龍頭脫毛邊間好？獲4P極高專業的HAiRLESS安全效果有那些保障？

坊間雖然有不少永久脫毛療程，但質素及科技良莠不齊，作為有要求的香港人更要謹慎揀選，但究竟脫毛邊間好？作為消費者會問到底何謂大型專業主力激光脫毛中心？ 首先，激光脫毛分店必須要超過8,000呎以上，港九新界都有旗艦店；而專業方面，應該要所有脫毛治療師只負責激光脫毛工作，並不會進行面部美容療程的。坊間基本上90%美容院都提供簡單脫毛服務，美容師一般身兼多職，除了應付每日面部療程還要負責簡單的脫毛服務便不能夠做到專業安全有效。



HAiRLESS專業激光脫毛品牌設有全港最嚴格的獨家QCSM監管內部制度，確保每一位脫毛治療師都經過50項內部獨家專業的訓練及考核，然後還會對每位只負責激光脫毛的治療師作出日常監管確保療程專業安全有效。作為大公司大品牌，亦是香港龍頭，唯一主力進行專業激光脫毛的品牌。每間分店都超過8,000呎以上，而且設有非常多的脫毛療程房間，確保療程日後跟進有保障，HAiRLESS 除了有實力更加有專業口碑，有信譽。

HAiRLESS是香港唯一獲得Candela美國儀器生產商 原廠頒發Elite Service Pro Partner榮譽，擁有最高4P專業服務基準的激光脫毛大型連鎖品牌，代表HAiRLESS最有信譽專業的激光脫毛大品牌。能夠確保客戶獲得最佳效果和安全性的脫毛療程。

全港唯一預視療程效果 革命性改變脫毛業發展

擁有逾50年歷史的Candela是美國權威醫療美容設備品牌，更是永久激光脫毛的翹楚，其能量設備的效能、安全性毋庸置疑。HAiRLESS亦一直與Candela緊密進行技術交流，令客人得到最滿意的服務及效果。然而亞洲人的毛髮及膚色都與西方人有所不同，縱使使用同樣的尖端光學脫毛儀器，感覺與效果都有所分別。

AFB集團旗下HAiRLESS的營運總監陳小姐強調：「為了令每一位來到HAiRLESS的顧客可享有最優質的激光脫毛體驗及效果，我們致力與不同專業權威交流，承諾全方位照顧客人的毛髮，給予卓越的療程效果。」所以HAiRLESS引入由美國專業研究認證最適合亞洲人皮膚及毛髮的頂尖脫毛儀器，更加研發獨家TechPRO™ System，香港唯一預視療程效果指南，為顧客得到最舒適及最佳的激光脫毛體驗，帶領激光脫毛業界登上另一個高峰。

獨家技術評估 提供最安全有效個人專屬脫毛方案

AFB集團旗下HAiRLESS的營運總監陳小姐又指出：HAiRLESS公司內部獨家的「TechPRO™ System是一項突破性的激光脫毛評估系統，不僅能預視療程效果，更能為顧客的脫毛效果和安全性提供了獨特的多重保障，是HAiRLESS獨家研發系統。」膚色與毛髮粗幼的不同，在脫毛過程中都會有不同反應及效果，對於皮膚較深或感覺比較敏感的人士來說，同一激光參數，都會有較大反應，從而影響體驗及效果。

HAiRLESS內部獨家突破TechPRO™ System系統的第一步驟HueMatch AnalyzerX™肌膚色譜評估，能夠準確分析客戶的膚色和相關特徵，有助於治療師確定最適合的激光方案，實現更準確和有效又安全的脫毛效果。

而第二步驟是PRO-HAiRalyzer™醫學級周密光學皮膚及毛髮分析，能夠周詳地評估客戶的皮膚和毛髮狀況。通過這種分析，HAiRLESS治療師能更了解顧客的毛髮生長週期及毛囊狀態，從而制定個性化的脫毛計劃。

第三步驟是官方認證TechPRO™激光反應聚點測試，則能確定激光在顧客的皮膚上的反應和效果。有助於確定最佳的激光方案及療程設置，以確保治療的安全性和有效性。

治療師先會用HueMatch AnalyzerX™肌膚色譜評估，為客人準確分析客戶的膚色和相關特徵，以確定最適合的激光參數。

第二步，治療師會以PRO-HAiRalyzer™醫學級周密光學皮膚及毛髮分析，周詳地評估客戶的皮膚和毛髮狀況，制定個性化的脫毛計劃。

為確保治療的安全性和有效性，治療師會以官方認證TechPRO™激光反應聚點測試，確定激光在顧客的皮膚上的反應和效果。

根據TechPRO™ System三重智能化激光評估的測試結果，治療師才會為客人進行療程。

根據以上TechPRO™ System三重智能化激光評估的測試結果，HAiRLESS激光脫毛集團旗下的專業團隊將提供個性化的激光脫毛解決方案。以保障顧客安全為首的HAiRLESS，絕對以客為先，所以一直以來都保持良好口碑信譽評價，作為龍頭專業主力激光脫毛的中心真的得來不易。

