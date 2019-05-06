港股大冧市　恒生指數曾瀉千點　專家料未跌完：撈底要等呢個關口

正當中美貿易戰轉入最後直路之際，美國總統特朗普（Donald Trump）突然「變臉」，宣布周五（10日）調高中國進口貨關稅。中港股市隨即遭到血洗，恒生指數今早曾跌逾1,000點，一度失守29000點大關。 特朗普再度發功，中美原定本周進行的談判或會取消，後市到底是吉是凶？興證國際客戶投資組副總裁盧駿匡（Chris Lo）警告，目前恒生指數調整幅度未夠，後市有機會再跌1,000點，至28000點關口才可止瀉。富昌證券聯席董事譚朗蔚則建議，投資者短線可買入金礦股避險。

特朗普昨晚（5日）於社交平台Twitter再度發功，批評中美貿易談判進展太慢，計劃周五起將總值2,000億美元的中國進口貨關稅，由10%大增至25%。《華爾街日報》引述消息人士指，中國有意取消原定本周舉行的貿易談判，兩國距離達成協議似乎遙遙無期。

中美貿易戰死灰復燃，旋即引發中港股市狂插，恒生指數低開逾700點後繼續血流不止，最多曾跌1,125點（3.74%）至28956點，中午收市仍跌994點（3.31%），跌29086點。

盧駿匡稱恒指後市或觸28000

盧駿匡警告指，現時市場相當恐慌，跌勢或陸續有來，「今日單係早市已有近800億大成交，恒指跌幅亦都近1,000點，反映投資者要錢唔要貨，情緒相當恐慌，跌市好可能會持續。」他分析指，恒指於未來兩日有望技術反彈約400點，但及後很大機會再破底至約28000點，即約250天線水平才獲初步支持，估計整個5月會呈現高開低走的格局。

盧駿匡形容，現時市場已出現恐慌情緒，跌勢很可能持續。（資料圖片）

譚朗蔚形容，特朗普突然宣布加徵中國關稅，是「突如其來、意料之外」，目前難以評估其影響。他指早前中美貿易關係轉好，多個消息指雙方接近達成協議，不過根據目前情況，相信短時間內難以達成和解。他預計，港股短期內或繼續插至3月低位，約28500點水平。

專家籲搶先部署強勢股 短線金股避險

不過，港股今年以來升勢凌厲，令不少投資者「買都買唔切」，今次回調會否造就一次難得的入市機會？譚朗蔚預計，港股短期內或繼續插至3月低位，約28500點水平才可獲一定支持。盧駿匡則稱：「年初港股牛市再現，根據歷史經驗，首次調整應會輕微跌穿250天線，即約28000點，後市則有望回穩，甚至可再挑戰年內高位30300點，故此恒指28000點正係入市時機！」

他建議，投資者屆時可瞄準強勢股「撈貨」，當中穩膽包括騰訊控股（0700）、友邦保險（1299）及滙豐控股（0005），「騰訊至今未跌穿50天線，股價亦較貼近開市價，未有跟隨大市愈跌愈多，反映有資金追入支持。」至於友邦保險，早前股價表現強勢，同樣未曾失守50天線；不少港人的愛股滙控，除了首季業績對辦，今早股價亦未跌穿20天線，走勢強於大市，亦值得留意。

譚朗蔚建議，投資者短線可追入金礦股作避險之用。（路透社）

譚朗蔚則認為，現階段投資者可先買黃金股作短線避險，其中招金礦業（1818）是選擇之一；至於長遠以言，公用股是避險最佳選擇，不過呼籲大家「唔駛太心急」，可先看看後市走勢。

短線宜避弱勢股及貿易股

至於避之則吉的股份，盧駿匡指出，近日港交所（0388）、瑞聲科技（2018）走勢偏弱，較短線的移動平均線全數失守，不宜作為撈貨之選，「因為資金往往跟紅頂白，市場一定係強者愈強、弱者愈弱，所以撈貨必定要揀強勢股。」

譚朗蔚則分析指，貿易股較中美貿易關係牽動，包括萬洲國際（0288）、創科實業（0669）及耐世特（1316）等，將會有較大波動，投資者短期內不宜沾手。