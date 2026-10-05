長者流感針2026｜50歲或以上免費！打針前後須知+地點+3類人不宜

長者流感針2026｜免費流感針｜2026／27年度季節性流感疫苗接種計劃已展開，合資格長者及高風險群組可享免費或資助接種服務。準備注射疫苗的長者，在注射前後有什麼需要注意？又有什麼人士不適合注射？《香港01》長者生活頻道「01金齡」已為大家整理流感疫苗接種計劃懶人包，詳情即睇下文！



免費流感針｜50歲或以上香港居民免費

衞生署衞生防護中心呼籲市民（尤其是高風險人士）盡早接種疫苗，約兩星期身體才會產生足夠抗體。為鼓勵接種季節性流感疫苗，政府為50歲或以上長者（按出生年份計）提供免費或資助的季節性流感疫苗接種服務，地點包括：地區康健中心 / 康健站、已參與計劃的家庭醫生、定期覆診診所（長期病患）。

衞生署衞生防護中心公布，新一年度季節性流感疫苗接種計劃已正式展開。（Facebook@衞生署衞生防護中心 Centre for Health Protection, DH）

免費流感針｜私家診所 政府資助$260

若想在私家診所注射疫苗，50歲或以上的長者（包括一般人士及長期病患者）亦可透過「疫苗資助計劃」到參與計劃的私家醫生診所接種，每劑季節性流感疫苗可獲政府資助$260。接種當日，需由醫護人員評估健康狀況，市民須出示香港身份證正本、疫苗紀錄或其他相關證明。

＊部分私家醫生可能免額外收費，亦有部分醫生會收取額外診金差額，市民接種前宜先查詢收費詳情。



免費流感針｜3款流感疫苗怎選擇？

目前獲「疫苗可預防疾病科學委員會」建議在香港使用的流感疫苗共有3種，分別為滅活流感疫苗、減活流感疫苗和重組流感疫苗。參考衞生署指引，流感疫苗成分各有不同，適合及禁忌的對象亦有分別，接種前要留意以下特點：

免費流感針【1】滅活流感疫苗——傳統打針

滅活流感疫苗為傳統的肌肉或皮下注射，疫苗內含有已死亡的流感病毒。適用於6個月或以上人士接種。

免費流感針【2】重組流感疫苗——蛋敏感人士適用

重組流感疫苗同樣為肌肉注射，適用於9歲或以上人士。疫苗以基因重組技術製造，製作過程中不涉及蛋或流感病毒，因此，對雞蛋敏感的人士，一般情況下也能安全接種。此疫苗獲香港衞生署採購並納入政府的流感疫苗接種計劃，目前在本地註冊及供應的品牌只有「Flublok®（呼倍抗™）」。

免費流感針【3】減活流感疫苗（噴鼻式）——長者不適用

減活流感疫苗提供噴鼻式的接種方式，適合怕痛、怕打針的人士。適用於2歲至49歲人士。由於受年齡限制，50歲或以上長者並不適合注射。

免費流感針｜3類人不適合注射／注射前須諮詢醫生意見

根據衞生防護中心指引，以下人士在接種流感疫苗前須特別注意：

不適合注射【1】對疫苗曾有嚴重過敏人士

無論是哪一款流感疫苗，若你對任何疫苗成分，或以往接種任何流感疫苗後，曾出現嚴重過敏反應，均不適宜接種。

不適合注射【2】服薄血藥或出血病症患者

由於傳統及重組流感疫苗均需採用肌肉注射，出血病症患者或正服用抗凝血劑（薄血藥）的人士，注射前應先請教醫生。

不適合注射【3】嚴重雞蛋敏感人士

患有輕度雞蛋敏感的人士，一般可於基層醫療場所接種傳統疫苗；但若曾對雞蛋有嚴重過敏，則必須由專業醫護人員在能識別及處理嚴重敏感反應的適當醫療場所內接種。老友記亦可考慮選擇不含雞蛋成分的「重組流感疫苗」，一般情況下能安全接種。

免費流感針種類、適用年齡、不適合人群／需諮詢醫生 疫苗種類 適用年齡 雞蛋敏感人士指引 不適合人群／需諮詢醫生 滅活流感疫苗（肌肉／皮下注射） 長者適用 輕度：可於一般診所接種 嚴重：須於有急救設備的醫療場所接種 ～對疫苗成分曾有嚴重過敏者 ～出血病症或正服薄血藥人士需諮詢醫生意見。 重組流感疫苗（肌肉注射） 疫苗不涉及雞蛋製造，一般情況下能安全接種。 減活流感疫苗（噴鼻式） 2歲至49歲（不適用於長者） 建議諮詢主診醫生 受年齡限制，50歲或以上長者並不適合（孕婦、哮喘兒童等亦不適用）

流感疫苗成分各有不同，適合及禁忌的對象亦有分別。（資料圖片）

免費流感針｜打針前3大注意事項

出發前往診所或健康中心前，長者謹記以下注意事項：

1. 若接種當日正發燒，便不宜接種疫苗，應待病癒後才接種。

2. 傳統及重組流感針均需進行肌肉注射，建議穿著短袖衫，或衣袖較寬鬆、容易捲起的上衣，方便醫護人員快速注射。

3. 建議吃過早餐或午餐才前往診所，避免因血糖過低或過度緊張而出現暈眩。



免費流感針｜打針前準備文件

【1】登記「醫健通（eHealth）」電子健康紀錄系統

所有18歲或以上的香港居民，在接受政府資助或免費疫苗接種前，必須預先或即場完成「醫健通（eHealth）」電子健康紀錄系統的登記。若未曾開通醫健通，可預先經醫健通手機App開戶，或於私家診所及地區康健站由工作人員協助即場開通。

