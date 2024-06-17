日本16歲少女因LINE上一句話殺死閨密　7人施暴棄屍深山極冷血

朋友之間有爭執是常有的事，大部分時候互相體諒、對談就可以化解矛盾，有時候也會出現因意見不合而當不了朋友的情況。但日本有少女就只因和好友在LINE上發生口角後不滿，就與其他朋友合力對她施暴、棄屍深山。事後更向友人炫耀自己殺人，實在令人心寒......



（新聞截圖）

2013年日本廣島縣吳市發生一宗匪夷所思的殺人事件。綜合日媒報導，6月27日深夜16歲少女野村美輝與幾位朋友在卡拉OK期間，在有50人的LINE群組上與專修學院的前同學黑瀨惠利華發生爭執。野村在群組中指黑瀨「很開放」，被黑瀨反擊「討厭你」、「去死吧」後怒道：「小心點說話，我會令你再也講不到話！」。

情緒上頭的野村隨即就聯絡其他友人，讓她們裝作是「同伴」將黑瀨約出來。而同場的朋友Yuki就聯絡了21歲男友瀨戶，讓對方備車來接她們。以為自己有「同伴」的黑瀨於是在LINE群組內繼續大放厥辭，應約到場。但沒想到，迎接她的卻是一場殘忍的暴行。

野村與同行6人將黑瀨拉上車後，把她按倒在後排座位，並開始對她施暴。幾人騎在黑瀨身上毆打她，又用打火機及煙頭燒傷她的大腿和耳朵等多處。期間幾人亦翻出黑瀨的錢包，偷取裡面約4萬日圓（大約港幣1,991元）現金，又逼她說出銀行卡的密碼。期間數人亦到便利店買刀，刺傷黑瀨的腹部；在LINE群組上「直播」暴行。

黑瀨被帶到廣島市中心約20公里的吳市灰峰繼續施暴（新聞截圖）

6月28日清晨，一行人繼續駕車到離廣島市中心約20公里的吳市灰峰，在山上繼續向黑瀨拳打腳踢。看到她的臉腫起發黑後，他們將黑瀨勒死，又為了「確保她死亡」野村的男友成田拗斷黑瀨的頸骨。數人將屍體丟棄在斜坡上離去。在LINE群組上發生爭執後不足4小時，黑瀨就被7位「友人」施暴致死。

因黑瀨沒有回家，她的家人當日就報警尋人。而這時兇手野村，竟在LINE向朋友炫耀自己殺人，被問到動機時講到「不知道，就是生氣了」、「是她先挑事的」。而在犯案10天後，她為了再次確認黑瀨的遺體重返現場。不過屍體因為動物和昆蟲啃咬，狀況非常糟糕。據報野村因此受到刺激，忽然萌生自首的念頭，在7月11日終因「良心苛責」向母親坦白自己的罪行，翌日在她的陪同下自首。

但供出棄屍地點後，野村又忽然反悔，嘗試在LINE上找好友幫忙逃亡，不過被母親發現報警，被警方帶走。14日傍晚警方發現黑瀨屍體，正式將她以棄屍罪嫌疑逮捕。而當時的同黨6人，也於7月17日正式被捕。

據指，死者黑瀨、野村和6名友人都是「問題兒童」，當中只有負責當司機的瀨戶是成年人。雖然並未成年，但野村當時離家出走，與其中3名友人同居，關係密切。而有認識黑瀨和野村的人受訪時就講到兩人本是閨蜜，但聽說因為異性關係和涉及幾萬日圓的金錢糾紛而出現矛盾，成為LINE上口角和眾人施暴的導火線。

16歲死者黑瀨惠利華（新聞截圖）

在審判中，野村方律師辯稱，長期受到親生母親和祖母的虐待，小六的時候又曾被母親當時的男友性虐，因此患有精神障礙，應被判到少年院。但首席法官伊藤表示，雖然能夠同情她的成長經歷，但這對她殺人意圖的形成並沒有影響、因此不能輕判。雖然曾上訴，但最終野村被判入獄13年，預計於2026年出獄。其餘數人則按罪名輕重被判如少年院，或3至4年指導和勸告。野村的男友成田以及司機瀨戶則分別被判10年及14年監禁。

事件當時引起日本轟動，沒想到16歲的少女只因在LINE上發生口角就與閨蜜反目成仇，還與數名友人合力將她打死棄屍，實在令人心寒。而且LINE群組上有數十人，卻沒有一個人阻止他們、亦沒有報案。嘆到若有人報警求助，黑瀨或許不會喪生......