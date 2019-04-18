Galaxy Fold未發售、先壞機　三星咁回應......

南韓手機製造商三星電子（Samsung），將會在本月26日於美國推售摺疊螢幕手機Galaxy Fold。不過有外國記者率先取新機試用機，當中不少人已發現新機的屏幕出現問題。

《路透》報道，價值約1.5萬元的三星摺疊螢幕手機Galaxy Fold，被譽為自2007年蘋果公司iPhone以來，最令人感到興奮的產品。惟有數名科技記者於推特（Twitter）上發帖文指，手機出現屏幕爆裂或閃爍的情況。

測試機屏幕出現多項問題

其中一名《彭博》記者指屏幕僅僅2天就無法使用，不過情況是出於他移除了一個塑料層，而手機周圍的包裝均以大寫字母警告不要刪除塗層。《The Verge》的執行編輯指，手機屏幕的摺痕上出現了一個「小凸起」，這似乎是從屏幕下方壓下來的東西，情況令人不安。《CNBC》的技術編輯則發布了一段視頻，其中一半的手機屏幕在使用一天後出現閃爍。

今次事件令人聯想到3年前，三星的Galaxy Note 7手機，因電池和設計缺陷導致部分設備著火或爆炸，迫使三星召回並取消該型號的銷售。事件令三星在2016年第3季度幾乎沒有任何利潤。

三星表示，收到一些關於即將上市的「摺芒」手機試用機主顯示屏出現損壞​​問題的報告，並發表聲明指，公司將親自仔細檢查這些手機，以確定問題的原因。三星指出，這些試用機只是提供媒體用於測試，數量有限。