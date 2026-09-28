長者手機推介2026｜防摔防震大電量5大推薦待機達12天！選購6貼士

長者手機｜長者智能手機｜老人手機｜不少人為家中長者選擇手機時都會以為只要聲大、字體大就足夠了，但其實還有一些容易忽略的要點須注意。今次《香港01》長者生活頻道「01金齡」便綜合了長者選購手機6大要點，以及推介5款長者適用手機，當中包括智能電話、傳統按鍵電話，希望能幫老友記找到「良機」。



長者手機選購要點【1】螢幕夠大

長者容易有老花、眼乾等情況，所以揀手機最緊要螢幕夠大，建議選擇6吋或以上的螢幕，確保字體放大後仍然有足夠空間看到內容，不會迫在一起。同時建議選LCD螢幕或支援高頻調光（1920Hz以上）的OLED螢幕，可以減低眼睛疲勞的情況。

長者手機選購要點【2】音量夠響

喇叭鈴聲和通話聽筒的音量要夠大，部分手機品牌具備「超大音量模式」，可以開啟200%甚至300%的額外音量，確保長者在街市或茶樓等嘈雜地方都聽得清。如長者有佩戴助聽器，可留意手機是否具備 HAC（助聽器相容性）認證。

長者手機選購要點【3】續航時間

電池的續航時間對於長者來說是一個關鍵因素，因為長者可能不想經常充電或忘記充電，他們也很少會在外出時帶同外置充電器，往往就因此造成手機電量不足。宜選擇一款擁有長效電池的手機，即使有緊急狀況都可以用電話求助，建議選5000mAh或以上的大電量手機。此外，許多手機提供省電模式，這對於長者來說是額外的保障。

長者手機選購要點【1】續航時間

長者手機選購要點【4】防水防塵保護

防水和防塵保護對於長者使用手機來說也非常重要，以防在日常煮食、如廁時弄壞手機。選擇具備IP等級防護或三防手機可以為長者提供額外的安全感，即使在戶外散步或進行其他活動時，減少意外損壞的風險，讓手機更耐用。

續航時間

長者手機選購要點【5】支援「簡易模式」

智能手機就可以選支援「簡易模式」的型號，將介面變成超大圖示、大字體及簡化選單，讓長者更容易看清，方便有老花或白內障的長者。此外，設有鎖定桌面功能，令圖示無法被隨意拖動，確保每次開機的畫面都一樣，避免不小心將App移位，導致長者找不到App的狀況。

長者手機選購要點【6】按鍵較大 設SOS快捷鍵

如果想為長者選購實體按鍵手機，鍵粒的大小是一個不容忽視的因素。長者的視力和手指靈活性可能會下降，因此選擇按鍵較大的手機讓長者更容易觸摸和按壓，降低誤觸的機會，再搭配清晰的字體和顏色對比，讓長者在查看屏幕內容時更輕鬆。亦建議選擇能設定「SOS快捷鍵」的手機（例如連按電源鍵5次），在緊急情況下能自動發送 GPS定位並撥打給預設的家人或999。

長者手機5大推介2026

長者手機推介【1】Honor X9d 5G 防水防摔不怕2.5米高空跌落

擁有IP69K旗艦級防水防塵認證，不僅能完全隔絕灰塵入侵，更能抵禦高溫高壓水柱衝擊。機身更榮獲瑞士SGS五星全機防摔認證，不怕高達2.5米高空跌落，亦能抵抗各類極端環境，在新品發佈會中，大會更大膽以車輪壓過電話，顯示其防摔功能。

Honor 榮耀 X9d 5G（售價約$2,699）

電池容量大幅升級至高達8,300mAh，能支援極長時間使用（日常使用續航可達3天以上，純待機時間甚至可達數周），徹底解決長者頻繁充電及忘記充電的煩惱。如果家中長者握力不足常將東西掉落地，又或是非常喜歡與老友記進行戶外活動行山，具備極致防護力的HONOR X9d絕對是頂尖之選。

Honor榮耀 X9d 5G

優點：電池容量8,300mAh，待機可超過3天；獲防水防塵防摔認證，2.5米高空跌落也不怕。

售價：約$2,699



長者手機推介【2】Samsung A17 5G 6.7吋芒光學防震

Samsung Galaxy A17 5G在各方面都能滿足長者日常需求。它擁有5,000mAh超大電池容量，足以應付長者觀看影片、視像通話或日常外出的電量需求。機身具備IP54防塵防水等級，加上螢幕升級採用更堅固的Corning Gorilla Glass Victus+玻璃，即使沾到水滴或日常輕微碰撞，亦能提供極佳的防護。

