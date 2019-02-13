「日圓先生」預警資金避險　日圓半年內可升穿100大關

就快到櫻花季節，日圓備受日本旅遊人士關注。有「日圓先生」之稱、曾擔任日本大蔵省財務官的榊原英資警告，未來3至6估月內，日圓有機會升穿110水平，即每百日圓兌7.76港元。

兌港元可高見7.76 半年升近1成

他接受《蘋果日報》訪問時預測，未來3至6個月美元兌日圓會在105至110之間上落，但亦有機會突破100大關，即半年內可升近1成。

未影響日本經濟 全球經濟不必悲觀

榊原認為，英國脫歐及意大利財政困局影響之下，日圓將會繼續成為資金避風港，升值亦屬正常。而日圓升至105、100，並不會對日本經濟構成重大問題，認為要去到90甚至80，才會有重大轉變。

日本央行前首席經濟學家早川英男1月表示，日本最快在秋季陷入經濟衰退，日圓更有機會大升至80水平，即日圓兌港元重返「10算」。榊原則認為，現時全球經濟放緩，但並非經濟低迷，毋須過份悲觀。

門間一夫亦警告升見100 近期走勢回軟

事實上，不少分析人士已經預期日圓會升值，例如日本央行前理事門間一夫1月提出警告，美元兌日圓未來數月會挑戰100大關。

日圓匯價在今年年初曾見104.87，即兌港元高見7.45水平。但其後市場認為英國脫歐傾向避免「硬脫歐」，再加上中美重啟貿易談判，環球股匯市場轉好，日圓從高位回調，今早跌至110.7，即兌港元跌至7.0898。