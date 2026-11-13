長者換膝關節2026｜公立私家收費比較　7私院優惠$98000起1間免費

關節痛｜膝關節炎｜膝關節置換手術｜經過日積月累的磨損，膝關節軟骨、周邊肌肉、韌帶都有機會出現退化，假如關節變形或受損嚴重，無法用注射、藥物來改善疼痛情況，就可以考慮膝關節置換手術。今次《香港01》長者生活頻道「01金齡」將會讓大家了解，長者在什麼情況下需要進行手術、手術的費用多少、手術資助等。



不少長者都有關節痛問題（AI生成圖片）

膝關節手術｜什麼情況需要進行膝關節更換手術？

很多長者都有膝關節疼痛的困擾，但並非每個情況都需要接受手術治療，在關節勞損的初期可以選用其他治療方式以改善疼痛情況。

膝關節疼痛治療情況 病情狀況 治療方案 早期或輕度勞損 輕度退化 醫生一般都會採取藥物或注射治療，例如處方消炎藥止痛藥、物理治療、減重，關節注射（例如透明質酸） 晚期或重度勞損 當關節軟骨幾乎磨蝕，出現骨磨骨的情況，並導致關節嚴重變形，連坐下、睡眠都會覺得疼痛難忍。止痛藥、注射治療已無法改善 醫生就會建議更換膝關節手術，希望可以減輕疼痛、保持關節的靈活性。

膝關節手術｜手術風險及併發症

人工關節平均壽命是15至20年，長者預期只需要接受一次植入手術。不過，任何手術都有風險，更換膝關節並非簡單手術，患者接受全身麻醉，把受損的軟骨切除，然後在關節裝上金屬及塑膠組成的人工關節，除了有機會出現感染、併發症外，還需要應付漫長的復健期，手術風險可以分作一般風險和手術風險。

膝關節手術的風險及併發症 一般風險 手術風險及併發症 ~傷口感染 ~術後肺炎 ~心肌栓塞 ~中風 ~失血 ~神經線和血管受損 ~深層靜脈栓塞和肺動脈栓塞 ~膝關節感染 ~膝關節僵硬 ~關節脫位（較罕見）

膝關節手術｜公立vs私立醫院輪候時間

公立醫院輪候膝關節手術時間多久？

公立醫院的膝關節手術費用相對便宜（長者生活津貼領取者更可獲得豁免），但輪候時間亦相對較長，根據醫管局早前的公布，截至2026年9月30日，在公立醫院輪候全關節置換手術的個案，共有31,681宗，平均輪候時間由43個月至84個月不等。

私立醫院輪候膝關節手術時間多久？

至於私立醫院就相對靈活，一般只需要輪候2至3星期，就可以接受手術。不過兩者的手術收費存在相當大的距離，普羅大眾未必能夠輕易負擔得到。

膝關節手術｜公立vs私立醫院手術費用

公立醫院更換膝關節手術多少錢？

膝關節退化的長者，一般會先轉介到專科門診，經醫生確定病情後，再排期安排手術，整個過程一般需要花費數千元。

公立醫院更換膝關節收費表 專科門診 診症費用$250 每種藥物$20（每4周計） 掃描檢查 磁力共振、電腦掃描，每次為$250至$500 手術住院 每日$300（已包括基本膳食、手術、診治、護理及藥物費用）

如長者年滿75歲或以上，並正領取長者生活津貼，於公立醫院看病及做手術的費用都可獲豁免。至於長者介乎65歲至74歲，即使正領取長者生活津貼，長者亦需要到醫院的「醫務社會服務部」找醫務社工申請「醫療費用減免」，通常會獲得全額或部份費用減免。

私立醫院更換膝關節手術多少錢？

膝關節手術費用會因應全膝關節／部分關節置換、單膝／雙膝、植入物的質料、病情級別、醫生費、住院費等等而有所差異，私家醫院的單膝全膝手術低至8萬，雙膝全膝手術最高可達50萬。

