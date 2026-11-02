樂悠咭｜長者咭｜相信不少港人都會混淆樂悠咭與長者咭。兩者最大分別在於，樂悠咭是$2乘車交通咭，60歲及合資格殘疾人士即可申請。而長者咭是長者身分證明折扣咭，需年滿65歲才可申請。雖然兩者都與長者福利有關，但用途及優惠範圍大有不同！即看下文整理的申請攻略、所需文件及注意事項，一文看清兩者差異！



樂悠咭VS長者咭｜一表睇清主要分別

不少人以為樂悠咭就是長者咭，其實兩者功能各異。下表是根據八達通卡有限公司《樂悠咭官方介紹及申請指南》及香港社會福利署《長者咭計劃簡介及申請須知》整理出兩張卡的核心差異：

樂悠咭VS長者咭分別 項目 樂悠咭 長者咭 發卡機構 八達通公司 社會福利署 申請年齡 60歲或以上，或 合資格殘疾人士 65歲或以上 核心用途 享$2乘車優惠 身份證明 身份證明 享商戶折扣 功能 具個人化八達通功能 純身份證明卡，無儲值功能 必要性 交通優惠者必須持有 有更多商戶折扣，建議申請

樂悠咭優惠｜60歲即可申請！主打交通車費兩蚊兩折

樂悠咭是配合政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（兩蚊兩折）的個人八達通。由2024年8月25日起，所有60歲或以上長者必須使用樂悠咭，才能享有每程$2的乘車優惠。交通優惠適用於港鐵、專營巴士、小巴、渡輪、街渡、電車、山頂纜車及居民巴士等。現時不少餐飲及超市亦接受樂悠咭作為長者優惠憑證。

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樂悠咭申請教學｜最快10分鐘完成

年滿60歲或在未來3個月內滿60歲即可申請。申請樂悠咭最快的方法就是用手機App，記得準備好以下文件：

樂悠咭｜申請所需文件及準備：

- 有效香港智能身份證

- 彩色護照證件相片（6個月內拍攝、白色或純淺色背景）

- 手提電話（需接收驗證碼短訊）

- 免費申請，首次申請行政費由政府資助

樂悠咭｜八達通App版申請流程：

1. 下載及打開「八達通App」

2. 於主頁點選「申請樂悠咭」

3. 按指示掃描身份證正面

4. 核對自動輸入的資料，並輸入通訊地址

5. 上傳證件相片，確認資料無誤後遞交。

樂悠咭｜紙本郵寄版申請流程：

於港鐵網頁下載申請表，或到港鐵客務中心非付費區、輕鐵客務中心、各區民政事務處或長者中心索取附有回郵信封的申請表。填妥表格後，貼上身份證副本及1.5吋x2吋相片，寄回八達通公司。遞交申請後，樂悠咭一般會在4星期內寄送到你的通訊地址。

遞交申請後，樂悠咭一般會在4星期內寄送到你的通訊地址。（八達通官網圖片）

長者咭優惠｜65歲專屬！全港商戶折扣、優先服務

長者咭是由社署發出的身分證明。雖然它不能直接用來搭車扣數，但在衣食住行各方面都有廣泛的折扣優惠。

範圍比樂悠咭更廣，包括主題公園門票，連鎖快餐店折扣、金飾購買優惠等。部分政府部門或醫院設有長者優先櫃位，需出示長者咭。離港旅遊時，部分海外地區的景點亦會認可此咭作為長者身份證明以提供優惠。

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長者咭申請教學｜即日取咭攻略

申請長者咭必須年滿65歲，而最快取得長者咭的方法是親身到灣仔修頓中心的長者咭辦事處申請，可即日領取長者咭：

長者咭｜申請所需文件及準備：

- 可於社署網頁下載或長者中心索取，已填妥的申請表

- 有效香港智能身份證副本

- 彩色近照一張（約38mm x 50mm）

- 首次申請免費

長者咭3大申請方式

1. 親身申請： 帶齊文件到灣仔修頓中心的長者咭辦事處，即日可以領取實體咭。

2. 網上申請： 透過社署電子表格系統遞交，相片及身份證副本掃描上傳即可。

3. 郵寄申請： 寄往長者咭辦事處，約7至10個工作天內會寄回。

帶齊文件到灣仔修頓中心的長者咭辦事處，即日可以領取實體咭。（東華三院官網圖片）

樂悠咭及長者咭常見問題

Q1：滿65歲後是否兩張卡都要申請？

A1：建議兩張都申請，樂悠咭用來搭車，長者咭則用來在餐廳、景點出示以獲取更多專屬折扣，兩張卡功能互補。

Q2：可以用樂悠咭當長者咭用嗎？

A2：部分商戶接受樂悠咭作為年齡證明，但有部分傳統商戶或政府優惠只認長者咭，詳情要視乎商戶而定。

Q3：如果不小心遺失了，補領要多少錢？

A3：若遺失樂悠咭補領，八達通公司會收取$50補領行政費，還有$20報失手續費，合共$70，原有咭內的餘額會在報失後按程序退還。若遺失長者咭或損壞需補領，社會福利署會收取$25行政費。

Q4：電子長者咭需要額外付費嗎？

A4：現時65歲或以上長者可透過智方便展示電子長者咭，這項功能是完全免費的，功能與實體咭相同。按此參閱「電子長者咭申請教學」

本文作者：張雨靜



《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。