【2】香港身份證正本、針卡

老友記打針當天除必須攜帶香港身份證正本外，亦應準備過往針卡紀錄（非硬性規定，長者可直接開啟醫健通App，出示電子針卡）。

免費流感針｜打針後6大注意事項

打針後須知【1】現場安坐15-30分鐘觀察

部分長者可能因針刺疼痛、血壓波動或罕見地出現即時嚴重過敏而頭暈。建議在診所椅子上至少安坐15分鐘，確定沒有頭暈或呼吸不順才離開；若有雞蛋敏感史的人士，更必須在現場坐足30分鐘觀察。

打針後須知【2】服薄血藥者 切忌揉搓針口

若老友記有長期服用抗凝血劑（薄血藥）或抗血小板藥，打針後針口較易出血或瘀青。此時不要揉搓針口，以免造成皮下嚴重血腫。正確做法應是用棉花球用力按壓針口至少2-5分鐘。

打針後須知【3】正確紓緩輕微副作用

打針後1至2天內出現針口紅腫、輕微發燒或肌肉痠痛屬正常免疫反應。此時可用凍毛巾局部冷敷，洗澡時避免大力抓撓針口。若發燒及痠痛，長者應多喝水休息。有需要時可按醫生指示服用適量「撲熱息痛（Paracetamol）」，但切勿自行服用阿士匹靈退燒。若本身因心血管疾病長期獲醫生處方阿士匹靈者，則應按醫囑繼續服藥，切勿擅自停藥。症狀通常會在48小時內消退。

打針後1至2天內出現針口紅腫、輕微發燒或肌肉痠痛屬正常免疫反應。（資料圖片）

打針後須知【4】身體出現異常情況 必須即時求醫

～嚴重過敏反應：呼吸困難、口唇或舌頭腫脹、全身出風疹塊。

～持續高燒：發燒超過48小時仍未退，或服退燒藥後毫無改善。

～神志不清：出現異常嚴重疲倦、昏睡、神志模糊、步履不穩或局部肌肉無力。



打針後須知【5】避免劇烈運動

接種後24至48小時內，應避免跑步、重訓、游泳或高強度間歇訓練等劇烈運動，以免過度消耗體力，加重肌肉痠痛或疲勞等疫苗副作用。

打針後須知【6】避免刺激性與重口味食物、飲酒及吸煙

接種後24至48小時內，應避免飲酒、吸煙，以及進食刺激性與重口味食物，以免加重身體發炎反應或不適感，應多吃容易消化的食物，例如稀飯、蒸蛋、蔬菜等。

打完針後，身體出現異常情況，必須即時求醫。（資料圖片）

免費流感針｜什麼時候打最快見效？可與新冠疫苗同打嗎？

接種疫苗後，身體約需兩星期產生抗體來預防流感病毒。由於長者一旦染上流感可引致較重病情，嚴重時更可導致死亡，故建議每年都要盡早接種。

為了方便老友記，衞生署建議，在知情同意下，新冠疫苗和流感疫苗可於同一到訪期間接種。接種流感疫苗和新冠疫苗可減少住院的可能性及留醫的時間。

免費流感針｜如何預約打流感針？2大預約方法

合資格長者若前往醫管局轄下家庭醫學診所或公院覆診，可於覆診時即場接種或透過「HA Go」預約；若選擇於地區康健中心／康健站接種，則可透過基層醫療署專屬網頁預約。

HA Go下載：Android｜iOS

免費流感針｜長者接種地點

~基層醫療署轄下的地區康健中心和地區康健站及其服務點

~醫院管理局的76間家庭醫學診所

～公立醫院38間

此外，現時已有超過1,200名私家醫生參與疫苗資助計劃，於超過1,900個服務點提供服務。相關詳情，可瀏覽：查詢私家醫生參與疫苗資助計劃名單。

基層醫療署轄下的地區康健中心和地區康健站及其服務點亦將接種地點由25個增加至45個。（資料圖片）

基層醫療署轄下的地區康健中心和地區康健站地址

港島區

中西區地區康健中心：上環德輔道中308號7樓及8樓

東區地區康健中心：柴灣小西灣富欣道11號小西灣康健綜合大樓10-12樓

南區地區康健中心：黃竹坑香葉道28號嘉尚匯21-22樓

灣仔地區康健站：銅鑼灣禮頓道119號公理堂大樓16樓



九龍區

九龍城地區康健站：土瓜灣旭日街9號港圖灣地下

觀塘地區康健站：觀塘協和街130號基督教聯合醫院J座4樓

深水埗地區康健中心：石硤尾邨美禧樓2樓201A

黃大仙地區康健中心：鑽石山啟鑽苑啟鑽商場2樓

油尖旺地區康健中心：旺角廣東道1047號



新界區

葵青地區康健中心：新界葵涌葵昌路51號九龍貿易中心第二座30樓

荃灣地區康健中心：新界荃灣楊屋道88號荃灣88九樓三及五號舖

屯門地區康健中心：屯門新墟青山公路133號玫瑰花園商場一樓

元朗地區康健中心：天水圍北天秀路8號天一商城2樓2116-2117號舖

北區地區康健站：上水龍琛路48號上水匯901室

西貢地區康健站：將軍澳寶林邨寶寧樓325-326室

沙田地區康健站：沙田鄉事會路138號新城市中央廣場2座15樓1520室

大埔地區康健站：大埔安埔路12號富善商場一樓F115-116號舖



離島區

離島地區康健站：大嶼山東涌下嶺皮2536號B座

