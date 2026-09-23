廣東院舍照顧服務計劃｜長者醫療補貼達¥4萬！名單+收費+申請資格

撰文：蘇翰林
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廣東院舍照顧服務計劃｜香港資助安老院輪候時間往往以年計，不少家屬開始放眼大灣區。廣東院舍照顧服務計劃，正正為長者提供多一個養老的選擇。到底計劃包含什麼服務？申請資格、費用又是怎樣？《香港01》「01金齡」頻道已為大家整理懶人包，幫助長者了解計劃詳情！

廣東院舍照顧服務計劃是什麼？

廣東院舍照顧服務計劃是由香港社署推行的資助計劃，專為正在「資助長期護理服務中央輪候冊」輪候資助安老宿位、並有意在粵港澳大灣區內地城市養老的長者而設。計劃旨在提供多一個選擇，讓長者按本身的意願，選擇入住計劃下獲認可的內地安老院。

政府設醫療及綜援長者2大補貼　住院+門診每年達¥40,000

醫療補貼試行安排：
政府會資助合資格長者，支付在國家醫保範圍內須自付的醫療費用。計劃採用實報實銷模式（補貼安排由中國太平人壽保險（香港）承辦）：
【1】門診年度補貼上限為¥10,000；
【2】住院年度補貼上限為¥30,000。

政府設醫療及綜援長者2大補貼。（社署長者資訊網）

廣東院舍照顧服務計劃｜涵蓋哪些城市？

計劃提供的院舍地點涵蓋內地各大熱門城市，包括深圳、廣州、佛山、肇慶、中山、江門、珠海、惠州及東莞，合共29間認可的內地安老院（截至2026年9月）：

深圳（7間）
香港賽馬會深圳復康會頤康院：鹽田區青雲路1號（宿位緊張）
深業頤居養老運營（深圳）有限公司：寶安區航城街道洲石路743號（宿位緊張）
深高速光明社會福利院：光明區光明街道碧明路101（宿位緊張）
前海人壽幸福之家養老院：寶安區新安街道海濱社區新安六路1099號（宿位緊張）
共享之家養老服務有限公司龍城店：龍崗區龍城街道天昊華庭配套組團
潤華松鶴頤養中心：福田區下梅林梅亭路1號3棟（宿位緊張）
榕悅‧大鵬濱海頤養中心：大鵬新區大鵬街道王母社區鵬新東路151號

廣州（8間）
頤年健康產業南沙分公司：南沙區黃閣鎮玉閣路3號（宿位緊張）
廣東頤壽廣州麓湖家長薈分院：越秀區橫枝崗路64-1號
保利廣州天悅和熹會頤養中心：海珠區琶洲仁瑞新街6號（宿位緊張）
廣州椿萱茂陳涌養老服務：番禺區陳涌路200號
廣州椿萱茂養老服務：天河區科林路18號G棟
廣州市祈福護老公寓：番禺區鍾村街晉福路107及111號（宿位緊張）
廣州江頤養老服務：海珠區南洲路139號
太平健康養老（廣州）：番禺區東環街東藝路139號

佛山（6間）
佛山市暢享薈養老院： 南海區獅山鎮羅村縱一路南1號
佛山市眾星天福養老服務：禪城區汾江北路24號
順德區和泰安養中心：順德區北滘鎮君蘭社區水韻路3號（宿位緊張）
南海區桃苑福利中心：南海區獅山鎮羅村狀元路1號
佛山市醫養康養產業（頤養院）：禪城區江灣二路馬鞍街12號
順德區倫教醫院：順德區倫教街道常教居委會新城南路1號（宿位緊張）

東莞及惠州（4間）
東莞市洪梅醫院護理院：東莞市洪梅鎮洪梅大道39號
東莞東華陽光城醫養服務：東莞市松山湖園區科苑路11號
蔚耆（廣東）養老：惠州大亞灣區澳頭水塘面路（宿位緊張）
惠州市社會福利院：惠州市惠城區古塘坳大道福安路8號

其他熱門城市（4間）
香港賽馬會伸手助人肇慶護老頤養院： 肇慶市高要白土鎮福壽坪
中山市頤康養老服務：中山市火炬開發區石洲路3號
江門市新會區養老中心：江門市新會區會城街道南安路三巷68號
和園頤養中心：珠海市香洲翠前南路99號（自2026年6月12日起暫停接受新申請）

廣東院舍照顧服務計劃內地院舍名稱及地點

廣東院舍照顧服務計劃｜資助項目有哪些？哪些需自費？

政府會直接向認可院舍支付服務費用，長者入住後的基本生活、膳食及護理開支全免費

院舍服務費用

政府支付費用：院舍食宿、24小時護理服務、個人照顧，及基本醫療費用。

長者自費項目：
● 個人消耗品（如尿片、傷口敷料等）
● 緊急救護車費用
● 入住前的身體檢查費用（內地法規規定入住者須證明無傳染病及精神疾病，認可院舍或會要求長者入住前進行身體檢查，相關費用需由長者自行承擔。）
＊每間院舍指定的醫院及檢查項目（例如驗血、胸肺X光等）均有所不同，建議申請前向該機構諮詢。

