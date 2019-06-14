三星可摺疊智能手機Galaxy Fold預購訂單　美國AT&T已取消

美國電話電報（AT&T）已取消客戶三星可摺疊智能手機Galaxy Fold預購訂單，並將向提前訂購的客戶提供100美元補償。

美國科技評測網站《Tom's Guide》指，於6月12日收到AT&T寄出的電子郵件，通知Galaxy Fold訂單已被取消AT&T在電子郵件中表示，取消訂單是因為三星延遲Galaxy Fold的上市日期，使得AT&T無法出貨。AT&T還向受影響的消費者承諾，將提供100美元的AT&T商品卡作為補償。



Galaxy Fold原定4月26日面世，但很多記者在收到試用機時，在使用短時間後，手機便出現各種問題，包括屏幕破裂，以致三星需要暫緩推出手機。雖然三星曾於4月時表示，將在未來數周內公布新的發布日期，但目前仍然未有任何消息。

Best Buy上月已取消訂單



在此之前，全美最大電子商品零售通路 BestBuy 已於 5 月底宣布取消 Galaxy Fold 預購訂單，三星美國分公司也在 5 月 6 日通知預購 Galaxy Fold 的客戶，如果手機在 5 月 31 日之前未出貨，公司將自動取消所有訂單。

《韓聯社》上月中報道，三星已解決Galaxy Fold屏幕會破裂的問題，預料可在本月重新在美國等市場推出。據報，三星的解決方法是加強顯示器上的塑料保護層。