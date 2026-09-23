廣東院舍照顧服務計劃｜長者醫療補貼達¥4萬！名單+收費+申請資格

廣東院舍照顧服務計劃｜香港資助安老院輪候時間往往以年計，不少家屬開始放眼大灣區。廣東院舍照顧服務計劃，正正為長者提供多一個養老的選擇。到底計劃包含什麼服務？申請資格、費用又是怎樣？《香港01》「01金齡」頻道已為大家整理懶人包，幫助長者了解計劃詳情！



廣東院舍照顧服務計劃是什麼？

廣東院舍照顧服務計劃是由香港社署推行的資助計劃，專為正在「資助長期護理服務中央輪候冊」輪候資助安老宿位、並有意在粵港澳大灣區內地城市養老的長者而設。計劃旨在提供多一個選擇，讓長者按本身的意願，選擇入住計劃下獲認可的內地安老院。

政府設醫療及綜援長者2大補貼 住院+門診每年達¥40,000

醫療補貼試行安排：

政府會資助合資格長者，支付在國家醫保範圍內須自付的醫療費用。計劃採用實報實銷模式（補貼安排由中國太平人壽保險（香港）承辦）：

【1】門診年度補貼上限為¥10,000；

【2】住院年度補貼上限為¥30,000。



政府設醫療及綜援長者2大補貼。（社署長者資訊網）

廣東院舍照顧服務計劃｜涵蓋哪些城市？

計劃提供的院舍地點涵蓋內地各大熱門城市，包括深圳、廣州、佛山、肇慶、中山、江門、珠海、惠州及東莞，合共29間認可的內地安老院（截至2026年9月）：

深圳（7間）

香港賽馬會深圳復康會頤康院：鹽田區青雲路1號（宿位緊張）

深業頤居養老運營（深圳）有限公司：寶安區航城街道洲石路743號（宿位緊張）

深高速光明社會福利院：光明區光明街道碧明路101（宿位緊張）

前海人壽幸福之家養老院：寶安區新安街道海濱社區新安六路1099號（宿位緊張）

共享之家養老服務有限公司龍城店：龍崗區龍城街道天昊華庭配套組團

潤華松鶴頤養中心：福田區下梅林梅亭路1號3棟（宿位緊張）

榕悅‧大鵬濱海頤養中心：大鵬新區大鵬街道王母社區鵬新東路151號

廣州（8間）

頤年健康產業南沙分公司：南沙區黃閣鎮玉閣路3號（宿位緊張）

廣東頤壽廣州麓湖家長薈分院：越秀區橫枝崗路64-1號

保利廣州天悅和熹會頤養中心：海珠區琶洲仁瑞新街6號（宿位緊張）

廣州椿萱茂陳涌養老服務：番禺區陳涌路200號

廣州椿萱茂養老服務：天河區科林路18號G棟

廣州市祈福護老公寓：番禺區鍾村街晉福路107及111號（宿位緊張）

廣州江頤養老服務：海珠區南洲路139號

太平健康養老（廣州）：番禺區東環街東藝路139號

佛山（6間）

佛山市暢享薈養老院： 南海區獅山鎮羅村縱一路南1號

佛山市眾星天福養老服務：禪城區汾江北路24號

順德區和泰安養中心：順德區北滘鎮君蘭社區水韻路3號（宿位緊張）

南海區桃苑福利中心：南海區獅山鎮羅村狀元路1號

佛山市醫養康養產業（頤養院）：禪城區江灣二路馬鞍街12號

順德區倫教醫院：順德區倫教街道常教居委會新城南路1號（宿位緊張）

東莞及惠州（4間）

東莞市洪梅醫院護理院：東莞市洪梅鎮洪梅大道39號

東莞東華陽光城醫養服務：東莞市松山湖園區科苑路11號

蔚耆（廣東）養老：惠州大亞灣區澳頭水塘面路（宿位緊張）

惠州市社會福利院：惠州市惠城區古塘坳大道福安路8號

其他熱門城市（4間）

香港賽馬會伸手助人肇慶護老頤養院： 肇慶市高要白土鎮福壽坪

中山市頤康養老服務：中山市火炬開發區石洲路3號

江門市新會區養老中心：江門市新會區會城街道南安路三巷68號

和園頤養中心：珠海市香洲翠前南路99號（自2026年6月12日起暫停接受新申請）

廣東院舍照顧服務計劃內地院舍名稱及地點

廣東院舍照顧服務計劃｜資助項目有哪些？哪些需自費？

政府會直接向認可院舍支付服務費用，長者入住後的基本生活、膳食及護理開支全免費。

院舍服務費用