Samsung A17 5G（官方圖片）

針對長者視力與手部靈活度退化的情況，A17 5G擁有三大優勢。首先，它配備6.7吋Super AMOLED大螢幕，峰值亮度充裕，讓長者在戶外陽光下也能清晰看見字體。其次，系統內置了專屬的「簡易模式」（Easy Mode），開啟後手機圖示、字體會全面極大化，介面佈局亦會變得簡單。最後，它配備了5,000萬像素OIS（光學防震）主鏡頭，避免長者因手抖而拍出模糊照片。

Samsung A17 5G

優點：6.7吋大螢幕、設「簡易模式」，配備5,000萬像素OIS（光學防震）主鏡頭，手震也能拍到好照片。

售價：約$1,598起



長者手機推介【3】REDMI Note 17 5G 200%超大音量模式

REDMI Note 17全新升級的7,700mAh矽碳超大容量電池（榮獲TÜV SÜD五星電池效能認證）配合45W極速快充，能提供長達2.62天的超長續航表現，正常使用下甚至可三日不充電，徹底免除長者忘記充電帶來的焦慮。機身防護經過嚴格測試，螢幕配備高耐刮Corning Gorilla Glass 7i玻璃與IP65防塵防水等級，更支援濕手觸控2.0，即便長者在日常煮食時沾濕雙手或油污，亦能精準操控手機。

REDMI Note 17 5G（官方圖片）

針對長者視覺與聽覺退化的日常需要，REDMI Note 17配備高達6.99吋FHD+ AMOLED沉浸式巨幕，峰值亮度高達1,800nits，並榮獲德國萊茵TÜV低藍光與晝夜節律雙重護眼認證，即使在戶外強光下閱讀或長時間觀看影片也不傷眼；音響方面支援高達200%的超大音量模式，讓聽力較弱的長者不再漏接電話。

搭配Xiaomi HyperOS專屬的「簡易模式」，圖示與字體清晰巨大，並承諾提供長達6年的安全性更新，極度適合追求大螢幕、超長續航與極致耐用度的長者使用。

REDMI Note 17 5G

優點：6.99吋大螢幕，亮度高、陽光下觀看也不傷眼；超大音量模式；設簡易模式。

售價：約$1,599起



傳統按鍵手機之選

長者手機推介【4】Nokia 215 4G 2nd Edition 待機12日AI語音助理

Nokia 215 4G 2nd Edition使用Nokia經典按鍵設計，並支援到4G網絡！手機配備2.8吋大螢幕和前置鏡頭，可透過指定應用程式利用前置鏡頭與家人進行視訊通話，電池雖然只有1450mAh，但由於跟一般智能手機不同，主打基本功能，待機時間可長達12日，語音通話時間亦可達10小時，而且可以拆卸換電，無論是帶一塊後備電池，還是有行動電源，都可以補充電量。

Nokia 215 4G 2nd Edition（官方圖片）

內置FM收音機，除了直接播放，亦可以連接藍牙使用耳機，更備有3.5mm耳機孔方便長者插耳塞。而且具有AI功能，只需按專用按鈕，即可啟動語音助理，請AI助理幫忙打開手機電筒或設定鬧鐘，滿足基本的需要。（不過AI助理功能只有180天免費試用期，隨後需付費使用）。

Nokia 215 4G 2nd Edition

優點：內置FM收音機，設AI功能，協助幫忙打開手機電筒或設定鬧鐘等。

售價：約$498



長者手機推介【5】VOCA V340 4G 支援語音轉文字FM收音機

香港在地品牌推出的長者專用手機，機身僅重79克。具備大聲大字的4G翻蓋手機，使用語音通話功能時，只需掀蓋接聽、蓋上收線。機背設有SOS緊急求救鍵、更有傳統手機必備的11個快速撥號鍵（M1，M2，M3、2至9），而文字輸入就支援語音轉文字和漢字手寫輸入法。還設FM收音機提供娛樂之用。以及強大的助聽功能，配有座充充電、低電量提醒，令長者用得更放心。

VOCA V340 4G （官方圖片）

VOCA V340 4G

優點：使用語音通話功能時，掀蓋接聽、蓋上收線；背後有SOS緊急求救鍵；11個快速撥號鍵；支援語音轉文字和漢字手寫輸入法；FM收音機

售價：約$499起



（售價以當天價格為準）