少女針邊間打？解構5大熱選部位！Ellanse的最大優勢及作用原理

一枝表現出色的針劑，不止是客人的熱選，也是醫生的熱選！

少女針療程總是獲得高滿意度，原因之一就是用家在踏出醫美中心的一刻，臉容已經有微調效果，一個lunch time時間就「做到嘢」；另外對醫生而言，少女針的凝膠狀質地介乎透明質酸與晶亮瓷的中間值，既不會太硬身、又富柔軟彈性與黏度，在全面各個部位都達到自然的填充效果。

另一熱選成因，是少女針成份亦可刺激自體膠原蛋白，這表示，當用家想進行下一次療程時，效果不會完全歸零，醫生能微調出更理想的疊加效果。

下文看看少女針的作用原理和最大特色，如果你也有興趣一試自然逆齡的功效，記得繼續看下去，了解醫生與醫美中心的重要角色：「移位」、「硬塊」和「無效果」等等都可能是手勢問題，而非針劑問題。想要最佳效果，㨂啱醫美比揀啱針劑重要得多！

少女針5大熱選部位

少女針指一款名為Ellanse的針劑產品，又叫洢蓮絲，由荷蘭AQTIS Medical藥廠生產，荷蘭及英國共同研發，獲得美國FDA和歐盟CE安全認證。2009年上市至今，已銷售至全球逾70個國家。

少女針可用於全面微調，除了皮膚最薄的眼周以及嘴唇之外，既能用於鼻樑、下巴等塑形，也適合局部填充。它最普遍的用途，正正是亞洲女生最在意的5大「瑕疵」，因此獲得長年熱推的地位。5大熱選微調部位：

1. 淚溝 / 蘋果肌

Ellanse有很好的黏度及支撐性，適合蘋果肌填充，使中面位置恢復飽滿，同時減淡淚溝。

2. 法令紋

Ellanse的CMC凝膠載體具有不易移位的特性，極佳黏度能夠在臉部表情豐富的部位上穩定停留，不易位移致臉部臃腫，可自然填充法令紋、虎紋等凹陷。

3. 額頭

Ellanse質地較黏稠、同時支撐力較強，特別適合額頭與山根等皮膚薄的部位，同時也可保留額頭較骨感的特性，能自然塑造出豐滿額頭，看上去更精神年輕。

4. 夫妻宮（太陽穴）

同上原理，Ellanse的聚合力佳、較強的支撐性適合填充於太陽穴，使正面輪廓更流暢平順，改善凹凸⻣感。

5.下巴 / 嘴邊肉

Ellanse支撐起嘴邊的鬆弛皮膚後，可改善下垂的嘴邊肉，同時修飾下巴比例，側面輪廓更年輕。如果下巴較短，Ellanse亦適用於填充下巴，能維持立體效果達2年以上。

少女針的最大優勢

Ellanse的最大突破，就是採用了獨家研發的專利STAT™技術，使少女針兼具童顏針（可刺激膠原增生）和HA filler (透明質酸即時填充）的效果，適用部位更廣泛。

Ellanse具2大主要成份，70% CMC凝膠載體，可即時填充皮膚凹陷部位；另外30%PCL微晶球，刺激人體膠原蛋白增生。

作用原理：

注射後少女針後，CMC載體馬上填充空間，凹陷位置變得飽滿，塑造臉型、撫平皺紋細紋；注射後至第2個月：PCL微晶球刺激自體第一型膠原蛋白再生，新生膠原積累，提升膚質、達到最佳填充效果。第8至12個月（視乎劑型）後，新生膠原蛋白漸漸取代少女針的自然代謝，拉長逆齡效果至少1年以上，視乎劑型可持效4年之久。少女針療程後不用按摩，可即時上妝，無恢復期。

兩大主要成份PCL及CMC均屬醫療級別，無免疫原性，不含有其他BDDE交聯劑，成份經美國食品藥品管理局（FDA）與歐盟（CE）認證，100%可被人體吸收和逐漸排出。

4款劑型（最普遍使用S、M、L型，另外還有E型）的PCL鏈結長度不同，具不同支撐強度，同時也決定維持時效。

重視「微」調自然美的Redefine專業醫美

醫生5分鐘，台下十年功。一般注射補濕針，通常落於淺層，介乎表皮與真皮層之間；注射童顏針，則需要注射至皮下組織刺激膠原蛋白增生。不同針劑也有不同的注射指引和技巧，以發揮針劑的最佳效果。而雙重功效的少女針，則十分考驗醫生的專業、手勢、對針劑產品的熟悉度，還有對臉型的掌握有多純熟。

人人都是朴敏英的時代過去了！Redefine專業醫美，專注於微調出「個人美態」，註冊醫生具備豐富經驗和專業知識，首重治療前的溝通和評估，會因應每個人的老化症狀、組織流失程度、整體臉型判斷等獨特條件，提供專業建議。

醫生會仔細聆聽用家的個人追求和需要，評估規劃出最好的療程建議，並提供不同產品的治療效果參考，避免不切實際的期待，給予用家具專業參考性的心理準備，讓客人安心接受療程，大大提高療程後的滿意度。

為什麼會移位、無效、硬塊，算失敗嗎？

很多人會問：不同劑型哪一款最好？

最好的答案就是醫生告訴你的答案！舉例而言，客人已用足功課，希望注射M型少女針，解決臉部數個部位的問題。然而，醫生評估臉型後，有機會需要採取少劑量、多次注射，循序漸進改善老化。好處是降低單次治療的成本，改動也十分自然，同時醫生可因應臉部的變化，多次疊加效果，微調出最符合預期的美態。

又例如在法令紋位置，有人是因為老化、組織流失所致，有人是因為蘋果肌鬆弛、下垂，形成法令紋。因此，醫生會判斷出每個人所需要的劑量和注射位置。又因應法令紋在鼻翼位置，表情豐富，若注射深度不足，可能導致支撐力不足而物料移位，形成假性眼袋 / 金魚眼。當注射位置錯誤，甚至會加重「蘋果肌下垂」變成腫脹的鬼娃臉Annabell！

臉部各部位的肌肉、脂肪等厚度都不一樣，若注射劑量太少，可能「撐唔起」皮膚而無效果；但若劑量過多，又使臉容臃腫，「膠面」情況就常見於劑量太多的個案。

針劑的效果，很大程度視乎醫生的純熟掌握，注射深度、位置、劑量，療程規劃都計算精準；而另一個因素就是客人所選擇的醫美中心！

注射少女針後出現硬塊，可能是產品在運送過程的保鮮方式欠佳、貯存不良等，使成份變質。另外，也有機會源於注射太淺層，令自體增生的膠原蛋白過多、導致血液循環不良，成份不易被新陳代謝，就有硬塊出現。

Redefine by EVRbeauty是香港專業微整型醫學美容，註冊醫生及治療師團隊臨床經驗豐富，清楚每種針劑的特性和注射效果。全店引入具多重國際認證的針劑產品（FDA、CE、KFDA），100%正廠正貨，具備原廠頒發認證證書，給予客人最大信心。全港獨家設立官方網站及eShop，明碼實價，客人可不用面對銷售壓力，輕鬆享受美容Me Time。針劑限時優惠不定期更新，客人可以即時網上購買、WhatsApp預約，絕不取巧！

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