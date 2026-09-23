長者北上優惠｜樂悠卡$8直通巴直達文錦渡！班次＋地點＋美食推介

長者北上優惠｜文錦渡口岸巴士｜直通巴公司「華通巴士」即日起至9月30日推出持樂悠咭之長者的乘車優惠，從上水廣場岀發至深圳文錦渡口岸，原價$20，優惠價僅需$8！下文會分享乘搭方法，及及文錦渡5大美食推介！即看下文啦！



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長者北上優惠｜上水⇆文錦渡口岸只需$8！

即日起至9月30日，長者憑樂悠咭可以單程$8優惠價乘搭原價$20的「華通巴士」，從上水廣場對出的巴士站出發，直達深圳文錦渡口岸。直通巴營運時間為上午6時55分至晚上9時40分，每隔15分鐘1班車，星期一至日都適用此優惠，非常方便！

文錦渡美食推介｜文錦渡地鐵站1分鐘到向西村食街！

在文錦渡口岸過關最大好處人流非常少，加快大家覓食的速度！從上水坐$8直通巴到達文錦渡口岸後，過關並步行大約5分鐘就能抵達地鐵站「文錦站」，乘搭9號線，1分鐘就能抵達向西村食街，分別有烤肉店「探唐燒烤」、老字號雞煲店「百佳食館」等。

文錦渡美食【1】探唐燒烤——秋刀魚、北海道牛奶吐司

「探唐燒烤」是深圳知名的連鎖燒烤品牌，現點現烤和秘製燒烤醬是店家的賣店。雙人燒烤套餐的價錢人均約¥70（約$81），包括牛肉、雞肉、五花肉、秋刀魚、北海道牛奶吐司等，選擇繁多。

探唐燒烤

地址：羅湖區南湖街道向西社區向西路向西村西區1號101

交通：深圳地鐵9號線向西村站C岀口步行約260米



文錦渡美食【2】健安堂陳氏涼茶——瓦煲文火熬煮¥9碗

深圳向西村擁有630多年歷史，是深圳最早的城中村之一，這兒美食多籮籮，當中必飲現煲涼茶。村裏老字號「健安堂陳氏涼茶」，由陳氏兄弟倆開，已開了21年。涼茶都用瓦煲文火熬煮，¥9碗，還有龜苓膏，加了蜂蜜甜絲絲，古早味道，對街坊來說總是難以替代的。

+ 3

健安堂陳氏涼茶

地址：深圳羅湖向西花園向群樓19號一樓

交通：深圳地鐵9號線向西村站步行



文錦渡美食【3】百佳食館——必試明檔炒雞

百佳是深圳老字號的雞煲店，入夜都是座無虛席的景象，誰都不甘示弱！百佳食館在村民中口碑不錯，明檔炒雞，香氣襲人，吸引着過路行人駐足。店家雞煲的雞肉肉質彈嫩入味，濃香醬汁更是米飯殺手。

百佳食館

地址：羅湖區嘉賓路向西村1024號

交通：深圳地鐵9號線向西村站C岀口步行約360米



文錦渡美食【4】金稻園砂鍋粥——人氣膏蟹基圍蝦粥

「金稻園」屬於砂鍋粥界的名牌級數，不僅味道鮮甜、食材新鮮，店內裝潢也有講究，有分店的裝潢是簡約風；有分店有夏日熱帶風情的感覺，分店更超過10間。歌手古巨基也有幫襯過！「金稻園」最岀名就是膏蟹基圍蝦粥，蟹膏飽滿，基圍蝦鮮嫩多汁！此外，他們的豉椒炒花甲也是大熱門，新鮮花甲搭配香辣豉椒，配砂鍋粥好夾！

金稻園砂鍋粥

地址：羅湖區向西路51號

交通：深圳地鐵9號線向西村站C岀口步行約430米



文錦渡美食【5】大馬叻沙粉——大眾點評「必吃榜」

「大馬叻沙粉」是主打馬來西亞風味叻沙的特色餐廳，以湯底濃郁、香料層次豐富而聞；名。雖然店家並非大型連鎖品牌，但在深圳本地美食評選中屢獲好評，曾在大眾點評上榜「必吃榜」推薦餐廳！在大眾點評上，Top3菜色有香煎雞扒叻沙粉、香煎雞排粉以及脆蝦片。

大馬叻沙粉

地址：羅湖區向西路14-1號文星花園1棟

交通：深圳地鐵9號線向西村站B岀口步行約280米



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