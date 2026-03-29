最殘酷「北九州殺人事件」日男強姦外母姨仔再滅門！案情完整還原

日本曾發生一宗駭人的殺人案「北九州監禁殺人事件」，令當地人毛骨悚然。該案及後更被改編成電影《在無愛之森放聲吶喊》，於2019年在Netflix發行。變態殺人犯松永太將妻子外家一家六口監禁兼洗腦，控制他們互相施暴甚至殺害，再親手將屍體肢解攪碎，丟入大海毀滅證據，殘忍程度令人髮指......



年輕的松永太（新聞截圖）

自小說謊成性、精通「語言藝術」

案中的主犯松永太1961年出生於福岡縣的小康之家，父親經營賣被褥的家族生意，在母親和祖母的寵愛下成長。據報他小學時代成績良好，是學生會的一員。中學一年班更打敗前輩贏得辯論比賽冠軍，亦擔任過排球隊的隊長。

不過，「優秀學生」原來只是假象，有松永的中學同學受訪時指出，自己並沒有對方勝出過辯論比賽的記憶，而擔任排球隊長也是因為他向學校強烈要求才讓他擔任，事實是松永不懂得團隊合作，他在排球隊內一直只是後備球員。同學也爆糒指，松永高中的成績也只是中等程度，而且自小就很喜歡說謊和誇大其詞，不受人信任。

升上高中後松永成為風紀隊長，但因被發現與異性有不當關係而轉校到一家男校。有松永的朋友受訪時就講到，轉校後松永反而更加猖狂，接近多名女性更騙取金錢。

（新聞截圖）

因詐騙被通緝逃亡

高中畢業後，松永繼承了家族生意。他強迫員工賣劣質而價錢高昂的棉被，從中牟取暴利。據報松永長期對公司從業員施暴，除了用棍暴打，還會用電擊懲罰「失誤」的員工。而員工們也因為松永自稱與黑社會有關係，從不敢反抗他。

1980年松永與一名女子結婚並育有一子，但期間他仍出外沾花惹草，更結識了第二任妻子緒方純子。不幸的是緒方也被他虐待，而女方母親揭發後曾要求兩人分手，卻反被松永騙到賓館強姦。到了1992年，松永一連串的欺詐商業行為及暴行終引起警方注意遭到通緝，於是帶著緒方純子一起逃亡。

操縱人心斂財殺人

在逃亡期間，松永多次逼緒方打電話向娘家要錢，總額逾1,500萬日圓（大約76萬港元）。同時他盯上地產經紀虎谷久美雄，以合夥投資為名接近虎谷。

虎谷一次醉酒下自爆曾私吞施工費，松永以此作為把柄控制虎谷，並將他和他的女兒監禁，要求他向親友拿錢，否則就會用電擊棒電他，每日也只給他少量食物。虎谷遭松永太長期精神及肉體虐待，還被逼吃自己的排泄物，最終於1996年2月26日死亡，成為松永與緒方夫婦的首位受害者。松永又將虎谷的女兒洗腦，令她認為父親是被她殺死，要她一起肢解自己父親的屍體，並用攪肉機攪碎，將殘骸丟入大海。

殺掉虎谷之後，松永將目標轉向妻子緒方一家。他謊稱緒方是殺害虎谷的主謀，以此騙取掩口費。他更挑撥緒方娘家一家六口的關係，首先他告訴緒方的妹夫，自己與外母和姨仔（緒方的妹妹）都發生過性行為，指他們一家都是蕩婦。受煽動的妹夫喝醉後，不但打了緒方一家，還將女兒和兒子交給松永任憑處置。

松永太抱著與緒方的兒子的合照（YouTube截圖）

松永結果以兩名小孩作籌碼，將緒方一家監禁。他要求緒方對61歲父親施暴電擊致死，並命令緒方家人處理屍體。緒方母親終抵受不住以致精神崩潰，松永命緒方按著母親，再命妹夫用電線勒死她。

滅絶人性的松永也將緒方的妹妹當作性奴，更每天電擊她，令她失去聽力後，再命令妹夫和他們10歲女兒將其殺害。妹夫接連殺死岳母和妻子，同時被松永反覆電擊和極端飲食限制，以致經常嘔吐、腹瀉，最終也虛弱致死。

緒方一家六口就只剩當初兩名兒童人質，但松永夫妻認為小孩們有機會會報復，於是命令緒方妹妹的10歲女兒殺死弟弟，再叫虎谷的女兒與緒方殺死這名10歲女童，徹底將一家人滅口。

松永太曾多次上訴，但最終仍被判死刑（新聞截圖）

虐殺案曝光松永被判死刑

緒方一家六口於1997年12月至1998年6月的半年內全部遭到殺害，屍體被肢解攪碎後丟入海中。直到2002年3月6日，已17歲的虎谷女兒成功逃走至祖父家中求助，這宗駭人聽聞的殺人案才終於曝光。在初審中松永及緒方均被判死刑，但考慮到緒方長期受到家暴、被松永洗腦支配，裁判所2007年改判緒方終身監禁。而主張自己無罪的松永則多次上訴，不過最終於2011年12月被駁回，落實死刑。

同場加映：24歲男無交電話費激嬲女友爸爸 慘遭殘殺分屍再用切割機攪成肉碎

2016年3月中，日本埼玉縣一名24歲男子遭到暴力圍毆後遭殘忍殺害，死後被人用鮮魚市場內的切割機分屍，再掉進絞肉機磨成肉碎丟掉。警方終於在2021年10月拘捕兩位主謀，然而其中一位於拘留所上吊自殺身亡，檢方最後於11月4日以殺人罪起訴剩餘的男子。

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