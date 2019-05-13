騰訊《和平精英》吸金力驚人　推出3日　玩家課金逾1億

騰訊控股（0700）新推出的手機遊戲《和平精英》又是另一隻金蛋。該遊戲在短短3日內，累計吸金1,400萬元（美元‧下同），為海外版《絕地求生》同期吸金力的6倍。

《和平精英》自5月8日起公開測試，同時結束營運另一遊戲《絕地求生》。根據市場研究機構Sensor Tower數據顯示，遊戲推出72小時內，《和平精英》已經成為迄今為止iOS平台吸金速度最快的戰術競技手遊，內地玩家在蘋果App Store「課金」超過1,400萬美元（約1.09億港元），平均每天超過470萬元。

釋放巨大課金需求

《絕地求生》推出一年多以來，因版號未獲批，使遊戲不能商業化，亦未能為集團帶來盈利，於是騰訊決定推出另一遊戲取代；在廣電總局公布4月國產遊戲審批名單中，共40款遊戲，當中包括騰訊的《和平精英》。由於《絕地求生》一直未有提供購買服務，令中國玩家積累了一年多的「課金」需求，《和平精英》提供的App內購買正好讓中國玩家釋放購買力，「課金」充值點數，用以購買服裝、武器造型等等。

同時期，iOS平台的，《PUBG Mobile》首3天在海外iOS吸金約220萬元，《和平精英》同期收入是其6倍；《堡壘之夜》首3天在iOS平台吸金400萬元，《和平精英》同期收入是其3.5倍。

周三放榜料首季最多賺近227億元人幣

此外騰訊將於本周三（15日）公布首季業績，市場人士預期按非通用會訊準則，季度溢利介乎171.74至226.95億元人民幣，按年減少6.2%至23.9%。

目前各大行中，對騰訊看法最牛的麥格理，予494港元目標價，跑贏大市。摩根大通及海通國際則分別予470港元目標價，評為「增持」及「買入」。