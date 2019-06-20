【定存攻略】市況不穩　棄港紙揸美金？　注意兩大操作「風險」！

中美貿易戰愈演愈烈，加上逃犯條例修訂引發軒然大波，繼國際大鱷聲言狙擊港元後，近日網上更有言論籲「全民沽港元」，改揸美元。一時間，港元恍如「內外受敵」。 雖然本港設有聯繫滙率制度，一般兌換水平為每7.8港元兌1美元，令人感覺「揸港紙」與「揸美金」無分別。不過，港元兌美元滙價也存在浮動區間，並非鐵定於7.8水平。從投資角度看，專家認為，散戶想沽港元買美元，操作上要留心兩大「風險」！

中美貿易戰，加上逃犯條例修訂引發軒 然大波，網上有一些沽港元改揸美金的聲音。﹙資料圖片﹚

沽港元換美元 先遭銀行「食差價」

須知道，在聯繫滙率制度下，港元兌美元滙價並非「鐵板一塊」，兩種貨幣的兌換，也有浮動區間，並非鐵定處於7.8的水平，只是上下波幅不會超過500點子，港元最強不會超過7.75，最弱也不會高過7.85。

不過，這只是理論價，對散戶而言，更關心的還是銀行外匯牌價，皆因銀行買賣貨幣，也要「過河濕腳」，意味兌換存在差價，因此散戶沽出港元、買入美元一刻，理論上已出現「虧損」。

以滙豐昨日﹙19日﹚外匯牌價﹙見表1﹚為例，銀行美元賣出價為7.8652，而買入價則為7.7891，若果斥10萬港元買入約12,714美元，並於同日沽出，只能收回約99,030港元，相差970港元；至於另一大行中銀香港，以昨日電匯計算，10萬港元的「買入賣入」美元差價，則相差370港元。

在聯繫滙率制度下，港元兌美元滙價並非「鐵板一塊」，而銀行買賣貨幣，也要「過水濕腳」，意味兌換存在差價，散戶在兌換時已出現「虧損」。（資料圖片）

散戶「套息」賺極微利

當然，散戶如果不是「貪得意」，而是堅定不移揸美金，少少兌換差價又可足掛齒？更關鍵的問題反而是資金是否有好出路。最常見又容易的操作，莫過於存入銀行做美元定存，然則港元及美元定存息率又如何？這種「套息交易」又是否值博？

本來，美國去年加息四次，本港各銀行年初都以不同幅度調高了美元定期存款利率，吸引散戶兌換美元做定存。然而，隨着美國加息機會幻滅，市場估計甚至有減息的可能，加之近期港元定存息率近日高企，已令「套息交易」的誘因大減。

以10萬港元存款定存一年﹙見表2﹚計算，現時中銀香港的港元定期存款利率為1.95%，美元定存則有2.35%，兩者相差0.4%，前者收息1,950元，後者收息2,350元，相差約莫400元，但如果計及兌換差價370元，定存相差只有30元。

目前於中銀分別作港元及美元定期存款，計及兌換差價定存相差只有24元。（資料圖片）

港元有機會回勇

華僑永亨銀行經濟師李若凡便認為，從收益角度來看，港元作定存為較佳的選擇。她指出，根據聯儲局近期的言論，市場預期將會減息，美元高息快將完結，「減嘅機會大啲，上嘅空間不大」。

反而，由於一些市場的短暫「干擾」，包括6至7月中資企業派息，需要大量港元，令銀行需要大量儲備，所以「近期港元息口幾高」，銀行的利率「算高水平」。李若凡預期，下半年的息口不會出現大幅度調整，所以一年內的港元高息定存「做得過」。

目前，港匯企於7.82水平，貼近弱方兌換保證水平。星展香港財資市場部董事總經理王良享則認為，受拆息上升，港元有轉強機會。他指出，受惠半年結、虛擬銀行發牌、中概股回歸等因素，勢吸引資金流入香港。王良享解釋，中國投資者過去透過QDII(合格境內機構投資者)安排，投資不少美股，隨着阿里巴巴等中概股來港上市，料將吸引這些「北水」經滬港通、深港通來港買股，為港元帶來需求。另外，以往港美存息差，吸引好多套息交易，即買美元沽港元，但依家港息上升，趕走好多專業的套息活動，「少咗港元沽盤，港元弱極有限」。

李若凡認為，「近期港元息口幾高」，所以一年內的港元高息定存「做得過」。（資料圖片）

港元穩陣嗎？

另一邊廂，中美貿易戰，加上本港政局不穩定，再有大戶高呼沽空港元，假如聯繫匯率崩壞，持有美元，豈非能「逃過一劫」？王良享則相對「淡定」。他解釋，聯繫滙率一個關鍵操作是，當港元太強或太弱時，港息便會「上上落落」，例如港元觸及弱方兌換保證水平時，金管局便可能出手買入港元、沽出美元作干預，並將買入的港元「收埋落袋」，不向市場注資，由於市場港元減少，港元利息自然要上，支撐港元滙價。

王續稱，雖然利率上升，有機會令港股及樓市有下跌壓力，但料亦只是短期效應，未必可長期持續，原因是當息口上升、資產價格下滑，最後還會吸引資金回流，買回資產、吸港元。

王良享認為，要令港元大幅貶值並不容易，因為本港外匯儲備充足，達4,378億美元，足夠香港支付外幣有餘。（資料圖片）

他又認為，要令港元大幅貶值並不容易，因為本港外滙儲備充足，金管局有能力亦有決心捍衛聯匯制度。目前，香港官方外滙儲備資產達4,378億美元，足夠香港支付外幣有餘，「香港貿赤不是好高，一般而言儲備要支付36個月的進口，這絕對不是問題！」此外，王良享又指，雖然本港銀行體系結餘只有500多億港元，但銀行持有大量外匯基金票據，缺錢時可隨時沽出套現或抵押取港元流動性。