博物館通行證｜長者$25全年任玩！主題公園+餐廳優惠　附申請方法

博物館通行證懶人包｜博物館通行證如何申請？60歲或以上的長者，只要持有樂悠咭或長者咭，就可以$25優惠價申請一張博物館通行證，無限次參觀康文署轄下15間博物館及2個藝術空間（共17個文化場館）。此外，博物館通行證仲有其他著數的餐飲優惠及主題公園門票折扣，想知怎申請？即睇下文。



現時不少餐廳、主題樂園，甚至博物館都會有惠及長者的優惠，長者只要持有樂悠咭或長者咭就可享用得到。而康文署所推出的博物館通行證，不但可在一年內免費參觀康文署轄下的17間博物館，就連惠顧指定餐廳、購買主題公園門票都可享有折扣優惠，讓老友記盡情食玩買！

申請香港博物館通行證，便可於一年內無限次參觀康文署轄下的博物館。（康文署博物館）

博物館通行證有什麼優惠？

21項折扣優惠一覽

博物館通行證｜展覽、活動及主題公園優惠

1. 有效期內無限次參觀康文署轄下博物館的常設及專題展覽。

2. 參與博物館主辦的活動可享9折優惠，但要注意，如活動費用為優惠價錢，則不能同時享有此優惠。

3. 即日起至2028年8月31日，以正價購買香港迪士尼樂園「奇妙處處通」會籍，可享有95折優惠。

4. 即日起至2028年8月31日，凡購買香港海洋公園全年會籍，可享有9折優惠。

5. 即日起至2026年12月31日，可於古魏博物館以優惠票價$30購買標準門票。逢星期六、日可享免費入場。

6. 即日起至2026年12月31日，凡購買香港海事博物館成人門票 ，可享有半價優惠。

即日起，於城市售票網售票處購買「香港小交響樂團」2026/27樂季音樂會之正價門票可享有9折優惠。

7. 即日起，於城市售票網售票處以正價購買指定香港管弦樂團2026/27樂季節目門票，可享有9折優惠。

8. 即日起，於城市售票網以正價購買以下「香港舞蹈團」2026/27年度舞季節目門票，可享有9折優惠。

9. 即日起，於城市售票網售票處以正價購買以下「音樂盛會2026」節目門票，可享有9折優惠。

10. 即日起，於城市售票網售票處以正價購買中華文化節2026節目門票，可享有8至9折優惠。

11. 即日起，於城市售票網售票處以正價購買以下「香港藝術家」系列2026節目門票，可享有9折優惠。



即日起至2028年8月31日，博物館通行證持有人以正價購買香港迪士尼樂園「奇妙處處通」會籍，可享有95折優惠。 (資料圖片)

博物館通行證｜餐廳優惠

12. 即日起於香港文化博物館牧羊少年咖啡館消費可獲9折優惠。

13. 即日起於香港抗戰及海防博物館康姨咖啡室消費可獲9折優惠。

14. 即日起透過指定連結登記訂座香港藝術館MoA Dining餐廳，可9折享用午市套餐、週末早午餐、下午茶、酒吧小食及85折享用晚餐單點菜單 （特殊節日除外）

15. 即日起，於東九文化中心咖啡店心心念念消費，單點菜單於加一前可享88折（不包括套餐）；或同一賬單加一前消費滿$400，即可免費獲贈Tiramisu一份。

16. 即日起至2026年12月31日，博物館通行證持有人凡於一新美術館咖啡室惠顧輕食或飲品，及於禮品店選購一新美術館的紀念品或出版的書籍，均可獲95折優惠。

17. 即日起至2026年12月31日，博物館通行證持有人可於古魏博物館咖啡店「雙茗匯」消費或租用場地可享有9折優惠。



博物館通行證｜零售優惠

18. 於博物館內的禮品店或書店購買康文署製作的刊物及紀念品，可享9折優惠（孫中山紀念館及香港抗戰及海防博物館除外）。

19. 即日至2026年12月31日，博物館通行證持有人凡於南豐紗廠CHAT六廠小店購物，可享有95折優惠。

20. 即日起至2026年12月31日，博物館通行證持有人可於古魏博物館禮品廊購物可享有9折優惠。

21. 香港舞蹈團演出期間，於表演場地購買節目周邊商品，亦可享有9折優惠。



惠顧博物館內的指定餐廳可享指定優惠，如牧羊少年咖啡館消費可獲9折。（Facebook@牧羊少年咖啡館）

博物館通行證｜香港博物館通行證申請資格是什麼？

博物館通行證年票分為家庭通行證、個人通行證、優惠通行證3款。當中優惠通行證僅須$25，而長者只要年滿60歲或以上就可申請，然後便可在簽發日期起計12個月內，無限次參觀康文署轄下博物館的常設及專題展覽（特定專題展覽除外）。

通行證申請資格及費用：

1. 優惠通行證：全日制學生、殘疾人士及60歲或以上的長者，費用為$25；

2. 家庭博物館通行證：最多4人，且必須為親屬關係，費用為$100；

3. 個人博物館通行證：費用為$50。



康文署轄下博物館：

香港藝術館、香港文化博物館、香港科學館、香港太空館、香港歷史博物館、孫中山紀念館、香港電影資料館、香港抗戰及海防博物館、香港視覺藝術中心、油街實現、茶具文物館、羅屋民俗館、三棟屋博物館、香港鐵路博物館、上窰民俗文物館、李鄭屋漢墓博物館、葛量洪號滅火輪展覽館



博物館通行證｜香港博物館通行證如何申請？

博物館通行證申請方法主要分為3種，實體版分別為親臨指定博物館遞交申請、網上申請；電子版則可透過指定網站或流動應用程式購買。在網上申請實體版通行證，可選擇到指定博物館繳費或郵寄支票繳費兩種付款方式，申請表格可於康文署網頁下載。

1. 親臨指定博物館申請及繳費：到其中一間指定博物館，即場填寫申請表格及繳費。

2. 網上申請＋到指定博物館繳費：填妥申請表格後，電郵至所選擇領證的博物館，並於遞交申請後翌日起計14日內（休館日除外），親臨該博物館繳交申請費用。

3. 網上申請＋郵寄支票繳費：填妥申請表格後，電郵至所選擇領證的博物館，並於7日內將劃線支票（抬頭「香港特別行政區政府」，並於支票背面註明姓名及電話），以及申請「優惠通行證」證明文件副本（如長者咭）郵寄至該博物館。

指定博物館：香港藝術館、香港歷史博物館、香港文化博物館、香港科學館、香港太空館、孫中山紀念館、香港抗戰及海防博物館



4. 直接於指定網站購買電子版博物館通行證：申請人可於城市售票網，或以流動應用程式（Apple App Store、Google Play或華為AppGallery）直接購買電子版博物館通行證，但要留意，購買時將收取$9手續費。

城市售票網購買電子版博物館通行證

香港博物館通行證須於指定博物館遞交申請。（資料圖片）

博物館通行證｜香港博物館如何在網上獲取申請表？

1. 到康文署官網，選擇右上角菜單列表（以三條橫線顯示的圖案），點選「博物館通行證」。

2. 移至網頁底部，便會看見「博物館通行證申請表」，點選「按此下載」，即可獲取申請表格。

（按圖查看如何獲取申請表）

參考資料：康樂及文化事務處：博物館通行證