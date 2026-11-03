老人奶粉｜營養奶幾歲開始飲？6大配方功效+飲用須知 忌服藥相沖?

老人奶粉｜長者營養奶粉｜市面上有不少專為長者而設的營養奶粉，幫助他們吸收足夠營養。到底營養奶粉有哪些成分？什麼時候需要飲用？《香港01》長者生活頻道「01金齡」將會為大家詳細分析營養奶粉的成分、功效，以及飲用時須留意的禁忌與貼士！



長者營養奶粉幾多歲開始飲？（AI生成圖片）

老人奶粉｜長者營養奶粉是什麼？

不少長者會因為牙齒退化、味覺變差或胃口欠佳，減少進食，導致缺乏營養逐漸變得瘦弱。營養奶粉就是針對長者的生理需要而調配，提供能量、蛋白質、鈣質及多種維他命等。此外，大病初癒或手術後也適用。

營養奶粉主要分為兩種： 成人營養奶粉（Adult Nutritional Formula 成人營養配方） 適合18歲至50歲人士「日常保養」 長者營養奶粉（Senior Nutritional Formula 長者營養配方） 後者是針對50歲以上銀髮族、為長者的「重點補給」營養，例如對抗肌肉骨質流失等

老人奶粉｜長者營養奶粉｜幾時需要飲？

醫學界和營養學界通常會以50歲作為一個分水嶺，這時身體會有明顯變化，若開始覺得經常疲倦、行樓梯易腳軟，或想為骨骼和肌肉打好基礎，也可飲用營養奶粉，尤其開始出現以下情況：

