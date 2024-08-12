兩類人最易受蜜蜂襲擊！專家教行山必知防蜂準備　防蚊水易招蜜峰

來到夏天，又是昆蟲們出沒的時候了！不少港人都會喜愛在休息日與親友行山，享受天倫之樂，但在郊外地方遇到的蚊蟲亦令人十分困擾。當中蜜蜂是最令人擔驚受怕的昆蟲之一。有專家就分享到原來洗衫常用的柔順劑竟然會吸引蜜蜂，又提醒到去郊外時千萬別穿這一顏色，以免被當成蜜蜂的襲擊目標！



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日本驅蜂公司「ハチ110番」最近在官網上公開文章分享到，大家洗衣服時常用的柔順劑有機會吸引蜜蜂接近。因為群居蜜蜂其實是嗅覺高度發達的昆蟲，一舉一動都會受到氣味、費洛蒙的影響。

甜味特別吸引蜜蜂，因此噴了有香味的蚊怕水亦有可能會引來蜜蜂。（資料圖片）

當中甜味特別吸引蜜蜂，容易被它們誤認是食糧的花蜜或同類的費洛蒙。它們對香水、化妝品、髮型用品等的氣味也很敏感，並有接近它們的習性。因此噴了有香味的蚊怕水亦有可能會引來蜜蜂。使用有香甜氣味的柔軟劑時，除了在郊外有可能會吸引蜜蜂接近，將衣物放在露台或開窗晾曬時亦有機會引蜜蜂入屋。

蜜蜂有攻擊黑色、會移動的物體的習性。（資料圖片）

除此之外，專家亦講到蜜蜂有攻擊黑色、會移動的物體的習性。當中理由有多種說法，其中最有可能的理論是，蜜蜂的天敵、熊的顏色接近黑色。因此蜜蜂為了保護蜂巢及幼蟲免受熊隻和人類侵害，而瞄準襲擊熊的鼻子或人的眼睛、頭部等弱點。

（曾淑雅Instagram）

因此行山或進行郊外活動時，應避免穿黑色的衣服，而是穿白色長袖的衣服並帶上帽子，更好保護自己。另外因為蜜蜂除了對顏色敏感之外，對移動的物件亦有攻擊性，所以身穿太飄逸的衣服也有機會刺激到蜜蜂。

薄荷油含有蜜蜂不喜歡的成份，行山時可攜帶塗有薄荷油的手巾等驅除蜜蜂

蜜蜂對氣味的敏感到極高，甚至能識別到背包裡面食物的味道，因此進行戶外活動時務必要做好防護措施。薄荷油含有蜜蜂不喜歡的成份，大家可以攜帶塗有薄荷油的手巾等驅除蜜蜂，並帶上殺蟲劑以備不時之需。