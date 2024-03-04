2024香港打BOTOX®邊間好？肉毒去皺＋瘦面必知15個重點

名媛、明星愛打Botox是公開的秘密，到底它有多受歡迎？



根據國際美容整形外科學會（ISAPS）2022年的數據^，「微創醫美類別」的第1名熱門療程就是「肉毒桿菌素注射」，全球一年之內共錄得超過8百萬次臨床使用率，遠遠拋離第2名「透明質酸填充」的4百萬次使用率。



跟所有針劑療程一樣，Botox打得好，全憑醫生手勢和經驗，而不是打幾多unit！各位一定有聽過「膠面」、「眼皮下垂」、「抗藥性」等等Botox相關字，要減低注射風險，首先要揀選一間有信譽的醫美中心，其次是對針劑有基本認識，不能道聽塗說。

下文誠意推薦香港專業可靠的專業醫美，打Botox不用再遠赴日本韓國！有興趣Botox療程的你，不妨繼續看下去，逐一介紹Botox的作用原理、美容功效、真實效果圖和價錢優惠，同時分析注射風險和副作用，為你總結出打Botox前必知的15個重點！

^資料來源：https://www.plasticsurgery.org/documents/News/Statistics/2022/plastic-surgery-statistics-report-2022.pdf

REDEFINE專業醫生保證Botox療程既重質、又重量

首先說說「Botox愈打愈無效」的問題！「第一次療程明明皺紋消失曬，四、五年後，打Botox已經不能幫我去皺了，難怪大家都說Botox會愈打愈差！」

首先，Botox效果取決於醫生的用量、落針位置、落針深度，「手勢」不同，效果次次不同也不足為奇。另一原因則有機會是品質問題！例如針劑存放環境不佳、劑量不足等等，使療程效果變差，令用家有「抗藥性」的錯覺。

大受香港年輕女生歡迎的專業醫美中心REDEFINE，所有療程由經驗豐富的執業醫生主理、經驗治療師協助，她的最大特色是能迎合年輕一代的審美潮流，重視「自然美」！Botox療程的「膠面」、「唔自然」、「表情僵硬」等問題統統源於「療程太進取」，客人在以塑造自然美態為首的REDEFINE療程裡，都能安心享受Botox的效用。

甚麼是Botox？既袪皺、又瘦臉？原理是甚麼？

重點1. Botox的作用原理：

肉毒桿菌素的原理是阻斷神經接收訊號，因而減弱肌肉的收縮能力。藥效會隨著毒素被分解而慢慢消失，肌肉回復原狀。

Botox是目前其中一個「肉毒桿菌素」的品牌名稱，由美國知名製藥大廠Allergan製造，是一種透過高科技純化、從肉毒桿菌A型中萃取的蛋白質。因為Botox歷史最悠史、獲多份國際文獻認可，多年來亦是全球銷量之冠，因此變成了肉毒桿菌素注射的統稱，專治動態皺紋、瘦肌肉、止汗。

能夠達到一年共8百萬次的全球最高使用量，是因為肉毒注射療程不止專攻抗老、逆齡，而是適合不同年紀：

年紀輕輕的女生，可能有國字臉問題；初熟齡女性，也會有「圓肩虎背」的問題；甚至男士們，都常有抬頭紋困擾！Botox的普及，正是因為它的治療範圍十分廣泛。以下看看它的不同功能和原理：

重點2. Botox瘦肌肉的原理和適應症：

減弱或麻痺局部肌肉、降低其收縮張力，令肌肉體積縮小。適用於咀嚼肌、小腿腓腸肌、肩膀斜方肌等，可解決方臉、大小臉、肩膀厚、小腿緊實，並可舒緩低頭族導致的肩頸酸痛。

重點3. Botox去皺的原理和適應症：

阻斷局部神經傳送，有效放鬆導致動態紋的臉部肌肉，因而減少紋路出現，適用於額頭抬頭紋、眉心皺眉紋、眼角魚尾紋、鼻樑紋、下巴皺紋等。

重點4. Botox止汗的原理和適應症：

肉毒桿菌素滲透汗腺內，減少大、小汗腺的分泌，可減少出汗率83%，並緩解因長期使用止汗劑導致腋下黑色素沉澱、毛囊角化人士。它是多汗症人士在切除汗腺外科手術以外的選擇。

