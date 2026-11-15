長者日2026｜149消費優惠懶人包！百佳送奇異果/AEON送餐具/送米

長者日消費優惠2026｜香港每年11月的第三個星期日都會舉辦「長者日」，今年是11月15日，當天各大商戶推出長者優惠，關愛及回饋長者，想知道有甚麼精選著數？今次《香港01》長者生活頻道「01金齡」將會為大家介紹長者日共149個優惠！即看內文詳細盤點！



60歲或以上長者，在11月15日當天或商戶優惠期內，出示樂悠咭或長者咭即可享多個特別優惠，當中包括交通、餐飲、購物、旅遊、景點及博物館入場等，部份優惠更擴展至同行親友，之前介紹過的長者日優惠，包括：

長者日交通優惠｜11大免費搭！港鐵/小巴/巴士 樂悠咭同行可享

長者日優惠2026｜餐廳/景點/娛樂76大推介 樂悠咭/長者咭尊享

接下來將會為大家介紹零售、超市優惠及其他消費，合共149大優惠！

長者日｜超市優惠14大

【1】百佳超級市場

新綁定樂悠咭並成功加入「樂賞會」的易賞錢會員於2026年11月15日（長者日）當天，憑樂悠咭於百佳及旗下品牌門市成功綁定易賞錢帳戶並加入「樂賞會」，即送迎新禮品Zespri金奇異果3個，毋須額外消費。數量有限，送完即止。

優惠期：只限2026年11月15日

迎新禮品Zespri金奇異果3個（資料圖片)

【2】大生生活超市

全線大生生活超市分店購物滿$120，並出示長者咭或樂悠咭，即可享9折優惠（指定產品＆禮券除外）

優惠期：2026年11月14日至15日

【3】HKTV Mall

60歲或以上長者於長者日當日於HKTV Mall門市買滿$128即享85折。

優惠期：只限2026年11月15日

【4】優品360／FoodVille

長者日當日在香港優品360˚或FoodVille分店購物單一發票滿$108，並出示長者咭或樂悠咭，即可享95折優惠（購買禮券除外）。

優惠期：只限2026年11月15日

【5】寶達食品超市

60歲或以上長者凡購買急凍產品，即享9折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

【6】好棧食品有限公司

1. 60歲或以上長者以$48購買好棧紅燒鮑魚20克（5至10隻裝）5罐及$58購買好之味原味蛋卷454克。

優惠期：2026年11月15日至2026年11月21日

2. 60歲或以上長者於長者日當日可以優惠價$9購買好之味龜苓膏（陳皮杞子味）200克（3件裝）。

優惠期：只限2026年11月15日

【7】APITA & UNY

60歲或以上長者凡於APITA或UNY單一淨額消費滿$200，即可免費獲贈MOTHERS大阿蘇牛乳（200毫升）1盒（優惠數量有限，換完即止）。

優惠期：只限2026年11月15日

【8】益群愛心超市

60歲或以上長者可以低價購買6樣貨品，如：米粉，梳打餅，淮山麵，有機五穀粉等。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：石硤尾石硤尾邨20座地下103號舖

【9】食神

60歲或以上長者於長者日當日出示樂悠咭或長者咭可享全店8折。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期UG樓UG078至079舖

【10】Fund Wealth Limited／首達百貨

60歲或以上長者於長者日當日購物滿$100，可獲贈超力五常大米150克一包。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：

1. 紅磡崇安街23號環海東岸地下

2. 旺角始創中心2樓241至249號舖

【11】百味市集

60歲或以上長者凡於長者日當日購物滿$200即可享有85折。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：香港銅鑼灣渣甸街66號亨環地庫至一樓

【12】美味棧

60歲或以上長者於長者日當日購物滿$100或以上，即可享全單9折。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：新界荃灣川龍街62號龍華樓地舖

