不但貼心加分，高質防曬呵護肌膚，大大提升療程價值！

要成為90後的最愛脫毛品牌，實力也並非全靠硬件，「重視民意」的種種細節也居功至偉。

EVRbeauty透過全港獨家的「全面優質管理（TQM）」來提升服務。這種管理方式以客人導向，設立「360度回饋系統」持續進行問卷調查、獲得客戶反饋，以顧客滿意度（CSAT）作為重要抉策的一大指標。EVRbeauty在銅鑼灣、尖沙咀以外的第三間旺角分店，選址正正是透過問卷調查，獲得大比數票選結果之後的決定。

香港醫美成行成市，有些是脫毛公司是老品牌，也有些脫毛公司重金禮聘「粒粒巨星」坐陣。而EVRbeauty一直只重視口碑和信譽，不強調宣傳效應，以實力逐步贏得客人信心。

EVRbeauty激光脫毛比拼重點4：脫毛價錢明碼實價

EVRbeauty開店短短四年至今，能成為年輕一代的脫毛佳話，源於她們開業之初便徹底落實三個方針，認真貫徹「明碼實價，絕不硬銷」的宗旨：

1. 脫毛療程的價錢、期限細則、部位，以至各種組合和學生優惠，皆清晰在官方網站列出，並絕少改動價格。

2. 設有e-shop網上購買各種療程，體貼客人不想面對銷售過程。

3. 設有14天退款保障，領先香港冷靜期立法進度，為同業立下優良榜樣。

在價格、儀器以及脫毛療程細則上，香港一眾脫毛公司愛走神秘路線，透明度不足。部位脫毛公司會在官網上列出常規的少量脫毛優惠，但如果要查詢較全面的脫毛部位和價錢，也沒法透過WhatsApp等方式查問，而必須預約時間進行諮詢，再現場大力「介紹」，這做法是否值得支持，就交由各位自行衡量了。

EVRbeauty激光脫毛比拼重點5：分店及分流

上文提到脫毛效果快慢有兩大關鍵，除了儀器之外，「做療程是否方便」就是另一大關鍵。

EVRbeauty在旺角朗豪坊、銅鑼灣百德新街、尖沙咀美麗華皆設有分店，3店選址可謂100分，不但位於世界中心，交通也十分便利，總有一間方便到香港人。

難得的是，EVRbeauty對所有客人一視同仁，並沒有劃分繁忙、非繁忙時段。落booking可按客人需要自選日子時間，改booking也只須透過WhatsApp溝通。

香港不少脫毛公司為了推出低價優惠，會在條款上限制分店地址、做療程的時間。如果想在繁忙時間（下班後、週末下午）做療程，療程價值便會不合比例地高出不少。想想看，如果你的脫毛公司地點在大西北，約食飯不就腳、Lunch Time一來一回不方便，如果還加上時段的限制！要在繁忙日程中抽空脫毛，就變成一場耐力的考驗！脫毛進度也自然十分緩慢，這種「低價」是否值得就看個人需要了。

另外，有激光脫毛經驗的人，都必然有「改booking」的經驗，因為香港人實在太忙了！一個月前預約的療程，突然有急事、經期不適、出差，都是等閒事。如果改booking有相應罰則、推遲太久，這就會變成你沒法早日脫清的最大「人為因素」！

總結而言，EVRbeauty是新進的優質脫毛品牌，團隊經驗豐富，療程具備信譽和國際認證，脫毛療程安全可靠。最後一提，如果各位是脫毛新丁，最好先進行免費試做，完整地體驗一整個部位的脫毛過程，感受激光感覺、店舖環境、治療師手勢，才再作決定！

EVRbeauty設有6選1免費試做體驗，可以選擇6個最熱門的部位，包括腋下、上唇、比堅尼線、手指、腳趾，和下肚線。新客也另有折扣優惠，詳情可參觀官網：https://www.evrbeauty.com

e-Shop網上購買療程：

https://eshopevr.com/collections/激光脫毛