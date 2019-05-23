大鱷狙擊港元　專家：聯繫匯率難攻破　料港匯穩定　港加息壓力減

美國對沖基金Hayman Capital創辦人Kyle Bass近日揚言公司正重點狙擊港元，指香港外匯儲備「匱乏得可憐」，不足以維持聯繫匯率制度穩定。對此，金管局兩度回應稱，對方誤解聯滙制度，聯滙制度仍然運作良好，香港不需亦無意更改。事隔多年，又有大鱷公開向聯繫匯率下戰書，究竟港匯、港息未來會點樣走？

料狙擊難度遠超索羅斯一役

星展香港經濟研究部高級經理謝家曦相信，觀乎現時本港高達約4萬億的外匯基金規模，狙擊港元可謂高難度動作，「咁大筆錢，絕對唔係一兩個對沖基金就搞得掂！」他又指，對比起當年「元老級」狙擊手索羅斯（George Soros）沽空港元一役，現時聯繫匯率更難攻破，「1997年亞洲金融風暴時期，索羅斯動用雙邊操作狙擊港元，但香港都頂得住，何況今時今日外匯基金嘅規模，已經同當年無得比。」

不過在華爾街身經百戰的Kyle Bass盯上港元未必無因，謝家曦推測，對方可能較着眼香港面臨的政治風險，「包括美國如何處理《香港關係法》，以及中美貿易戰等等，都可能衝擊香港經濟，甚至港元匯價。」但他指出，此類風險難以量化，故較難分析其實際影響。

謝家曦料港美息差縮窄，港匯轉趨穩定。（路透社）

港元匯價或於6月後回穩

沽空大計未必成真，但港元匯價長期「腳軟」卻是不爭事實。謝家曦分析，港美息差再度擴闊，是壓低港匯的元凶，「貿易戰前景不明，投資者普遍持觀望態度，而滬深港通南下資金亦都有所減少，令港元拆息回軟，港匯亦都因此偏弱。」謝家曦預期，金管局有機會於未來兩三周再度「接錢」，令港元匯價反彈，加上6月中港元拆息或會受季結因素影響而抽升，繼而縮窄港美息差，有望令港匯轉趨穩定。

金管局再度入市「收水」，港人最擔心的，自然是本港銀行會否繼去年9月，再度提升最優惠利率（P）水平。但謝家曦就向各位「樓奴」大派定心丸，指由於美國聯儲局暫緩加息，料今年港美息差將會收窄，令銀行的加息壓力大為紓緩，「現時銀行體系結餘已減至約540億，估計今年再縮水嘅幅度較去年細，所以今年本地銀行上調最優惠利率機會亦會較微。」