1. 50歲後肌肉加速流失

踏入50歲後，人體肌肉量每年會自然流失約1%至2%，開始容易覺得體力不繼。



2. 女性更年期骨質流失

特別是女性在更年期後，缺乏雌激素保護，骨質流失速度會急劇加快。



3. 腸胃差吸收力下降

腸胃消化和吸收營養的能力不如年輕時，即使吃同樣份量的食物，身體能吸收的營養也變少了。



牙齒退化、胃口變差、體重無故下降就可以嘗試飲用營養奶粉。（AI生成圖片）

老人奶粉｜長者營養奶粉6大配方及功效

長者營養奶粉最主要是為長者補充營養，不過每位長者的營養需要都各有不同，坊間推出多款功能性的配方，一般可以分為以下6大類型：

長者營養奶粉種類【1】全面均衡營養配方

主要提供均衡的蛋白質、碳水化合物、油脂以及20多種維生素與礦物質，類似「綜合維他命加熱量」，可改善因營養不均導致的疲倦感。

主要成分：優質牛奶蛋白、綜合維他命（A、B雜、C、E）、鐵、鋅、鈣

功效：保持均衡營養，維持新陳代謝。

對象：為日常保健、體力較差或偶爾食無定時的50歲或以上人士。



長者營養奶粉類型【2】高能量或高蛋白配方

蛋白質比例較高，並選用分子較小、較易吸收的蛋白質及促進肌肉合成的衍生營養素，針對肌肉減少的長者。

主要成分：乳清蛋白（Whey Protein）、HMB（β-羥基-β-甲基丁酸鹽）、支鏈胺基酸（BCAA）。

功效：減慢肌肉流失，刺激肌肉蛋白合成；增強手握力及雙腿力量，改善步履不穩，減低跌倒風險；幫助病後或術後傷口快速癒合。

對象：行路變慢、手軟腳軟、消瘦、病後／術後復原中的長者。



長者營養奶粉類型【3】低升糖指數（GI）配方

針對高血糖長者，嚴格控制糖分，選用消化吸收較慢的複合碳水化合物，確保營養補充的同時不會造成血糖過度波動。

主要成分：慢釋碳水化合物（如異麥芽酮糖）、高水溶性膳食纖維、鉻（Chromium，有助穩定血糖）。

功效：避免餐後血糖急升，穩定血糖；減少兩餐之間的飢餓感。

對象：糖尿病患者、血糖偏高 / 關注血糖、需要控制體重人士。



長者營養奶粉類型【4】腸胃高纖配方

針對長者消化系統退化、容易便秘或腸胃敏感而設，通常剔除乳糖或採用植物蛋白，避免因乳糖不耐導致不適。

主要成分：益生元（FOS/GOS 菊糖）、益生菌、大豆蛋白（Soy Protein）、無乳糖 / 低乳糖配方。

功效：促進腸道蠕動，平衡腸道微生態；解決因乳糖不耐症引致的胃氣、腹瀉及腹痛問題。

對象：飲牛奶會導致肚瀉（乳糖不耐）、經常便秘、腸胃吸收極差或長期臥床的長者。



長者營養奶粉類型【5】特別關注配方（護心 / 關節配方）

針對長者身體特別的需要，在基礎營養上額外添加特定成分，例如保護心血管或關節軟骨。

護心配方

主要成分：植物固醇（Phytosterols）、Omega-3（EPA/DHA）、深海魚油、低鈉低飽和脂肪

功效：阻止腸道吸收壞膽固醇，維護血管彈性。

對象：特別適合三高（高血脂/高血壓）風險人士。



護關節配方

主要成分：葡萄糖胺（Glucosamine）、膠原蛋白肽、高濃度鈣+維他命 K2/D3

功效：補充關節軟骨營養，減緩關節磨損帶來的僵硬與不適。

對象：膝關節疼痛、關節退化者。



部份營養奶粉會加入關節軟骨的特定成分。(AI生成圖片）

長者營養奶粉類型【6】醫療專用配方（腎臟病 / 癌症高能量配方）

針對有特殊醫療需要的長者，選用臨床醫療級營養品。此類配方熱量密度極高，並嚴格限制特定礦物質以減輕身體負擔，例如專供腎臟病或癌症病人飲用的配方。

腎病配方

主要成分：低磷、低鉀、低鈉、嚴格控制蛋白質品質

功效：避免腎衰竭患者因電解質積聚而出現毒性反應

對象：適合腎病患者（洗腎／未洗腎亦會分開不同配方）



癌症/重症配方

主要成分：高熱量濃縮（1.5-2.0 kcal/ml）、高EPA

功效：在極度缺乏食慾下，用小份量提供高濃度熱量，防止體重急劇暴跌。

對象：癌症化療期患者（必須經醫生處方使用）



長者營養奶粉6大類型及功效 類型 主要功效 適合人士 1. 基礎全營養 全面打底、補充日常微量元素 飲食不均、想做日常保健的健康長者 2. 高蛋白/護肌 增肌防摔、減慢肌肉流失 行路腳軟、肌少症、消瘦、病後復原 3. 控糖 (低GI) 穩定血糖、提供持久能量 糖尿病、血糖偏高人士 4. 腸胃友善 通便、護腸、防肚瀉肚痛 便秘、乳糖不耐、經常脹氣者 5. 特殊關注 護心配方 降壞膽固醇 三高風險者 關節配方 減緩關節磨損 關節疼痛、退化者 6. 醫療專用 ＊需遵醫囑 腎病配方 精準控制電解質 腎病患者 癌病配方 高濃縮熱量 癌症化療病人

營養奶粉飲用須知

營養奶粉飲用須知【1】水溫控制

切勿以沸水（滾水）沖泡，高溫會破壞奶粉中的益生菌及不耐熱的營養素（如維他命C）。建議可以先加入常溫水再加熱水，調配至40°C至50°C左右的溫水來沖調。

營養奶粉飲用須知【2】飲用時間

營養奶粉適合在早餐時配搭飲用，或作餐與餐之間的小食（例如下午茶），亦可在正餐食量不足時，於餐後半小時再飲用。

營養奶粉飲用須知【3】飲用份量

營養奶粉是營養補充品，並非代餐，長者應該盡量進食固體食物，維持咀嚼及腸道消化能力。

每日1杯：如果長者一日三餐都可以正常進食，飲營養奶粉用於補充額外的鈣質／蛋白質，每日飲用1杯即可。

每日2杯：如果長者胃口較差，正餐沒有肉類，或者每餐只吃半碗飯，都可以早、晚各1杯補充營養流失。

如果長者因為牙齒、胃口導致食量減少，就可以嘗試飲用營養奶。（AI生成圖片）

營養奶粉飲用須知【4】提防高糖陷阱

即使長者沒有患上糖尿病，選購營養奶粉時亦應留意成分標籤，避免選購含有玉米糖漿固體、蔗糖、葡萄糖漿等成分的奶粉，避免攝入過多糖分，導致蛀牙或影響健康。

營養奶粉飲用須知【5】飲用與服藥錯開

市面不少高鈣／關節配方都加入碳酸鈣（calcium carbonate）、磷酸鈣（calcium phosphate）等鈣補充劑，以增加產品的鈣含量。若長者需要定時服用藥物，例如抗生素、甲狀腺素、血小板生成素刺激劑等藥物，最好相距至少2至4小時以上，避免阻礙藥物吸收。

營養奶粉飲用須知【6】長期病患者勿自行購買

如長者屬長期病患者，患有糖尿病、腎病、心臟病，甚至是癌症等疾病，建議先向認可營養師查詢，讓他們作一個完整的評估，挑選出最合適的營養配方。

坊間長者營養奶粉的品牌、配方及口味選擇非常多，大部份營養奶粉品牌都有提供試用袋或小包裝，大家為長者揀選營養奶粉時，可以先讓他們試一試口味，留意他們的接受程度再決定購買哪一款。

