男人污糟邋遢是天生？醫生揭3大原因男人先天污糟　網民:誤會他了

不少女友或太太都曾埋怨過「男人特別污糟」，尤其他們用過的枕頭套、棉被、毛巾，床罩、衣領，更經常「發黃」，但有台灣醫生指出，男人３大原因污糟是天生，所以女人們都應該有怪莫怪！



《大叔的愛》劇照

近日台灣醫師黃軒以「男人為何一直都髒髒的？」為題在其FB專頁發文，指不少女人或女友都一定有埋怨過另一半常常「髒髒黃黃」，接觸的枕頭套、棉被、毛巾，床罩、衣常常容易「黃黃的」，似蒙上一層層油垢，更誤會對方沒有好好洗澡。

但黃醫師表示，即使你把男人浸泡肥泉水冲洗隔1-2天也沒有用，依然見到髒髒黃黃的，原因是男人天生就是污糟，更列出三大污糟原因：

1. 不停分泌的荷爾蒙

黃醫生表示，雄性荷爾蒙尤其是睪固酮，會促進皮脂腺的擴大及生產大量油脂。男人體內的5α-還原酶（5-alpha reductase）較活躍，它會將睪固酮（Testosterone)轉換成二氫睪酮（Dihydrotestosterone，DHT），而DHT是一種更為強效的雄性荷爾蒙，令男人生產大量皮脂，這解釋了為何男性皮膚比女人油膩，以及為何男人的毛孔看起來比女人較大。而最重要的是，這些皮脂本身就是淡黃色液體，而其中某些成分如角鯊烯（Squalene）能讓枕頭套，明顯容易呈現泛黃污漬。

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2. 不停分泌汗水

黃醫生透露，男人在睡眠時皮膚依然會分泌汗水，而汗水中的酸性物質可令枕頭發黃。他指科學家在顯微鏡下，發現清晰看到皮膚表面幾乎一直都有分泌汗水。由於汗水除了能調節體溫或散熱，還能濕潤皮膚，這也解釋了為何男人用過的枕頭套特別容易發黃。

3. 不停掉下的屑屑

由於受到男性荷爾蒙影響，男人表面上的皮膚，會一直不斷生產油脂和汗液，當中還混有一堆像頭皮屑、汗垢、口水等「雜物」！

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