打Botox的實際效果

大家常說，打Botox可以提眉、又可以抗老，其實是甚麼意思？

在我們眉毛上方近眉骨處有一組前額肌肉，負責控制額頭的表情和動作，當它過度活躍時，眉毛線條是往下垂的、皺紋也會顯現，因此神態便會顯得嚴肅、老態。相反，當前額肌肉得到放鬆，就有「提眉」的效果，眉毛形狀、位置都會改變，看起來更加精神挺拔，便有精神飽滿的效果。

另外，所謂動態紋路，其實就是「有表情才出現」的紋路！皺眉時的眉心紋、額頭紋(火車軌)、大笑時眼角出現的魚尾紋一旦長期展現，紋路便會慢慢形成。年紀大了，膠原蛋白減少，皮膚膠原層薄，一個多表情的人，便會比少表情的人更容易出現靜態皺紋，這時候，就算肌肉沒有收縮，紋路也依然出現，即是我們常說的「好顯老」。而Botox就像把「老化」的起跑線推遲再推遲，適當地減少表情紋，使皺紋、細紋也延遲出現。

重點5. Botox去皺效果如何？維持多久？

注射Botox一般3天左右開始生效，實際效果因療程而異。

例如抬頭紋已經長年出現、紋路很深，就算放鬆肌肉，紋路也需要時間慢慢減弱，甚至醫生會分多次進行注射，以達到最自然的效果。而Botox去皺效果可維持長達6個月，同樣，療效視乎個別情況，例如用家平日愈少做動作，肉毒桿菌素代謝得便愈慢，最佳效果維持得較長。

重點6. Botox瘦面效果如何？維持多久？

Botox瘦面視乎咀嚼肌的使用力度和程度而有差異，醫生會根據個別情況，詳細地設計完整的注射療程，既達到長遠的瘦面狀態，又確保效果自然，不影響日常咀嚼進食。

重點7. Botox止汗效果如何？維持多久？

Botox止汗大概一星期左右就見成效，大部份人能維持止汗效果約半年！因為藥物不會影響皮膚層面，用家可按個人需要繼續使用止汗產品。

不是誰都適合！自測你是Botox用家嗎？

Botox針對的是「肌肉」，因此，如果你的皺紋、大臉、厚肩、粗腿，跟肌肉無關，那你大概不需要Botox療程！以下簡單測試，能夠幫你快速辨清自己是否適合Botox療程：

重點8. 你適合Botox瘦面嗎？

用力咬緊牙關，若下顎兩側有大塊肌肉谷起，它就是你的咀嚼肌了，你的方臉或大小臉問題都可以通過Botox調整。

重點9. 你適合Botox瘦肩嗎？

高舉並伸直雙手，如果雙手無法自然地越過耳後，而是手肘落於耳前，你就有圓肩的症狀，胸椎活動度、肩關節活動度都較差，你的肩頸線修就適宜利用Botox來改善。

國際認證？注射肉毒安全嗎？

在醫療用途上，Botox最初獲美國FDA認證用於治療斜視，慢慢亦被醫學界用於緩解肌肉痙攣、腦性麻痺、肛裂、協助矯正斜視、重複性頸部痙攣（頸部運動障礙）、多汗症和過度活躍的膀胱等等。在2002年，Botox獲美國FDA認可用於治療㞒心紋，更在廿年間愈漸普及，發展成為最受歡迎的醫美療程之一。

醫美療程所用的肉毒桿菌素已被稀釋及純化，根據Botox文獻#，3個月內面部及全身的肉毒桿菌素總劑量不可超過400 units，註冊醫生按照原廠指引，在適當的劑量下完成療程，風險便得以減低。

