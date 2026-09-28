長者詐騙10大手法｜假扮受漏水滋擾/冒充網購客服求退款+防騙方法

長者詐騙｜騙徒手法層出不窮，有時候為了更逼真，部分騙徒甚至能說出受害人的名字及身份證號碼增加可信性，令不少長者受騙。《香港01》長者生活頻道「01金齡」幫大家整合出10大長者詐騙手法，除了有經典「猜猜我是誰」騙局外，亦有扮漏水滋擾的網戀詐騙、網購平台退款詐騙，即看內文！



長者詐騙手法【1】假冒政府派長者餐飲券——假YouTube片與釣魚登記SMS陷阱

YouTube有影片訛稱政府向長者派發半價餐飲券，有可能是先上傳資訊正確影片，累積一批訂戶及信任頻道後，再通過SMS及登記網站等釣魚手段，騙取長者個人資料或金錢。

該假消息來源為YouTube頻道「財經大搜查」。（YouTube網頁截圖）

防騙方法：不要盡信網上資訊，應該親自到區議員辦事處或長者中心詢問有關長者福利。



長者詐騙手法【2】偽冒水務署「假水費單」——誘騙信用卡資料

有騙徒冒充水務署，以短訊或電郵方式向市民發送「用水帳戶資料更新提示」通知，並列出所謂 「欠款」，誘使收件人點擊連結進入釣魚網站，並要求輸入個人資料或信用卡資料以繳交費用。由於網站頁面十分逼真，因此會令用戶在不知情下輸入電話號碼及信用卡資料等敏感資料。

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防騙方法：堅持使用傳統且安全的途徑繳費，如有需要應直接撥打水務署熱線查詢。



長者詐騙手法【3】猜猜我是誰——冒認兒孫急借保釋金與醫藥費

「猜猜我是誰」是經典的詐騙手法，騙徒通常會致電長者並問：「你知唔知我係邊個？」當長者說出一個名字，騙徒就會立即冒認，再表示自己被捕、欠債或者發生意外，並要求長者到指定地點交現金或轉帳。

「猜猜我是誰」是經典的詐騙手法（AI生成圖片）

防騙方法：應反問對方身分，即使對方說換了電話，也先掛斷並嘗試撥打親友的舊電話號碼確認。



長者詐騙手法【4】釣魚短訊陷阱——快遞包裹騙取OTP驗證碼

利用長者對手機操作的不熟悉，發送大量偽裝成日常服務的訊息，例如冒充商店積分到期、快遞公司、調查等，誘使長者點擊連結並輸入個人資料，甚至要求輸入信用卡CVV碼或銀行驗證碼的未知連結，一旦點擊連結有機會被盜取手機上的訊息。

防騙方法：如有懷疑應致電官方查詢，切勿點擊短訊裡的連結，或將個人資料輸入到未知網站。



長者詐騙手法【5】偽冒公職人員——訛稱洗黑錢誘導轉移資產與騙取銀行密碼

騙徒會自稱是衞生署、入境處、警務人員或內地執法機關致電長者，聲稱長者涉及洗黑錢、寄送違禁品等，並要求長者將款項轉移到所謂的「安全帳戶」進行調查，甚至要求長者交出銀行密碼，藉此轉走長者在銀行戶口裡的錢財。

「+852」開頭的本地來電，通常是境外騙徒假冒（網上圖片）

防騙方法：看到顯示為「+852」開頭的手機來電，代表是來自境外的可疑竄改電話，因香港本地撥出電話一般不會顯示「+852」；通訊事務管理局已規定電訊商對境外「+852」來電發送文字或話音警示。此外，執法機關絕不會要求市民轉賬至「安全帳戶」或索取網上理財密碼，如有懷疑應致電官方熱線或「防騙易18222」核實。



