【AI搶人飯碗】ACCA料最快5年後開始普及　呢樣工種最易被取代﹗

人工智能（AI）日益普及，特別是在企業層面，有部份工種已漸由AI負責，打工仔自然擔心個人飯碗會被搶。特許公認會計師公會（ACCA）發布最新報告便指出，未來將有約一半工種會被AI取代，當中以單一及重覆性為主的職位屬高危，反而需要與人溝通的行業，仍是相當「穩陣」。

ACCA指出，在運用人工智能（AI）方面，全球有24%企業正在進行初步討論或概念探索，有3%和8%企業分別打算在3至6個月以及未來一年把AI應用在業務中，有6%企業已在生產模式中全面使用實時數據。

企業對AI卻步的原因有：缺乏熟練的員工（52%）、出於成本考慮（49%）、沒有明顯的收益（21%）等。

單一、重覆工作最易被代替

ACCA香港分會政策主管朱暖暉表示，AI將令50%的工種有機會被取替，但同時亦有新工種出現，當中單一、重覆性工種是最易被機器取代，創新、要與人合作、需要情商溝通的工種則較難被取替。在會計行業，機械人可以做輸入和數據處理這類工作，提升工作效率，但分析、研究管理策略、與人溝通等工作則仍由會計師負責。

ACCA香港分會政策主管朱暖暉表示，機械人可以做輸入和數據處理這類工作，提升工作效率。（鄺月婷攝）

企業需做好準備迎接科技轉型

朱暖暉認為企業需要了解AI帶來的價值及益處，及早做好準備迎接下一波的科技轉型潮。她指隨着技術日漸成熟，以及大規模應用令費用逐漸下降，預計AI能將在未來5至10年開始普及。

中美貿易戰升溫，美國更封殺中國科技企業，被問及這會否減慢中國AI發展，朱暖暉覺得現時經濟全球化，中美爭拗只會傷害兩國經濟和阻礙科技發展，雙方需經長時間磨合和討論，才能解決貿易糾紛。

是次調查ACCA共訪問了1,897名來自全球各地的會員，受訪者來自金融及會計行業。