政府支付費用：院舍食宿、24小時護理服務、個人照顧，及基本醫療費用。



長者自費項目：

● 個人消耗品（如尿片、傷口敷料等）

● 緊急救護車費用

● 入住前的身體檢查費用（內地法規規定入住者須證明無傳染病及精神疾病，認可院舍或會要求長者入住前進行身體檢查，相關費用需由長者自行承擔。）

＊每間院舍指定的醫院及檢查項目（例如驗血、胸肺X光等）均有所不同，建議申請前向該機構諮詢。



院舍照顧及護理服務範疇

起居飲食：共住房間住宿、每日三餐加小食、包辦洗衣服務。

醫療護理：24小時護理照顧、個人照顧計劃、每月1次由院舍安排醫生進行健康檢查及診治。

復康陪診：每周2次復康運動（個人或小組），並提供交通及專人陪同長者到指定醫院／診所看病或住院護理。

社交身心：輔導服務、發展或治療小組，以及定期社交康樂活動。



政府會直接向認可院舍支付服務費用，長者入住後毋須支付基本生活及護理開支。（資料圖片）

廣東院舍照顧服務計劃｜長者住不慣怎麼辦？6個月試住期

為免長者住不慣，社署特設6個月試住期。長者若在試住期內選擇離開院舍並退出計劃，可即時恢復香港中央輪候冊的申請。輪候時間可追溯至原先的申請日期，毋須重新排隊，讓長者安心體驗內地安老生活。

廣東院舍照顧服務計劃｜申請資格

值得留意，廣東院舍照顧服務計劃並非所有長者都適合參加，社署及內地法規設有明確門檻：

● 經社署評估為適合院舍照顧服務，且正在中央輪候冊排隊的長者；

● 必須有最少1名家屬／保證人支援；

● 符合內地法規規定入住者：須證明無傳染性疾病（如霍亂、愛滋病、梅毒等）及無精神疾病。



廣東院舍照顧服務計劃並非所有長者都適合參加。（資料圖片）

廣東院舍照顧服務計劃｜如何申請？未在「中央輪候冊」排隊的長者可以申請嗎？

現有輪候冊長者，可直接向跟進其長期護理服務的負責社工提出申請；而未在「中央輪候冊」排隊的長者不可以直接申請入住。如果長者現時住在自己家，且從未接觸過社署的安老服務，家屬必須按以下步驟啟動申請程序：

1. 長者本人或家屬，前往或聯絡就近的長者地區中心、長者鄰舍中心、醫務社會服務部，或綜合家庭服務中心。

2. 提出要求後，當值社工會協助長者進行「安老服務統一評估」。

3. 評估確認符合資格並成功登記上「中央輪候冊」後，即可馬上申請「廣東院舍照顧服務計劃」。



如果長者不想排隊輪候，但本身正領取綜援，則可選擇參與關愛基金的「綜援長者入住廣東院舍試驗計劃」。符合資格者可直接以自費形式入住該批指定院舍，長者每月會額外獲發$5,000現金資助來補貼院費，毋須經過上述的輪候程序。

廣東院舍照顧服務計劃各申請部門地址及電話：

各長者地區中心及長者鄰舍中心｜綜合家庭服務中心｜社署醫務社會服務單位

廣東院舍照顧服務計劃｜不適合申請4類長者

4類長者不適用：



● 需要透析治療（洗腎）的長者；

● 需要定期接受精神科覆診的長者（認知障礙症除外）；

● 由社署署長擔任官方監護人的長者；

● 由社署社工擔任受委人領取綜援或公共福利金的長者。



需要透析治療（洗腎）的長者不適合申請廣東院舍照顧服務計劃。（資料圖片）

廣東院舍照顧服務計劃｜申請前的3大注意事項

1. 宿位供應極度緊張：據社署資訊，當中有9間院舍目前宿位比較緊張，如香港賽馬會深圳復康會頤康院、廣州市祈福護老公寓及順德區和泰安養中心等；位於珠海的和園頤養中心更已暫停接受新申請。建議申請時先了解各院舍的即時吉位狀況。

2. 確保有擔保人支援：即使長者屬獨居，按內地規定亦必須安排最少一名家屬或保證人作支援及擔保，否則無法辦理入住手續。

3. 預留自費項目預算：雖然基本食宿免費，但家屬仍需為長者預留一筆彈性資金，以應付入住前的體檢費，以及日後的尿片、敷料等長期消耗品開支。

入住前體檢項目及費用參考費用參考（視乎檢查地點及機構而有顯著差異） 由內地院舍安排／內地公立醫院 約$200至$600起（收費較便宜，部分院舍如肇慶伸手助人協會僅收約¥195） 在香港私家診所 / 體檢中心進行 約$1,000至$2,500不等