閂𨋢門｜搭𨋢狂撳關門掣有無用？日綜實測7大方法 咁撳𨋢最快關門

當人覺得焦躁時，經常會無意識做出䟴腳等反覆的動作。而相信港人每次乘坐升降機時都會瘋狂連擊關門掣，希望這個動作有幫助讓𨋢門可以快點關上。日前有日本晨間節目便實測了最快關上升降機門的方法，到底怎樣做才能更省時間呢？



連擊關門按鈕並沒有任何加快關門的作用（節目截圖）

乘搭升降機時，因為心急而不斷按關門按鈕的經歷，相信不少港人都試過。當然大家也不是期待這個動作有甚麼實際功用，只是靠著重複的動作宣洩煩躁感。日本晨間節目《5時に夢中！》日前就調查了7個關上升降機門的方法，計時選出哪個方式最有效率。

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節目組進行了訪問，問到「若看到有人要趕過來搭升降機，你會連擊關門按鈕嗎？」。調查結果有7成人士指會連擊，只有3成人不會這樣做。「日本升降機協會」表示，連擊關門按鈕並沒有任何意義，而節目組致電數家升降機製造商詢問有沒有快速關門的方法，結果只得到「無可奉告」的答案。

節目組實測7種關門方式（節目截圖）

於是《5時に夢中！》節目組決定在電視台內的升降機進行實測。使用「長按關門掣」、「先按關門再按樓層」、「先按樓層再按關門」、「飛撲式入𨋢」、「用長物件撳掣」、「撐開門入𨋢」及「滑壘式入𨋢」7種方式按關門掣，實測哪一個選擇最省時。若不按任何按鈕，關門時間是約9.63秒。而根據節目實測，「長按關門掣」是最快的方法，只需4.91秒。緊接著是「撐開門入𨋢」和「先按關門再按樓層」兩種方法，分別需要5.03秒及5.13秒。

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「長按關門掣」是最有效率的，只需4.91秒（節目截圖）

另外，據升降機生產商Fujitec富士達指，一般升降機門的開門時間被設定與3至6秒之間。而為了讓輪椅使用者可以有足夠時間出入，使用輪椅人士按鈕的話時間則會延長至約10秒。因此，若想最有效率地完成升降機的旅程，就應該使用一般按鈕撳𨋢，進升降機後長按關門鍵才是最快的。大家不妨試試吧！