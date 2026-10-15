長者免費活動班8大推介｜插花／八段錦／瑜伽／匹克球 附報名方法

長者免費活動班推介｜想學瑜伽？學八段錦？其實社區有不少為長者而設的免費活動班。今次《香港01》長者生活頻道「01金齡」將會為大家介紹有什麼好玩又健康的活動，除了有長者喜歡的插花、八段錦，更有近期大熱的球類活動「匹克球（英文：Pickleball）」！即睇內文！



由陳廷驊基金會及香港聖公會福利協會共同創辦的「活好點」靜觀慈愛社區共建計劃，會定期舉辦不少適合長者、照顧者，甚至是公眾一同參與的活動班，接下來11月將會推出健身、插花、八段錦、匹克球課程，喜歡閱讀的長者更可以參加讀書會！

長者免費活動班推介【1】銀齡「動」起來：身心起動

日期及時間：11月5、12、19及26日(四) 11:00AM - 12:00NN

地點：太子Soul Fit Studio

名額：8人

對象：50+長者、照顧者

簡介：活好點與社區中的健身室Soul Fit Studio合作，打造專為銀齡族的強身課程！透過專業指導的平衡力與肌力訓練，重拾身體掌控力，有效預防跌倒、遠離痠痛。

參加須知：此為連續活動，報名必須出席全部日子。參加者需自行評估身體狀況是否適合參加靜觀活動。活動前必須填寫《體能活動適應能力問卷》(PAR-Q)，以確保活動安全。如有任何健康疑慮，建議先諮詢醫生意見。

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長者免費活動班推介【2】從匆忙到綻放：靜觀插花 讓心慢慢開花

日期及時間：11月6日(五) 3:00 - 4:30PM

地點：太子D' Hub廷樓13C

名額：8人

對象：家長、照顧者、長者、對靜觀及花藝有興趣的社區人士

簡介：透過看、觸、聞，把注意力輕輕放在每一片花瓣與枝葉上，感受靜觀並投入花藝。

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長者免費活動班推介【3】靜觀八段錦－溫故知新

日期及時間：11月12日(四) 2:00 - 3:30PM

地點：太子D' Hub廷樓14BC

名額：12人

對象：只適合在活好點參加過八段錦課堂之人士

簡介：在完成了基礎招式的學習後，透過個人日常練習，加上每月共修，重複溫養身體的記憶。

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長者做八段錦有益身心。(AI生成圖片）

長者免費活動班推介【4】《怎麼鬆》讀書會

日期及時間：11月16日(一) 3:00 - 4:30PM

地點：太子D' Hub廷樓13C

名額：10人

對象：長者、照顧者、對靜觀有興趣的社區人士

簡介：這個讀書會融合靜心修習，心理學身心對話的動作，和一行禪師在《怎麼鬆》的教導，學習紓緩緊張焦慮的方法，體驗微笑放鬆的自在。

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長者免費活動班推介【5】轉念一「克」 匹克球靜心體驗

日期及時間：11月19日(四) 3:00 - 4:30PM

地點：太子D' Hub廷樓13C

名額：6人

對象：長者、照顧者、對靜觀有興趣的社區人士

簡介：透過匹克球放鬆身心。

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長者免費活動班推介【6】解開身體的結：痛症管理與靜觀伸展

日期及時間：11月20日(五) 7:30 - 9:00PM

地點：Zoom線上進行

對象：長者、照顧者、對靜觀有興趣的社區人士

簡介：工作坊結合痛症神經科學與靜觀覺察，透過靜觀伸展與身體掃描，專注於覺察身體上累積的緊繃、勞損與疲勞。讓參加者學會「帶著覺察照顧身體」，不強求消滅疼痛，而是透過有覺察的伸展與呼吸鬆開身體的結。

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長者免費活動班推介【7】「活好點」大笑瑜伽俱樂部

日期及時間：11月24日(二) 5:00 - 6:00PM

地點：太子D' Hub廷樓13C

名額：12人

對象：長者、照顧者、對靜觀有興趣的社區人士

簡介：結合呼吸、舒展與大笑練習，釋放長年累積的疲憊。

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長者做瑜伽可以伸展筋骨。(AI生成圖片）

長者免費活動班推介【8】「靜心・關心」共修

日期及時間：11月27日(五) 7:30 - 9:30PM

地點：太子D' Hub廷樓14BC

名額：12人

對象：已完成靜觀八週課之社區人士

簡介：透過導師帶領的靜觀修習與同修交流，提升自我覺察、學習情緒管理、滋養身心並重拾內心平安。

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其他由活好點舉辦的活動：