如膝蓋嚴重勞損，進行手術可有效減輕痛楚。（AI生成圖片）

膝關節手術｜港安醫院——免費手術計劃

「港安醫院慈善基金」及「李嘉誠基金會」於香港港安醫院（荃灣）推出「全膝關節置換手術」計劃，旨在全額資助有經濟困難的病人盡快接受手術治療，重過正常生活。

資助包括：

~入院前診症費用

~手術基本費用

~人工膝關節收費

~基本住院費

~術後物理治療及覆診費用



申請資格

1. 香港永久性居民

2. 優先考慮正在公立醫院輪候「全膝關節置換手術」3年或以上的病人

3. 正領取綜援或通過入息及資產審查的低收入人士*

4. 身體狀況穩定，如長期服用藥物，須提供病歷報告

5. 優先考慮在職人士或家庭主要收入來源申請者

*須經香港港安醫院（荃灣）審批



申請時間

2026年1月至2027年12月（名額有限，額滿即止）



膝關節手術｜私立醫院資助手術費用

假如長者的經濟條件未符合以上資格，私立醫院亦有為符合條件的長者提供資助優惠，一般而言，需要符合以下條件即可參與資助計劃。

申請資格：

~香港永久性居民

~在公立醫院輪候接受膝關節置換手術，或

~持有骨科醫生開立的轉介信



6間私立醫院資助項目 醫院／資助價格 包括項目 港安醫院-司徒拔道 $98,000（單膝） 1. 術前診斷檢查費用 2. 醫生手術費及巡房費 3. 手術室費用，包括設備、消耗品、植入物和儀器 4. 手術期間、住院期間及出院藥物 5. 基本耗材或材料費用 6. 相關檢查/影像 7. 標準房間住宿收費（5日4夜） 8. 住院期間的物理治療師評估，以及每日一次的物理治療 9. 術後覆診二次 *術前檢查的費用為$7,246；如果未能通過術前檢查，需支付$7,246費用。 仁安醫院 $129,000（單膝） 1. 入住標準房五日四夜（由入院日開始計算） 2. 手術前後之所有必要的護理程序收費 3. 手術室收費 4. 指定的植入物費用 5. 住院期間及與手術相關之基本藥物、消耗品、醫療儀器及X光檢查收費 6. 住院期間之物理治療收費及助行器 7. 與手術相關的住院及出院之藥物（為期14天） 8. 醫生手術費用及巡房費 9. 麻醉科醫生費 寶血醫院 $125,000起（單膝） $200,000起（雙膝） 1. 標準住房費用 2. 醫生進行換膝手術費用 3. 麻醉科醫生費 4. 醫生巡房費 5. 手術室基本費用 6. 儀器設備費用、指定標準人工關節費用、基本護理程序收費 7. 基本藥物費用（包括住院期間及出院日基本藥物）、消耗品／物料費用 必須及相關之診斷費用（包括化驗、影像診斷） 8. 住院期間物理治療及出院後兩次專科覆診醫生費用 香港浸信會醫院 $128,000（單膝） 1. 入住「標準級別病房」（5日4夜） 2. 醫生費及麻醉科醫生費（包括每日巡房費、醫生手術收費及麻醉科醫生收費） 3. 手術室費 4. 基本儀器及設備、 藥物、消耗品、物料 5. 指定植入物收費 6. 與手術相關之基本診斷治療費用（包括抽血檢查、護理程序收費、住院期間之物理治療及術後X光等） 7. 由主診醫生處方用於住院期間及出院之藥費 港怡醫院 $129,000起（單膝） $200,800起（雙膝） 1. 醫生及麻醉科醫生費 2. 手術室收費 3. 治療費 4. 藥費、消耗品、物料費及植入物收費 5. 護理程序收費 6. 儀器設備費 7. 標準二人病房收費連基本膳食 8. 如病人出現併發症，須再接受與套餐程序相關之手術和深切治療護理 香港中文大學醫院 $128,000（單膝） 1. 標準病房（四人房）住宿 2. 住院期間的標準術前及術後護理 3. 手術室費用 4. 單膝全人工膝關節置換術 5. 指定人工關節植入物 6. 與指定手術相關之基本項目和藥品： 指定手術所需的基本消耗品、儀器、設備及X光檢查 7. 住院期間物理治療 與指定手術相關之住院及出院（最多7日）藥物 8. 外科醫生、麻醉科醫生及醫生巡房費

（全文完）

本文作者：張雨靜



《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。