長者詐騙手法【6】假冒電訊商停機威嚇——轉駁假銀行客服騙取保證金

騙徒會致電長者稱其電話服務即將被停用，除非立即續約或繳付罰款。隨後會轉接至「人工服務」，實則是另一名騙徒套取信用卡資訊。或者會訛稱長者開通了「一卡兩號」或其他通訊服務計劃，即將會被扣款，如果長者要求取消服務，騙徒會將電話轉駁至假冒銀行職員的騙徒，用各種藉口指示受害人轉帳至指定銀行戶口。

防騙方法：親自到電訊商實體店核實，不要在電話中透露信用卡號碼。



長者詐騙手法【7】假冒網購平台客服——假退款真騙款

近年淘寶、拼多多等網購平台已經融入港人的日常生活。有騙徒自稱是購物平台的「客服」、「理賠專員」，指商品在寄送期間丟失或損壞，需要退款。「客服」及後會經ＷhatsApp發送「退款連結」，要事主在假網站內填寫個人資料及銀行資料，結果在完成填寫後，銀行的存款就全部被騙徒轉走。

部份騙徒更會要求事主下載並安裝不明來歷的App，並指引事主在該App內退款，事主一旦按照指示下載、打開手機NFC功能後，騙徒便可以透過App操作收款。當事主把信用卡緊貼手機時，騙徒即可遙距使用受害人信用卡進行海外簽賬交易。

防騙方法：真客服不會WhatsApp進行聯絡，假如收到任何客服的退款電話、訊息，切勿隨意回撥來歷不明短訊內的電話號碼。真客服不會透過不明網頁進行退款，請勿將任何個人或敏感資料輸入來歷不明的網站，及切勿使用非官方渠道下載App，如有懷疑，立即致電防騙易熱線18222。



長者詐騙手法【8】假冒投資專家——高回報計劃榨乾退休金

社交平台近年亦充斥假冒「投資專家」的騙局。曾有一名年約80歲退休女士在社交平台Facebook認識一名冒充「投資專家」的騙徒，兩人隨後轉用WhatsApp聯絡，逐漸成為「好友」。

經過半年部署，騙徒得知受害人已退休，並持有定期存款，乘機為退休人士「度身訂造」高回報股票投資計劃，更可以幫她打理。受害人信以為真，先後以支票將款項存入騙徒指定的不明個人銀行戶口，以及將更現金親手交予騙徒聲稱的「姪仔」作為投資本金，合共交出逾$600萬港元。受害人其後嘗試提款不果，騙徒隨即失聯，始驚覺墮入騙局。

防騙方法：提防自稱是「投資專家」的騙徒，或聲稱為你「度身訂造」高回報計劃的陌生人。



長者詐騙手法【9】假扮鄰居詐騙——扮噪音／漏水滋擾

騙徒通過手機短訊或WhatsApp聯絡，聲稱從物業管理處獲得了聯絡資料。他們以住所漏水、噪音問題為由，試圖與你聯繫。他們先提到天花板漏水或噪音的問題，要求協商解決。

騙徒通常使用俊男美女的頭像，假扮成友善的鄰居，事後會改口稱記錯電話號碼。一旦開始對話，他們便會頻繁噓寒問暖，迅速拉近距離，甚至發展虛假的戀愛關係。長者開始信任騙徒，他們就會編造各種藉口，比如他們正面對經濟困難或緊急情況，誘導轉帳、匯款或提供銀行帳戶資料。

防騙方法：如你收到類似訊息，應直接聯絡物業管理處以核實對方身分和確認物業問題真偽；不要輕易透露個人資料，例如身份證號碼、住址及財務狀況。



長者詐騙手法【10】公園街頭象棋殘局：做媒圍威喂騙長者私己錢

在香港的公園經常有長者捉棋，騙徒亦會混入其中擺設「殘局」，騙徒通常至少3人，一人負責假扮路人贏錢，製造出殘局很容易破的局面；一人偽裝成熱心路人，誘使旁觀者下注；一人則負責坐鎮。長者一旦嘗試與攤主對弈，就會墮入圈套被騙錢。

防騙方法：看到街頭有象棋殘局、賣神藥、高價收零件時，應立即離開。



參考資料：CyberDefender 守網者、反詐騙協調中心(ADCC)

（全文完）