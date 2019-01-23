日央行維持現行利率不變　降通脹預測　日圓兌港元隨即回落至7.15

金融市場
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日本央行公布議息結果，決定維持利率不變，符合市場人士預期；同時維持現行短期利率目標為負0.1厘，10年期國債孳息率則保持在接近「零」水平。另一方面當局亦再次下調當地通脹預測。

央行公布議息會議及對通脹最新預測後，日圓匯價回落，兌美元曾低見109.8，最新報109.7。每百兌港元則回落至7.1511。

調低現財年當地增長預測

議息結果聲明又指出，委員們以7比2決定維持對孳息曲線控制的安排不變，並承諾維持目前每年買債速度，每年增加持倉80萬億日圓。央行決定在未來一段更長時間，維持目前超低利率。

央行亦公布了對當地經濟最新預測，將2018至2020年財政年度間的核心通脹率下調。現財年核心通脹率預測，由0.9%降至0.8%，明年度通脹預測由1.4%降至0.9%，2020年財年預料由1.5%降至1.4%。

不過央行卻上調2019年財年及2020年財年經濟增長預測。2019年財年增長預測由0.8%上調至0.9%，2020年財年經濟增長預測由0.8%上調至1%。惟將現財年增長預測由1.4%降至0.9%。

對於通脹預測，央行直言目前核心通脹仍處於疲弱狀態，通脹欠缺動力及物價前景向下。惟對中長期通脹預期不變，料通脹最終可逐步達到2%的目標水平。

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