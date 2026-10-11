長者優惠｜深圳10景點免費入場　野生動物園+海洋世界+科學技術館

長者優惠深圳｜頤年卡｜近年不少退休港人都會在閒時到深圳玩樂，而只要年滿60歲，並持有頤年卡，就可享有交通、飲食、醫療等福利，其中更可以免費參觀公園及指定景點！《香港01》長者生活頻道「01金齡」為大家整理出以下免費參觀10大景點，當中有賞花一流的仙湖植物園、可看大象、老虎的深圳野生動物園等，即睇下文了解詳情！



長者免費深圳景點【1】仙湖植物園——賞四季花海 打卡沙漠植物區

仙湖植物園是國家AAAA級風景區，佔地546公頃，成人門票原定¥15，而60歲或以上長者即可免費遊覽。全園分為天上人間景區、湖區、廟區、沙漠植物區、化石森林景區和松柏杜鵑景區等6大景區，有着豐富的植物種類，四季花開，景色宜人，最啱喜歡看風景和賞花的長者！

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仙湖植物園

地址：廣東省深圳市羅湖區蓮塘街道仙湖路160號（鄰近梧桐山與深圳水庫）

開放時間：全年06:00-21:30

交通：深圳地鐵2號線/8號線「仙湖路站」C2或C3出口，步行約10-15分鐘

門票：成人票¥15（6歲或以下幼童／60歲或以上長者免費）



長者免費深圳景點【2】深圳野生動物園——近距離餵長頸鹿 睇大型馬戲

深圳野生動物園位於深圳西麗湖畔，佔地超過60萬平方米，園內有超過300多種、近萬隻野生動物，更可以欣賞到精彩的大型動物歌舞劇、馬戲表演等。園區主要分為4大主題，分別是食草動物區、猛獸谷、表演區及科普館展廳。

在這裡可以看到來自世界各地的珍禽異獸，以及中國一、二級受保護動物，如華南虎、金絲猴、東北虎、火烈鳥、長頸鹿、斑馬、亞洲象、犀牛等。在食草動物區及猛獸谷，不但可近距離看到珍貴的受保護動物，還可餵食小動物。

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深圳野生動物園

地址：深圳市南山區西麗湖路4086號（西麗湖東側）

營業時間：09:30-18:00（售票時間：09:15-17:00）

交通：深圳地鐵7號線「西麗湖站」B出口，步行約5分鐘

門票：成人票¥240（70歲以上長者免費入場)



長者免費深圳景點【3】世界之窗——縮小版艾菲爾鐵塔／無人機表演

位於深圳南山區的世界之窗，佔地48萬平方米，園區分為世界廣場、歐洲區等八大主題區域，內有全球130多個按1:1至1:15比例仿建的地標建築，如法國艾菲爾鐵塔、埃及金字塔及印度泰姬陵。另外，每逢周六晚上9點都會在中心廣場的凱旋門舉行無人機表演。

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世界之窗

地址：深圳市南山區深南大道9037號（近華僑城）

營業時間：

日場：09:00–22:30（最後入園時間21:00）

夜場：18:00–22:30（部分活動可能延長閉園時間）

交通：深圳地鐵1號線或2號線至「世界之窗站」，H1、J或K出口步行即達

門票：成人票¥220（70歲長者憑身份證免費入場，65至69歲長者半價¥110）



長者免費深圳景點【4】錦繡中華民俗村——28座原尺寸民族村寨 民族特色表演

深圳錦繡中華民俗村是一個以中華文化為主題的景點，村內集合全國82個1:15比例的名勝雕塑如故宮、長城、布達拉宮及28座原尺寸建造的民族村寨，園區步道平坦寬敞，適宜長者輕鬆漫遊。村內更有一系列的文化體驗，如參與唐卡繪畫、傣族竹藝等民族手藝工作坊，或於樹蔭下欣賞免費村寨表演，如藏寨《扎西德勒秀》、彝寨《阿詩瑪的故鄉》。

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錦繡中華民俗村

地址：廣東省深圳市南山區深南大道9003號

營業時間：平日：10:00–21:30（夜場入園時間17:30）

交通：深圳地鐵1號線「華僑城站」D出口，步行約200-500米

門票：成人票¥220（70歲長者免費入場，65至69歲長者半價¥110）



長者免費深圳景點【5】東部華僑城——免費乘搭森林火車

深圳東部華僑城是一個集度假、風景與主題樂園於一身的大型旅遊區，景區內分為2個核心區域，大俠谷及茶溪谷，前者以峽谷瀑布和森林景觀著稱，更有刺激遊樂設施如激流勇進、東部華僑城纜車和懸崖外的全玻璃觀景台等。茶溪谷則擁有濕地花園和仿古小鎮，環境清幽，適合散步賞景，整體活動老少咸宜。區域間有森林火車環繞穿梭，雖然要收費但是沿途景色優美，依然獲不少網民推介。