【13】家園基金有限公司（家園便利店）

持咭者可獲贈四層特厚迷你紙巾仔一包。

優惠期：只限2026年11月15日

【14】膳心辦館

指定產品9折。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：將軍澳雍明苑商場地下5號

長者日｜購物優惠103大

【1】鴻福堂

60歲或以上以正價購買自家湯隨行裝1包，可享買1送1優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

【2】零食物語

65歲或以上凡購物滿HK100（折實計）即可減HK10。

優惠期：只限2026年11月15日

【3】卡萊美化妝品

60歲或以上長者可享門市95折購物優惠（部分產品不適用）。

優惠期：只限2026年11月15日

【4】屈臣氏

易賞錢樂賞會會員購買任何產品滿$188即減18。

優惠期：只限2026年11月15日

【5】千色Citistore

憑樂悠咭／長者咭購物淨值滿$150獲8折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

【6】永旺（香港）／AEON

AEON會員購物滿$200並以樂悠咭付款獲贈日式餐具一套。

優惠期：只限2026年11月15日

【7】眼鏡88

60歲或以上長者可享聽覺檢查體驗$88、AI眼疾篩查$88、免費心血管風險評估、漸進鏡片組合$1,080、外掛偏光太陽眼鏡$198。

優惠期：免費心血管評估只限2026年11月15日；其他為2026年11月15日至11月30日

【8】電訊數碼 Sun Mobile

60歲或以上長者申請$58樂悠數據計劃送每月5GB本地數據及$200飲食禮券。

優惠期：只限2026年11月15日

【9】冠華食品菓子廠有限公司

60歲或以上長者出示樂悠咭選購正價貨品可享9折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

【10】Dr. Kong Footcare

65歲或以上長者購物滿$500（折實價），即可享$50減免優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

