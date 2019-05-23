李國寶僅持股東亞3%　百年家族銀行屢傳被狙擊

東亞銀行（0023）宣布李國寶於7月退任行政總裁後，會由他的兩個兒子李民橋和李民斌接任聯席行政總裁。東亞銀行是於1918年由現任主席李國寶的祖父李冠春與李子方、簡東浦、周壽臣和馮平山等華商於香港註冊成立。之後長年由李氏家族掌控。

不過據東亞2018年報顯示，截至去年底，東亞首四大股東分別是日本三井住友銀行（佔19.01%股權）、西班牙Criteria Caixa（17.3%）、馬來西亞國浩集團（0053， 14.15%）、美國對冲基金Elliott（8%）。

相較下，李氏家族成員對東亞的持股其實不多，李國寶持股3.35%、李國章持股1.45%，李國星持股0.61%，李國仕持股0.64%，李國寶兩個兒子李民橋、李民斌分別持股0.11%。為什麼持股這麼少，李氏家族卻能一直維持對東亞的控制呢？

傳被國浩、Elliott狙擊

東亞股權十分分散，最大股東持股不過20%，所以過往屢傳被狙擊。國浩集團2009年起開始持有東亞股票逾5%，3年間更增持至超過15%，被外界視為是敵意增持。此外Elliott 2015年亦首度披露持股逾5%，至2017年持股增至8%，更曾向東亞銀行股東發信，指東亞長期管理不善，應賣盤以實現真正價值。

幸好在接連受挑戰期間，李氏家族仍能獲東亞策略夥伴三井住友銀行和Criteria Caixa支持。東亞更於2015年策略性配股予三井住友和Caixa，變相攤薄其他股東的持股。對此，Elliott就上訴公堂，於2016年入稟香港高等法院，提出「不公平損害」呈請，希望法院限制東亞行方向策略性股東配股，因為此舉沒有考慮全體股東利益，同時指控東亞與上述兩大股東，存在「心照不宣的共識」，認為兩大股東會合力鞏固李氏家族的控制權。

至去年國浩私有化獲Elliott支持，便再次惹來兩者會否聯合，再次合作狙擊東亞的猜測。對此國浩集團總裁兼行政總裁鄧漢昌稱與Elliott於東亞上無合作關係，而持有東亞銀行是一項中期至長期的投資。