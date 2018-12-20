金管局「大動作」搞金融科技　陳家強：將來大灣區可借鏡

近年本港大力推動金融科技發展。財經事務及庫務局前局長、現時為科技大學工商管理學院兼任教授陳家強，出席一個活動時表示，近年金管局有不少「大動作」，包括推出轉數快、虛擬銀行及開放API等舉措，對金融科技發展有幫助。

他指出，香港屬於成熟及相對飽和的市場，其他地方正注視金融科技對本港的影響，若香港做得好，將來大灣區等亦可借鏡。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，科技會取替大量傳統工種，但同時亦提供大量新機會。（許世豪攝）

港府：繼續推動金融科投發展

互聯網專業協會會長洪為民表示，今年金管局推出快速支付系統，令本港再次於科技投資上取得領先。他認為現時全球在互聯網金融上，仍未見「龍頭」的出現，但本港靠着大灣區提供場景，積極爭取成為互聯網金融中心。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂則表示，現時金融業佔本港GDP約18%，隨着科技發展，未來金融業很多傳統工種將會被取替，但同時會衍生新產品及服務，提供大量新機會，政府會繼續提供相應的支援。

金融科技理賠準備度達98%

螞蟻金服大安全副總經理王黎強則指出，現時可利用手機，向客戶提供金融服務及解決問題，拉低成本及門檻，例如以金融科技進行交通意外保險理賠，準確度可達98%。另外螞蟻金服亦會做好風險防範，識別微觀及宏觀風險。