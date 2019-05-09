「股神」巴菲特也中伏　投資旗艦巴郡墮龐氏騙局　損失逾29億

資深投資者巴菲特（Warren Buffett）向有「股神」之稱，其本人及團隊，自然選股能力相當強勁。可是精明如「股神」也會有走漏眼之。由其掌舵的巴郡（Berkshire Hathaway）公布，因為投資了一個疑似欺詐的太陽能發電項目，須撥備3.77億元（美元‧下同）（約29億港元）。



巴郡上周公布首季財務報告，指出在2015至2018年期間，曾投資3.4億元在多個稅務股本投資基金，直至該公司獲悉聯邦執法人員指控該等基金發起人涉及欺詐行為。

據DC Solar的網頁顯示，公司從事生產及租賃可移動的再生能源產品，包括發電機﹑燈塔及電訊設備，以及電動車充電站等，以滿足娛樂﹑通訊及建築等需求。

據《CNBC》報道，在今年2月，公司已申請破產保護。

DC Solar從事移動再生能源設備。（公司網頁擷圖）

FBI稱DC Solar經營似龐氏騙局

巴郡期後進一步表示，有理由相信投資者預期的稅務收益將不會出現。巴菲特助理Debbie Bosanek證實，有關投資涉及DC Solar，DC Solar未有回應。今年2月，DC Solar申請破產保護。



聯邦調查局探員早前表示，DC Solar的經營模式很可能是一個龐氏騙局，即以虛假的投資項目作招徠，並以後來投資者的資金，支付給最初投資者作利潤，以營造高回報假象，以誘使更多投資者入局。美國證券交易委員會也提控DC Solar涉嫌龐氏騙局。