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東部華僑城

地址：深圳市鹽田區大梅沙東部華僑城（近大梅沙地鐵站）

營業時間：大俠谷：09:30–18:00（最遲入園17:00）／茶溪谷：09:00–17:00

交通：深圳地鐵8號線「大梅沙站」下車，轉乘景區接駁巴士，或步行約15分鐘

門票：小火車成人票¥40起（60歲以上長者不論乘火車和進園區均免費）



長者免費深圳景點【6】歡樂海岸海洋奇夢館——5大主題區 夢幻水母世界

歡樂海岸海洋奇夢館是在購物中心內的室內小型水族館，整個水族館僅需30分鐘左右走完，分為5大主題區，包括夢幻水母世界、繽紛珊瑚之家、海獅劇場、招潮蟹觀賞及海底集市，可以看到各種顏色和形態的水母，還有烏拉圭海獅表演，路程不多特別適合長者。

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歡樂海岸海洋奇夢館

地址：深圳市南山區白石路東8號歡樂海岸購物中心2/F

營業時間：周一:13:30-22:00（21:30停止入場） 周二至日:10:00-22:00（夜場18:00–22:00，21:30停止入場）

交通：深圳地鐵9號線至「深圳灣公園站」E出口，步行約10分鐘

門票：成人日場票¥90 成人夜場門票¥60（70歲或以上長者憑頤年卡可免費入場）



長者免費深圳景點【7】海上田園——平緩步道 悠閒漫步

位於寶安區的深圳海上田園，同樣是國家AAAA級旅遊景區，園內湖泊溪流密布、綠林草坪蔥鬱，步道平緩且環境清幽，長者可輕鬆漫步其間。不過也有不少網民提醒田園的位置頗為偏僻，而且主要是有遊樂區讓小朋友放電，假如長者體力有限就不建議前往。

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海上田園

地址：深圳市寶安區沙井街道民主社區民主大道

營業時間：周一至周五：10:00–18:00／周六、日及節假日：10:00–21:00

交通：深圳地鐵12號線「海上田園東站」B出口，步行約10分鐘

門票：成人票¥60（60歲或以上長者免費）



長者免費深圳景點【8】深圳科學技術館——「星際方舟」科技感爆棚

這座如「星際方舟」般的巨型建築坐落於光明區，由大師級事務所設計，流線型的金屬外牆極具未來感。館內規模宏大且憑預約免費入場，五層樓的空間涵蓋多樣化的科技主題，互動性強且解說詳盡。館內設有電梯及充足的休息區，工作人員熱情友好，適合長者與家人一同漫遊。

深圳科學技術館

地址：深圳市光明區光輝大道8號

營業時間：週一：全日關閉／週二-週五：10:00-17:00／週六-週日：09:30-18:00

交通：深圳地鐵6號線「光明站」D出口，步行約3分鐘

門票：成人票¥50起（65歲或以上長者免費，出發前先用小程序預約）



長者免費深圳景點【9】小梅沙海洋世界——高科技「機甲仿生鯨鯊」

位於鹽田海濱的小梅沙海洋世界，是一座集海洋生物與科技演藝於一體的現代化園區，環境優美且設施完善。館內擁有200多種名貴動生物，巨大的展缸蓄水量位居國內前十，漫步其中如同置身夢幻深海。這裡最引人注目的是高科技「仿生鯨鯊」，不僅能讓您近距離感受海洋巨獸的震撼，更體現了愛護生態的環保理念。園內全室內設計，環境清涼舒適，多媒體互動科技讓遊覽過程既省力又有趣。

小梅沙海洋世界

地址：深圳市鹽田區小梅沙海濱旅遊區

營業時間：平日：10:00 - 17:30（停止入場16:30）／周末：09:30 - 18:00（停止入場:17:00）

交通：深圳地鐵 2/8 號線「小梅沙站」C出口，步行約10分鐘

門票：成人票¥240起（65至69歲長者¥150，70歲或以上免費，並須由至少1名具完全民事行為能力（購票）的成年人陪同）



長者免費深圳景點【10】光明農場大觀園——回歸自然的康養勝地

位於光明區碧水路的光明農場大觀園，也是一座充滿野趣的「都市大花園」，分為光明農科大觀園、光明滑草遊樂園、拓展訓練等多個區域。園內空氣清新，不僅能親眼看奶牛擠奶，還能在桑基魚塘邊漫步，感受古樸的農耕文化，這裡的光明乳鴿也十分出名，非常適合喜愛自然風光與寧靜生活的老年朋友們前來康養放鬆。

光明農場大觀園

地址：廣東省深圳市光明區光明街道逕口社區碧水路88號

營業時間：09:00 - 22:00(停止入場:21:30)

交通：深圳地鐵6號線支線「碧眼站」A/B出口，步行或轉乘接駁巴士約15-20分鐘；或乘6號線至「光明大街站」轉乘M451路巴士直達。

門票：成人票¥80起（70歲或以上免費，60至69歲長者¥40）



（全文完）