【11】鱷魚恤

購買任何產品即享HK$50折扣。

優惠期：只限2026年11月15日

【12】豐澤

樂賞會會員購買單一指定產品95折。

優惠期：只限2026年11月15日及逢星期三

【13】位元堂

購買中成藥及保健品每滿$1,000即減$100。

優惠期：2026年11月2日至15日

【14】天地圖書

憑長者咭購買圖書85折、文具9折。

優惠期：只限2026年11月15日

【15】真好城（香港）

指定成人便攜濕巾優惠價$10／3件並送紙尿片試用裝；紅棗杞子沙琪瑪長者價$12／件。

優惠期：只限2026年11月15日

【16】友和YOHO

出示長者咭／樂悠咭／長者八達通購物滿$1000減$50及免費換領贈品。

優惠期：請向商戶查詢

【17】永安百貨

憑長者咭於指定部門購買指定貨品享額外95折優惠。

優惠期：2026年11月14日至15日

【18】余仁生

購買指定產品享買1送1優惠；買滿100即減10。

優惠期：只限2026年11月15日

【19】允記集團

購物滿淨值額$500，免費獲贈指定襪款一對。

優惠期：只限2026年11月15日

【20】莎莎化妝品有限公司

長者咭及樂悠咭可享95折優惠（指定貨品除外）。

優惠期：請向商戶查詢。

【21】周大福珠寶金行

購買指定一口價珠寶鑲嵌類產品可享95折。

優惠期：只限2026年11月15日

【22】Life Kan生活館 & Life@HOME生活廊

正價貨品7折；特價貨品及電器貨品9折。

優惠期：只限2026年11月15日

【23】康維他香港有限公司

憑樂悠咭購物滿正價港幣$300，即享7折優惠

優惠期：2026年11月13日至15日

【24】煤氣

購買任何煮食爐具、熱水爐或TGC家電可享正價9折優惠；加購指定抽油煙機可享6折優惠；獲贈$200折扣碼及以優惠價$188購買按摩油

優惠期：2026年11月15日至30日

【25】GIORDANO

購買精選外套可享65折

優惠期：2026年11月12日至15日

【26】Clarks

60歲或以上正價貨品8折。

優惠期：只限2026年11月15日

【27】TSL | 謝瑞麟

60歲或以上長者購買指定婚嫁足金飾品（5錢或以上），享免手工費優惠。

優惠期：2026年11月15日至2026年12月31日

【28】葆露絲

60歲以上長者購買腰封1件$1,150。

優惠期：只限2026年11月15日

【29】eGG Optical Boutique

購買正價眼鏡升級鏡片全單75折。

優惠期：2026年11月13日至16日

【30】有機站

購物享88折；贈送植物奶。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：

1. 將軍澳東港城256號舖

2. 跑馬地奕蔭街18號A舖

3. 上環永樂街62號地舖

【31】卡撒天嬌

額外95折優惠；澳洲羊毛冬厚被$499；保健枕$89。

優惠期：2026年11月9日至22日

【32】Zoff香港

購買正價眼鏡全單85折。

優惠期：只限2026年11月15日

購買正價眼鏡全單85折。（資料圖片）

【33】日本命力健康食品有限公司

持有「長者咭」購買指定產品享65折優惠。

優惠期：2026年11月13日至19日

【34】Cherry床上用品

60歲或以上長者可享正價貨品85折。

優惠期：只限2026年11月15日

【35】實惠家居有限公司

購買家品滿$200或以上可享$20優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

【36】DD Pacific Limited

消費滿$300享七五折優惠；或獲免費禮品。

優惠期：2026年11月9日至20日

地址：觀塘榮業街6號海濱工業大廈12樓E2室

【37】智活科技（控股）有限公司

長者可獲贈品一份。

優惠期：只限2026年11月15日

【38】越點

購買任何產品送白胡椒粒一包；購物滿$50享9折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：葵涌昌榮路9-11號同珍工業大廈A座15樓B2室

【39】康泉Welspring

60歲或以上長者購買正價產品獲9折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

【40】港豐遠東有限公司

指定品牌即享85折優惠（全年）；購買特定糖尿病及復康產品享8折優惠（11月10至20日）。

優惠期：全年適用／2026年11月10日至20日

【41】陳意齋

出示長者咭可享有9折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：

1. 中環皇后大道中176B號地下。

2. 旺角西洋菜南街258號長寧大廈地下B2舖

【42】張毛記電業

購物滿$1,000送50現金券。

優惠期：只限2026年11月15日

【43】老鳳祥珠寶（香港）有限公司

60歲或以上長者惠顧正價珠寶產品78折、黃金產品手工費5折。

優惠期：只限2026年11月15日

【44】媽媽百寶袋服務有限公司

60歲或以上長者預約門市購物可享88折。

優惠期：2026年11月份

地址：葵涌大連排道144至150號金豐工業大廈第一期13樓F室

【45】紫金堂香港

60歲或以上長者預約門市購物可享88折。

優惠期：2026年11月份

地址：葵芳大連排道144號金豐工業大廈1期13樓F室

【46】皇朝珠寶金行

60歲或以上長者可享免費檢查及清洗首飾。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：九龍長沙灣青山道298號地下。

【47】體健

60歲或以上長者購買正價貨品可享有八折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

【48】YWCA-Y Silver Link

60歲或以上長者購買非奶粉類產品即享九折優惠。

優惠期：2026年11月1日至30日

地址：

1. 中環麥當勞道1號香港基督教女青年會103室

2. 深水埗元州街59至63號元州街市政大廈4樓

3. 粉嶺和鳴里7號粉嶺南政府綜合大樓二樓

【49】依飛慈善基金有限公司

客人憑長者咭可享額外9折。

優惠期：只限2026年11月15日

【50】英記茶莊

惠顧正價貨品九折。

優惠期：只限2026年11月15日

【51】香港仔坊會-悠閒坊

60歲或以上長者消費滿$100可享7折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：香港仔大道180號B地下G03舖

【52】Green Ladies & Green Little

憑長者咭或樂悠咭於灣仔集成及荃灣南豐紗廠分店購物可享8折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：

1. 灣仔軒尼詩道302至308號集成中心商場UG8至9號舖

2. 荃灣白田壩街45號南豐紗廠1樓116號舖

【53】Green Ladies & Green Little（藍屋Outlet）

憑長者咭或樂悠咭於藍屋Outlet購物享全店半價優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：灣仔慶雲街4號地下

