長者優惠主題公園2026｜迪士尼樂悠咭兩折$133起！海洋公園免費入

長者優惠｜主題公園｜香港有不少主題公園都有提供長者優惠， 只需要出示「樂悠咭」或「長者咭」（視乎年齡及樂園規定），就可以入園盡享長者優惠！今次《香港01》長者生活頻道「01金齡」將會幫大家整理香港5大主題樂園的優惠！



長者優惠主題公園【1】香港迪士尼樂園——門票2折優惠

喜歡迪士尼角色的老友記要留意！迪士尼樂園有新收費，長者60歲或以上及持有樂悠咭，可按購票日期的標準門票以正價兩折購買指定日1日長者門票。標準門票票價會受到日子影響，正價門票一般為$669至$849，長者折扣後為$133至$169。

香港迪士尼亦推出長者餐飲優惠，由即日起至2026年11月30日，持有長者咭或樂悠咭的長者，可於樂園內廣場飯店以優惠價港幣$228享用「迪士尼匠心套餐」。此外，由即日起至2026年12月17日，合資格長者可於迪士尼好萊塢酒店藝彩廚以優惠價享用晚餐自助餐及週末午餐自助餐。迪士尼探索家度假酒店雲龍軒享用指定午市及晚市套餐，亦可獲75折優惠。

另外，香港迪士尼為響應長者日，將會透過本地社福機構向長者捐贈20,000張樂園門票，並推出長者餐飲優惠。

長者持有樂悠咭，可以兩折購買迪士尼樂園標準一日門票。（資料圖片）

香港迪士尼樂園

地址：香港大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



長者優惠主題公園【2】香港海洋公園——65歲以上免費

想去海洋公園探望兩隻港產大熊貓「加加」、「得得」？60歲至64歲長者出示樂悠咭或出示香港身份證，可以優惠價$100購買海洋公園標準入場門票；65歲或以上香港居民，出示香港身份證或社會福利署簽發的長者咭，即可親身前往正門售票處免費領取入場門票。

65歲或以上長者，只需出示長者咭即可免費進場。（海洋公園官方網頁）

香港海洋公園

|地址：香港島黃竹坑道180號

長者優惠主題公園【3】香港濕地公園——門票半價優惠$15

喜歡探索自然，可以到香港濕地公園逛逛！這裡聚集了多種濕地，例如淡水沼澤、水池、蘆葦床、泥灘、紅樹林、草地及林地。可以看到多種候鳥，亦有溪畔、魚塘，並可以跟野生動物接觸。65歲或以上長者，可以半價優惠，即$15購買香港濕地公園標準門票。

65歲或以上長者可以$15購買香港濕地公園標準門票。（資料圖片）

香港濕地公園

地址：新界天水圍濕地公園路



長者優惠主題公園【4】香港挪亞方舟——套票$158

香港挪亞方舟結合玩樂、遊學和大自然元素於一體。走進方舟博覽館立即就可以看到珍奇動物展區、並有180度巨幕大洪水電影及多媒體互動屏幕，而方舟花園就擺放了67對栩栩如生的1:1野生及瀕危動物實物大小雕塑。

65歲或以上長者，可享優惠價$158購買挪亞方舟套票，持票可遊覽方舟博覽館、夢想星球 、方舟花園、珍愛地球館、躍動天地及大自然公園。

👉🏻 立即訂購入場門票

65歲或以上長者，可享優惠價$158購買挪亞方舟套票。（資料圖片）

香港挪亞方舟

地址：香港新界馬灣珀欣路33號



長者優惠主題公園【5】嘉道理農場暨植物園——門票$20

喜歡小動物的朋友，就可以去嘉道理農場暨植物園！現場有赤麂、豹貓、恆河猴、大花白豬、果子狸、貓頭鷹、鸚鵡、麻鷹、鱷魚及各類爬行動物。而且60歲或以上長者或合資格殘疾人士，入場費可享$20優惠。此外，長者更可享園內觀光巴士半價優惠，車資只需$15。

60歲或以上長者或合資格殘疾人士，入場費可享$20優惠。（資料圖片）

嘉道理農場暨植物園

地址：香港新界大埔林錦公路



本文作者：張雨靜



《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。