另外，大部份對激光脫毛有要求的客人都會選擇HAiRLESS專業激光脫毛品牌，最重要是價錢合理，公司內部專業監管嚴格，顧客療程前後都有專業部門跟進，確保療程安全有效，另外定價非常合理，並且公開透明。

以客為本優質專業 全港唯一擁最高4P專業服務基準品牌

HAiRLESS專業激光脫毛品牌堅持以安全和效果為首要考量，旨在為顧客提供更理想的效果和服務。秉持「最專業Professional、最高誠信Principled、最優質服務 Premium Service及最有口碑 Prestigious Reputation」的專業服務基準理念，令HAiRLESS成為香港唯一獲4P 最高指標脫毛品牌。AFB集團旗下HAiRLESS的營運總監陳小姐指出：「HAiRLESS 一直以來都貫切以客為本，以專業服務建立口碑。」對服務品質的堅持，令品牌無論在市場或業界都得到高度讚譽。

HAiRLESS榮獲 Candela 官方認證的Elite ServicePro Partner，是全港唯一冠有最高4P專業服務基準殊榮的激光脫毛品牌。

除了HAiRLESS獨家TechPRO™ System內部嚴格的科技引領業界改革，反映其專業性外，HAiRLESS更設立了市場上唯一最嚴謹及獨家專業內部的QCSM®監管系統。團隊除了會密切跟進顧客療程進度，亦會透過科技化記錄療程過程及安全數據。更會定期由專業人員進行監督或評估治療師的脫毛過程，確保HAiRLESS始終都能提供客人最高水準的激光脫毛服務。

安全及成效是客人的最大考量，HAiRLESS承諾只使用經醫學實證之原廠正貨，以及最適合香港人的脫毛儀器，並且承諾確保所有的治療師都必須符合公司內部嚴格專業考核，才能夠為顧客進行激光脫毛療程。除了安全及成效，價格及是否有隱藏收費亦是客人的考慮原因之一。HAiRLESS的療程價格公開透明，而且價錢合理，能符合大眾所需，客人在其網站上可查閱各部位激光脫毛價錢，明碼實價並承諾永久保養，良好的誠信為品牌與客人建立信心。除了提供優質安心的療程，售後服務也是不可或缺的一環。除了制定全港唯一HueMatch AnalyzerX™，讓客人得到最佳脫毛體驗之外，HAiRLESS更首創24小時專業客服支援，隨時隨地真人對話，為客人提供個性化的全方位解決方案，服務極為貼心！

【NO.1 TOP.1 Cryogen原廠冷凍噴霧使用量】是全香港唯一一張表示Top1 的證書，亦只頒發給HAiRLESS專業激光脫毛中心。證書上面會顯示（Hong Kong Top 1 consumption )才能證明香港最多人選擇的專業龍頭激光脫毛中心。

［因此全香港只有一張頒發認可的，如有其他坊間的證書便不代表是TOP.1］

謹守「專業口碑，信譽經營」承諾，以最專業、最高誠信、最優質服務為顧客提供最好的脫毛體驗，贏盡口碑，亦成為不少人的永久脫毛推薦品牌。品牌得到大量星級客人真實體驗好評，以及超過200,000信心效果見證^。其超卓口碑以及持續嚴格一絲不苟的服務標準，獲得Candela原廠認可，並頒發「全港最專業激光脫毛服務高端品牌」最高殊榮，成為業界榜樣。

HAiRLESS專業激光脫毛品牌，由於作為龍頭脫毛中心，最大的賣點是公司內部獨家的QCSM團隊內部監管非常專業，公司上下員工及專業的脫毛治療師都受到公司的QC專業服務監管，因此無論業界及大眾都認可為信譽口碑專業的大型激光脫毛品牌。

在此，HAiRLESS屢獲Candela美國原廠頒發多項證書及認證專界殊榮，印證HAiRLESS的專業以及服務的卓越。

大型集團實力分布港九新界均設8,000呎旗艦店 提供免費諮詢以及首次免費激光脫毛體驗

憑優質服務贏盡口碑，客人自然一傳十、十傳百，成為永久脫毛推薦品牌。HAiRLESS非常注重售後服務及非常注重公司信譽及口碑，因此客人購買療程後亦都會有獨立監管部門跟進，確保售後服務得到完善跟進，因此公司內部嘅監管也得到大眾好評。

HAiRLESS是唯一在全港九新界皆有8,000呎旗艦店的大型激光脫毛品牌，每間分店均設有超過50間獨立療程房間，就是為了方便顧客日後療程。

HAiRLESS專業激光脫毛更會供免費體驗，3選1部位，任選上唇/腋下/比堅尼上線一次。想以後不用再為毛毛煩惱，就立即預約親身去HAiRLESS感受一下星級4P脫毛體驗！

HAiRLESS在全港九新界皆有8,000呎旗艦店，及50間獨立房間，方便客人預約。

HAiRLESS激光脫毛價錢公開透明，明碼實價，並且定價合理。詳情可到網站查詢及預約。

立即登記免費體驗：https://www.hairless.com.hk/50offer/

WhatsApp查詢︰https://bit.ly/49Qz4dp

（資料及相片由客戶提供）