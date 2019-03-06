支付寶香港將打大灣區市場　霍建寧：匯價是市場上最便宜

AlipayHK（支付寶香港）過去一年進入香港電子支付市場，AlipayHK自去年3月宣布由長和（0001）與螞蟻金服成立合資公司共同營運。長和聯席董事總經理霍建寧表示，樂見AlipayHK商戶及用戶數有增長，現時使用人數逾200萬人，合作商戶已增至5萬個。

未來AlipayHK會接入大灣區9個內地城市，目標年內推至全國。（余俊亮攝）

AlipayHK匯價是市面上最便宜​

霍建寧又指，在跨境支付方面，未來AlipayHK會接入大灣區9個內地城市，目標年內推至全國。他稱AlipayHK匯價是市面上最便宜，用家如北上內地消費，不用再讓找換店賺取一大筆差價。

AlipayHK行政總裁陳婉真表示，早前在小巴上推出「易乘碼」服務，現時與渡輪、巴士及電車提出引入相關技術。

金管局副總裁李達志指，當局的政策是希望市民有多一個支付選擇，為生活帶來更大便利。（余俊亮攝）

金管局：轉數快已有240萬人登記

同場的金管局副總裁李達志表示，當局積極推動電子支付，強調政策不是趕絕現金，而是希望市民有多一個支付選擇，為生活帶來更大便利。

另外，香港早前推出「轉數快」，他透露，該平台登記用戶數目由200萬增至240萬個。李達志又指，當局因應港人到外地用電子支付的不便，已經與儲值支付工具營運商和內地監管溝通，研究跨境支付的可行方案。