【54】機不雜食

出示樂悠咭／長者咭可享全單八五折優惠。

優惠期：2026年11月15日至30日

地址：葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場第一座11樓01室。

【55】CROWN GAS STOVES

60歲或以上長者購買任何產品滿$400享9折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

【56】恒昌隆燕窩參茸行有限公司

購物滿$3000享有八五折扣。

優惠期：只限2026年11月15日

【57】東方紅

正價88折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：

1. 奧海城二期一樓141號舖

2. 中港城商場UG78號舖

【58】超越乒乓球訓練中心

全場貨品額外九折；長者班優惠價$175；迎新禮物。

優惠期：即日起至2026年12月31日

地址：西灣河興民街50號永興閣1樓B室

【59】太古資源有限公司

指定品牌貨品正價9折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

【60】鉑康醫療用品

購物及維修可享正價九折優惠。

優惠期：2026年8月24日至12月30日／10月6日至12月3日

地址：屯門新合里5號美基工業大廈5樓A至B室。

【61】好好醫療用品

購買輪椅減200；電動輪椅減$500。

優惠期：即日起至2026年12月31日／2026年11月15日

地址：葵芳大連排道162至170號金龍工業中心第2座4樓H室

【62】文化村生活及復康產品

購買任何正價貨品單一簽賬值滿$300即可享88折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

【63】輪椅88

電動／手動輪椅大特賣。

優惠期：2026年11月12日至17日

地址：葵興華星街美華工業大廈一樓15A

【64】愛識有限公司

可享$50／堂優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：灣仔告士打道56號5樓

【65】真善美醫護有限公司

出示樂悠咭可享九折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

【66】EDEN HOME全方位居家安老服務

正價貨品九折優惠。

優惠期：2026年11月1日至30日

地址：旺角廣東道982號嘉富商業中心17樓

【67】名鑽軒珠寶金行有限公司

可享購物優惠／折扣。

優惠期：只限2026年11月15日

【68】Veeko Fashion

60歲或以上長者可享正價貨品85折，7折或以上貨品額外95折。

優惠期：只限2026年11月15日

【69】得利龍百貨有限公司

所有正價商品享八折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

【70】City Chain Company Limited

購買智能穿戴產品滿800，可享100優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

【71】KOLB LIFE Limited及網煮有限公司

正價貨品九折優惠；消費滿$300可免費獲贈紅棗山藥百合糖水。

優惠期：即日起／2026年11月15日至30日

地址：荃灣西港鐵站A出口16號舖

【72】加拿大妙睡寧（香港）

購買任何無敵士滅蟲滅蝨等產品，60歲或以上長者或長者咭持有人可享9折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：荔枝角兆威工業大廈7樓8室

【73】大銀

持長者咭享正價65折；持樂悠咭享正價7折。

優惠期：2026年內

地址：油麻地上海街433號興華中心2103至04室

【74】織暖有限公司

全面八折優惠及免運費。

優惠期：2026年11月14日至16日

地址：沙田安麗街11號企業中心8樓812A室

【75】香港聾人福利促進會

購買助聽器即享高達$1,000折扣。

優惠期：2026年10月1日至2027年9月30日

地址：

1. 將軍澳尚德村尚美樓6樓

2. 屯門安定村定龍樓地下105至108室

3. 紅磡崇安街17號陽光廣場2樓F室

【76】豐力資源有限公司

全部商品八折，購物滿$500免運費。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：葵涌梨木道4至30號億萬工業中心8樓A3室。

【77】環球貿易公司

憑樂悠咭享全單7折。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：銅鑼灣希慎道15至31號蘋果商場20號舖

【78】救世軍天恩工作室

全場貨品7折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：

1. 沙田乙明村明耀樓70至72號地下

2. 屯門置樂花園41至42號舖

【79】泉品工坊有限公司【張小泉香港】

憑樂悠咭／長者咭享全單八折。

優惠期：只限2026年11月15日

【80】步足履及足科矯形有限公司

買滿400送足浴鹽一盒及100足部檢查優惠券一張。

優惠期：2026年11月15日至21日

【81】老西盛珠寶金行

購買黃金飾品免佣金。

優惠期：請向商戶查詢。

地址：李鄭屋264號永隆大廈地下

【82】信興電器貿易

購買指定電飯煲、微波爐、按摩椅、電鬚刨等享長者日優惠價。

優惠期：請向商戶查詢。

【83】三星醫療復康器材有限公司

憑樂悠咭享全單九折。

優惠期：只限2026年11月15日

【84】快圖美（遠東）有限公司

舊相片修復服務買一送一優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

【85】加州眼鏡

眼鏡架六折（特價品除外）。

優惠期：2026年11月1日至30日

地址：深水埗欽州街110號兩洲大廈地下

【86】護視專業驗眼中心

60歲或以上鏡架及鏡片正常折扣後再九折。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：旺角亞皆老街98號地下3號舖

【87】香港設計廊

60歲或以上長者購買任何產品均可享額外9折優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心地下

【88】香港九洲茶業

60歲或以上長者選購大益普洱茶、紫砂茶具及茶道課程9折；購買普洱緊壓茶附送茶錐／拆茶服務，購物滿$500享免費郵寄服務。

優惠期：2026年11月15日至2026年12月31日

地址：香港柴灣豐業街12號啟力工業中心B座19／F B5室。

【89】樂寶健康有限公司

購物滿$800享65折扣。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：新蒲崗大有街25至27號中興工業大廈D座5樓全層。

