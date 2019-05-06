全球大規模避險油價突然急跌　黃金價格短線迅速上漲

財經快訊
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受消息影響，美股期貨出現暴跌，道指期貨一度大跌近500點。與此同時，隨著市場避險情緒升溫，黃金價格短線迅速上漲。

受美國總統特朗普（Donald Trump）將對中國2,000億美元的商品關稅將從目前的10%增加到25%的消息影響，5月6日，亞市盤中，WTI原油期貨跌幅擴大至3%，報60.07美元/桶。

5月6日亞市盤初，布倫特原油日內跌2%，報69.39美元/桶，創4月5日以來新低。

美國芝加哥交易的農產品期貨普遍下跌，玉米跌近3%，美豆跌2.18%，美麥2.10%，美豆油1.97%，美豆粕1.31%。

標準普爾500指數期貨延續跌勢，下跌2%。

富時中國A50指數期貨開盤跌3.3%。

股市方面，澳大利亞股市ASX 200指數盤初下跌0.66%，目前跌幅已擴大至1%。

新加坡海峽指數盤初跌2%。

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此外，因明仁天皇退位，日本市場從4月27日至5月6日連放十天長假。韓國市場則因兒童節，休市一日。

受消息衝擊，亞市早盤，現貨黃金拉升約5美元，報1,284.78美元/盎司；道指期貨跌近500點，標普500期指跌近1.7%；美元/日元盤初跌約50點。

港股恒指低開跌2.46%，國企指數跌2.53%。 

滬指低開逾3%失守3000點，深成指跌3.98%，創業板跌4.44%。 券商股領跌，燃料電池、5G、豬肉等題材明顯回檔。

匯率方面，北京時間5月6日，人民幣兌美元中間價報6.7344，上一交易日中間價報6.7286；早間離岸人民幣大跌，較上周收盤累跌逾800點。

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