院舍照顧及護理服務範疇

起居飲食：共住房間住宿、每日三餐加小食、包辦洗衣服務。
醫療護理：24小時護理照顧、個人照顧計劃、每月1次由院舍安排醫生進行健康檢查及診治。
復康陪診：每周2次復康運動（個人或小組），並提供交通及專人陪同長者到指定醫院／診所看病或住院護理。
社交身心：輔導服務、發展或治療小組，以及定期社交康樂活動。

政府會直接向認可院舍支付服務費用，長者入住後毋須支付基本生活及護理開支。（資料圖片）

廣東院舍照顧服務計劃｜長者住不慣怎麼辦？6個月試住期

為免長者住不慣，社署特設6個月試住期。長者若在試住期內選擇離開院舍並退出計劃，可即時恢復香港中央輪候冊的申請。輪候時間可追溯至原先的申請日期，毋須重新排隊，讓長者安心體驗內地安老生活。

廣東院舍照顧服務計劃｜申請資格

值得留意，廣東院舍照顧服務計劃並非所有長者都適合參加，社署及內地法規設有明確門檻：

● 經社署評估為適合院舍照顧服務，且正在中央輪候冊排隊的長者；
● 必須有最少1名家屬／保證人支援；
● 符合內地法規規定入住者：須證明無傳染性疾病（如霍亂、愛滋病、梅毒等）及無精神疾病。

廣東院舍照顧服務計劃並非所有長者都適合參加。（資料圖片）

廣東院舍照顧服務計劃｜如何申請？未在「中央輪候冊」排隊的長者可以申請嗎？

現有輪候冊長者，可直接向跟進其長期護理服務的負責社工提出申請；而未在「中央輪候冊」排隊的長者不可以直接申請入住。如果長者現時住在自己家，且從未接觸過社署的安老服務，家屬必須按以下步驟啟動申請程序：

1. 長者本人或家屬，前往或聯絡就近的長者地區中心、長者鄰舍中心、醫務社會服務部，或綜合家庭服務中心。
2. 提出要求後，當值社工會協助長者進行「安老服務統一評估」。
3. 評估確認符合資格並成功登記上「中央輪候冊」後，即可馬上申請「廣東院舍照顧服務計劃」。

如果長者不想排隊輪候，但本身正領取綜援，則可選擇參與關愛基金的「綜援長者入住廣東院舍試驗計劃」。符合資格者可直接以自費形式入住該批指定院舍，長者每月會額外獲發$5,000現金資助來補貼院費，毋須經過上述的輪候程序。

廣東院舍照顧服務計劃各申請部門地址及電話：

各長者地區中心及長者鄰舍中心綜合家庭服務中心社署醫務社會服務單位

廣東院舍照顧服務計劃｜不適合申請4類長者

4類長者不適用：

● 需要透析治療（洗腎）的長者；
● 需要定期接受精神科覆診的長者（認知障礙症除外）；
● 由社署署長擔任官方監護人的長者；
● 由社署社工擔任受委人領取綜援或公共福利金的長者。

需要透析治療（洗腎）的長者不適合申請廣東院舍照顧服務計劃。（資料圖片）

廣東院舍照顧服務計劃｜申請前的3大注意事項

1. 宿位供應極度緊張：據社署資訊，當中有9間院舍目前宿位比較緊張，如香港賽馬會深圳復康會頤康院、廣州市祈福護老公寓及順德區和泰安養中心等；位於珠海的和園頤養中心更已暫停接受新申請。建議申請時先了解各院舍的即時吉位狀況。

2. 確保有擔保人支援：即使長者屬獨居，按內地規定亦必須安排最少一名家屬或保證人作支援及擔保，否則無法辦理入住手續。

3. 預留自費項目預算：雖然基本食宿免費，但家屬仍需為長者預留一筆彈性資金，以應付入住前的體檢費，以及日後的尿片、敷料等長期消耗品開支。

入住前體檢項目及費用參考費用參考（視乎檢查地點及機構而有顯著差異）

由內地院舍安排／內地公立醫院

約$200至$600起（收費較便宜，部分院舍如肇慶伸手助人協會僅收約¥195）

在香港私家診所 / 體檢中心進行

約$1,000至$2,500不等

強制體檢項目

傳染病篩查

胸部X光檢查（排除肺結核）、梅毒血清篩查、愛滋病（HIV）篩查、病毒性肝炎（乙肝、丙肝等）

基礎健康評估

生化全套（肝功能、腎功能、血糖、血脂等基礎血液檢查）、常規大便檢查（排除腸道傳染病）

心血管與機能

電圖（ECG）、臨床基本身體檢查

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