【90】Denise Wine Tasting

葡萄酒及品酒課程享85折優惠。

優惠期：2026年9月28日至2027年9月28日

地址：中環皇后大道中70號卡佛大廈1104室。

【91】卓悅

60歲或以上派發$25 coupon，消費滿$58減$25（不包括IP及特價產品）；$5換購指定嬰兒沐浴露一件。

優惠期：即日至2026年12月31日

地址：新界荃灣橫窩仔街44至50號11樓（香港產業創新中心）

【92】群力社企有限公司-好幫手一站服務

長者可享9折。

優惠期：2026年11月15日至30日

地址：

1. 黃大仙下邨（一區）龍康樓（第15座）地下101至102號舖

2. 佐敦茂林街16至18號茂林商業大廈7樓全層

3. 葵涌麗瑤邨商場RT1商舖（蔚耆苑地下）

【93】Sharp Sing Limited

長者日優惠。

優惠期：2026年11月2日至30日

地址：旺角西洋菜南街2A銀城廣場7樓706室

【94】嘉雯美容護膚中心

身體按摩$100／30分鐘。

優惠期：2026年11月15日至12月31日

【95】好遊俠會社

$60／4小時象棋及桌遊同樂日

優惠期：只限2026年11月15日

地址：荔枝角香港工業中心B 座702B

【96】匡智・手作

購買指定曲奇禮盒享65折特惠價。

優惠期：請向商戶查詢。

地址：深水埗港鐵南昌站NAC14號舖

【97】法國特福

任何購物消費均可享全單額外95折。

優惠期：2026年11月15日至30日

【98】永光電器行

惠顧滿$50可享9折優惠。

優惠期：2026年11月16日至17日

地址：灣仔譚臣道113號地下。

【99】茲曼尼

訂購梳化滿$5,000減100；滿$8,000送布藝抱枕一對。

優惠期：2026年11月13日至11月15日

【100】費森尤斯卡比香港有限公司

購買費森尤斯卡比營養品享9折。

優惠期：2026年11月13日至16日

【101】百成堂參茸行有限公司

購買「西藏那曲野生冬蟲夏草」，可享長者優惠價$1380/盒

優惠期：2026年11月13日至15日

地址：

1. 香港上環文咸西街2號

2. 九龍尖沙咀海港城港威商場2樓2304號舖

3. 九龍旺角新世紀廣場5樓503D號舖

【102】萬福珠寶集團

60歲或以上長者可享黃金免工費。

優惠期：只限2026年11月15日

【103】李氏眼鏡公司

60歲或以上正價貨品可享八折，凡首次於本店購買鏡架連鏡片全單減收$200元正（特價套裝及隱形眼鏡除外）。

優惠期：只限2026年11月15日

地址：香港筲箕灣道46號地下

長者日｜其他商戶優惠32大

【1】囍福

60歲或以上詳解靈簽每支$20

優惠期：長期優惠

地址：東華三院黃大仙祠簽品哲理中心127號

【2】香港盲人輔導會

60歲或以上9折

優惠期：至2026年12月31日

地址：

1. 九龍深水埗南昌街248號西翼地下

2. 新界屯門青福里8號地下(部份)及四樓(部份)

