日本酒店不准有訪客？網民呻職員不讓朋友上房坐　日本律師咁解釋

日前有網民發文不滿指自己入住的日本酒店前台不近人情，即使同行友人只是上去坐一會也不允許，之後出入時員工仍警惕地盯著他，令他感到不快。到底日本的酒店是否不允許有訪客，又是否違法呢？



（《假面酒店》劇照）

不知大家有沒有試過旅行期間剛好與朋友重疊，於是去對方的酒店房坐坐聊天呢？雖然大家可能覺得朋友只是上去坐一會，並不是留過夜，沒有甚麼問題。但日前有網民在小紅書上分享到自己日前到東京旅行時，有住在當地的朋友帶她觀光，並陪她到酒店check-in。不過酒店的前台看到朋友要一起上房間時就阻止她，即使網民解釋到只是上去放行李順便坐一會也被拒絕。之後他們的出外吃飯回來後，前台還一連警惕的看著他們有沒有帶著朋友，令一行人感到很不舒服。不滿地問到：「所以到日本住酒店連訪客都不能有？」。

(小紅書截圖)

有網民就留言指出大部分酒店都是同樣的規矩，而且的確有很多外國旅客會偷偷多人入住一個房間，不遵守入住人數限制。日本法律諮詢網站「弁護士ドットコム」就曾分享過相關的規例，講到住客以外的人進入房間的確有機會違反旅館的住宿條款，並需要負相關責任。

以男士叫風俗女到酒店提供服務為例，律師表示每家旅館的規定和使用條款可能不同，有機會會被拒絕入住，但亦有部分可能會默許。但若條款列明「禁止非住客進入房間」，那就違反了住宿協議可能會導致賠償責任。

（《假面酒店》劇照）

那麼是不是只要一開始一個人預訂雙人房入住就沒問題呢？其實問題關鍵並非在於房型。根據日本旅館業法的規定，酒店旅館必須在住宿者名簿上記錄所有住宿者的姓名等信息。除了保障酒店之外，亦是為了保護其他住客的安全。因此當酒店發現有非住宿者進入客房時，就有機會被認定違反旅館條款要求賠償。大部分情況下都會被酒店追討一人的住宿費，並不用擔心會被控告或被請求高額賠償金。

律師指出法律上帶訪客有構成詐騙罪的可能性。不過詐騙罪成立需「當事人明知違反酒店的條款，但仍明知故犯，並欺騙酒店、隱藏自己的意圖」；不但很難證明、被指控欺詐的機會率亦很低。而因酒店「禁止除住客以外的任何人進入客房」條款，而被控非法入侵罪的可能性亦不高。雖然被刑事控告的機會率不高，大家去旅行時若有打算要邀請友人到酒店房坐坐，也應事先確認酒店條款，避免被酒店追討賠償啊！