#資料來源：https://www.rxabbvie.com/pdf/botox-cosmetic_pi.pdf

重點10. 如何知道我的醫生使用Botox正貨來源

以下4點，可以讓用家辨認Botox正貨來源，保障自己！

1️.醫美中心有Botox原廠頒發的正貨認可證書

2️.醫美中心列於Botox官方網站「原廠供應的醫療中心」之內

3️.瓶身上有Botox品牌標籤

4️.紙盒上印有註冊藥物號碼

膠面、抗體、臉癱？打Botox的風險

與Botox相關的醫療事故中，意外通常源於「劑量」和「位置不當」，例如去除抬頭紋療程，一般與眉毛保持2cm距離，避免藥物滲入眼眶，出現眼簾下垂問題。

因此，醫生會因應情況，有需要時會建議循序漸進，增加療程次數，而不是一次使用高劑量。而大部份副作用情況會隨著藥效消失而恢復原狀。

重點11. 聽說打完Botox會表情僵硬？

Botox的重點是放鬆活躍的肌肉、縮小肌肉體積，正確注射並不會僵硬或臉癱。注射時，醫生目標是將肌肉收縮70%至80%，以免臉部僵硬形成「膠臉」。

重點12. Botox瘦面療程後，塊臉會好假？

醫美上打Botox追求的是沒痕跡、自然小臉的效果；單靠放鬆咀嚼肌，也難以導致誇張的尖削下巴和V煞臉。另外，有經驗的醫生會按用家的臉部輪廓訂制療程，例如Botox瘦面同時要避免造成臉頰凹陷，更顯出老態。

重點13. 外國明星打完Botox後臉癱、雙眼不對稱、眼瞼下垂？

劑量過多便可能出現「擴散」問題，即肉毒桿菌素擴散至其他的肌肉組織，令「非目標的肌肉」變得無力，例如吞嚥困難、雙眼不對稱等等。

重點14. Botox的錯誤使用還會導致甚麼問題？

Botox的注射深度一般是肌肉層或者真皮層，而不是隨意注射，更不能打入血管，例如注射在咀嚼肌的瘦臉療程，就必需注射得夠深，作用於肌肉層，若注射得太淺，可能影響到淺皮層的第七條神經線，導致咀角下垂。

各款肉毒有何分別？Botox、Xeomin、Dysport

一般選擇肉毒療程，市目上有美國Botox、德國Xeomin（又稱天使肉毒），和英國的Dysport。上述提到的的「擴散」問題上，Dysport表現較遜色，因此目前用家多數集中討論美國Botox和德國Xeomin。

重點15. 注射Botox會有抗藥性？

根據2022年的國際文獻報告*，醫美用途的肉毒注射產生抗體的比例為0.2%至 0.4%。而出現抗體的反應，一般是指「愈來愈無感」、「持效期縮短」。對比醫學治療用途，例如治療斜視、肌肉痙攣等，出現抗體的比例是0.3%至27.6%，抗藥性後果包括治療方案受限，因此安全風險較高。

*資料來源：https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9208887/

打Botox最佳療程中心及優惠

現時，Botox注射中最經濟的是去皺療程，市面參考價錢約為$1200一次；價格較高的療程是瘦面、瘦肩療程，因為劑量相對較高，平均約為$3000一次。價錢最高的是Botox瘦小腿，市面參考價錢約為$6000一次。市場上有些療程幾百元注射一次，建議必須謹慎考慮，確保療程可靠。

REDEFINE by EVRbeauty主打針劑注射和註冊醫生主理的高能量療程，並嚴格落實「絕不硬銷」的宗旨。經驗團隊著重服務與體驗，專注為客人量身設計出達到預期目標、符合預算的醫美計劃，絕不盲目推介人人一式一樣的醫美療程。

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現時，REDEFINE推出Botox新客優惠，5項優惠療程，每人限購一次！詳情可到官網查詢：https://www.redefine.com.hk/botox

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