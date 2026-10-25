5G家庭plan共享月費計劃推介2026｜月費$138起！長者北上必選此台

5G家庭共享月費計劃推介2026｜SmarTone｜csl｜3香港｜中國移動香港 (CMHK)｜家中有學生、長者？他們的手機流動數據用量少，幫他們選用貴Plan難免會覺得浪費，而且分開繳費既不划算又麻煩，全家共享一個5G計劃不但帳單清晰，更能靈活分配數據，滿足不同成員的用量需求。2026年各大電訊商的5G家庭共享月費計劃，不再單純鬥價錢或數據量，更推出多款貼地的生活化服務，例如針對時常北上長者的「健悠三地」計劃，以及專為毛孩家長而設的專屬優惠。到底哪一個計劃才最適合你和家人？即看下文詳細格價，找出最適合你們一家的方案！



2026年更新

5G家庭月費計劃2026【1】csl.——網絡覆蓋穩定／豐富娛樂優惠

如果你們全家都是「上班族」和「學生黨」，每天要在地鐵穿梭，csl. 的網絡覆蓋表現一向穩定。其5G多人共享服務計劃月費最平$138，包含30GB本地5G數據及3GB內地及澳門漫遊數據。若家庭成員或數據用量較多，可選擇$398月費計劃，數據提升至150GB，足夠應付日常所需。

附屬SIM卡每張月費$120，第2張起有折扣回贈（最高回贈$100），最多可加4張，以4人家庭為例，平均每人每月約$109。

csl.的優勢在於豐富的周邊生態，計劃常與The Club積分、MOOV音樂或ViuTV連動，適合喜歡儲飛行里數、換禮品或追劇的家庭。

csl.：重視地鐵網絡接收與娛樂生活優惠

5G家庭月費計劃2026【2】SmarTone——繁忙時段網絡有保證

如果你對網速有「強迫症」，特別是放工時間在旺角或銅鑼灣等旺區仍想流暢看4K影片，數碼通（SmarTone）的網絡管理技術一直有口碑。其5G上台計劃月費最平$179，提供60GB本地5G數據及4GB內地及澳門漫遊數據。每張附屬SIM卡每月需額外加$105，最多可加4張。假如一家四口使用，連同每月$18行政費，平均每人每月約$128。對於追求網絡品質的家庭來說，這筆費用相當值得。

SmarTone：對繁忙時段網絡穩定性有要求？

5G家庭月費計劃2026【3】3香港——易賞錢客戶送數據／副卡收費靈活

5G共享月費計劃基本月費$268，可享60GB本地5G數據、4GB內地及澳門漫遊數據，月費已包括1張主卡和1張副卡，如果想再加副卡，5G副卡加$80、4.5G副卡加$60，最多可以加3張（共5張），以4人家庭共享5G為例，平均每人每月$114。易賞錢客戶更可以額外獲得6GB本地數據。

3香港：易賞錢客戶送額外數據

5G家庭月費計劃2026【4】中國移動香港（CMHK）——便宜又多數據／北上便利

對於每月消耗大量數據，且經常全家北上旅遊的家庭，CMHK是性價比相當高的選擇。其5G分享服務計劃低至$396，已包120GB本地5G數據（新客額外享60GB，共180GB），以及4GB內地加4GB澳門漫遊數據。

月費已包1張主卡及2張附屬卡，額外附屬卡每張每月$20，最多可加2張。網店登記更可豁免每月$18行政費。以4人家庭共享5G為例，平均每人每月約$104。

CMHK擁有強大的內地網絡優勢，對於頻繁在大灣區活動的用家來說十分划算。

CMHK：追求極致數據性價比與北上便利

2026年5G家庭計劃推介 電訊商計劃 基本月費 4人家庭月費 核心功能與跨境優勢 csl. 5G多人共享服務計劃 $138 30GB本地 3GB內地及澳門 $436／月；人均$109／月 地鐵覆蓋與娛樂最豐富，共享漫遊數據、大數據量漫遊首選 SmarTone 5G上台計劃 $179 60GB本地+ 4GB內地及澳門 $512／月；人均$128／月 繁忙時段接收穩定、網絡穩定性佳、副卡組合極具靈活彈性 3HK 5G共享月費計劃 $268 60GB本地+ 4GB內地及澳門 $456／月；人均$114／月 易賞錢客戶送數據 CMHK 5G分享服務計劃 $396 120GB*本地+ 4GB內地+ 4GB澳門 *新客可享180GB本地數據 $416／月；人均$104／月 180GB 本地數據、包含內地/澳門漫遊數據

💡 簽約家庭 Plan 注意事項

1. 公平使用原則 (FUP)：部分家庭計劃在用完基本共享數據後，會實施限速任用（如 1Mbps 或 2Mbps）；亦有部分計劃是直接停止數據，必須向銷售人員確認。

2. 副卡權限限制：共享計劃多由主卡負責繳費。部分增值服務（例如一卡兩號內地號碼、海外IDD分鐘）通常只限主卡或需額外付費加開。

3. 行政費：除了基本月費外，多數電訊商仍會收取每條線或每單帳戶每月$18的地鐵及牌照行政費，攜號轉台（轉台）有時可享豁免優惠。

（本文所有價格僅供參考，資料截至2026年10月23日，一切以各供應商官網提供定價為準。）