3. 九龍深水埗南昌街223-227號名都廣場閣樓 M1 室

【3】給我五個關懷共享計劃有限公司

65歲或以上長者2026長者日優惠日

優惠期：2026年12月1日至2027年1月31日

地址：葵涌光輝圍41-43號萬成樓8C舖

【4】和順堂中醫診所

60歲或以上人士免診金；凡出示樂悠咭或長者咭，可享正價產品滿$100減$20優惠

優惠期：免診金只限2026年11月15日；產品滿減優惠期為2026年11月15日至11月30日

【5】祢髪店

65歲或以上長者惠顧享半價特惠價，同行親友同享9折。

優惠期：只限2026年11月15日

【6】髮再生／桂圓美

購買指定洗髮露加藥液套裝即享8折優惠

優惠期：2026年11月15日至17日

【7】健康網購 health.ESDlife

於健康網購訂購身體檢查套餐，輸入優惠碼「elderly」，可享94折

優惠期：2026年11月15日至11月29日

【8】伸心舒展

首次參加增肌伸展班的長者，免費獲贈增肌彈力圈一個。

優惠期：至2026年12月31日

【9】藝家室內設計有限公司

適合長者人體工學之產品優惠。

優惠期：只限2026年11月15日

【10】香港中旅汽車服務

享受長者優惠，具體折扣以實際購買路線為準

優惠期：長期有效

【11】健康研點有限公司

以優惠價$250進行Virtual Brain VR認知障礙症評估及沉浸式認知復康訓練體驗一次。

優惠期：2026年11月15日至11月30日

地址：旺角朗豪坊辦公室大樓48樓12室

【12】PS 數碼相

憑出示長者咭可以$40拍攝2人合照1款，包2張4R及2張2R相片即日取

優惠期：只限2026年11月15日

地址：元朗建業街聯發洋樓地下9B舖

【13】嘉林琴行

親臨本琴行可獲贈禮品乙份

優惠期：只限2026年11月15日

地址：

1. 香港北角英皇道52號地下3號舖

2. 九龍漆咸道北506號地下

3. 九龍馬頭圍道81號VIVA5號舖

【14】柏路物理治療中心

診金8折

優惠期：只限2026年11月15日

地址：尖沙嘴麼地道61號冠華中心地庫L1層28室

【15】賽馬會葵華健樂中心

未曾使用過中心服務之服務使用者，可獲一次義診服務

優惠期：即日至2026年12月31日

地址：葵涌大隴街11號

【16】黃玉驥牙科診所

送牙科用品，同時享20% off優惠

優惠期：2026年10月1日起

地址：九龍灣啟業邨啟盛樓14號地下

【17】長者鄰舍牙科

非手術/簡單脫牙$300/隻

優惠期：2026年11月1日起

地址：沙田大圍道82號地舖

【18】My Image Production (基督教協基會社會服務轄下社會企業)

享75折優惠，包括個人及家庭攝影、家庭聚會拍攝服務

優惠期：即日至2026年12月31日

地址：九龍長沙灣青山道702-704號合興大廈6樓E室

【19】衛安香港辦公室

申請保管箱服務，首年租金額外享有5%折扣

優惠期：即日至2026年12月31日

地址：香港九龍紅磡鶴園東街3號衛安中心1樓

【20】路德會何文田社區藥房

購買指定正價用品滿$50可減$5

優惠期：2026年11月9日至11月14日

地址 九龍何文田忠孝街89號地下G01室

【21】慈樂德心會

提供免費能量治療服務給長者和他的家人

優惠期：2026年11月12日至15日

地址：九龍荔枝角長沙灣道760號4樓C室

【22】心流體館

長者啤令球體驗半價$50，再送一小時免費練習

優惠期：2026年11月1日至30日

地址：九龍啟德郵輪碼頭A區S201

【23】Anlex

所有移民項目5%折扣優惠

優惠期：2026年10月1日起

地址：香港尖沙咀廣東道5號海洋中心1729室

【24】香港金牛主場門票

特惠門票連禮物

優惠期：2026年11月至2027年3月31日

【25】香港嶺南盆景藝術學會有限公司

付港幣$50參加小型盆景工作坊及免費參觀盆景展覽

優惠期：只限2026年11月15日

地址：新界元朗錦田金水路

【26】Lifedb Limited

協助安排合適的上門醫護、復康及陪診服務

優惠期：請向商戶查詢

地址：長沙灣青山道505號通源工業大廈9樓D室

【27】安月中醫診所

65歲或以上長者全單85折

優惠期：只限2026年11月15日

地址：九龍旺角旺角道33號凱途發展大廈1904室

【28】基督教勵行會

憑樂悠咭/長者咭享全單八五折

優惠期：只限2026年11月15日

【29】匡信中醫專科診所

到診長者享有9折，同日額外加送花茶(禮盒裝)一盒

優惠期：只限2026年11月15日

【30】盈柏中醫診所

到診長者享有9折，同日額外加送花茶(禮盒裝)一盒

優惠期：只限2026年11月15日

【31】尚然堂中醫診所

到診長者享有9折，同日額外加送花茶(禮盒裝)一盒

優惠期：只限2026年11月15日

【32】訊聆聽力中心

全線助聽器產品提供85折優惠

優惠期：2026年11月9日至11月21日

本文作者：張雨靜



《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。

