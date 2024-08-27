AV女優相澤南發重大宣佈！捨棄藝名盼重新出發！香港見面會取消

在香港出生的AV女優相澤南（相沢みなみ）於去年6月突發宣佈引退，震驚網民。時隔1年多，相澤南日前再有重大宣佈，她將捨棄「相澤南」這個藝名，不希望被困在過去。甚至預定9月舉行的香港見面會也直接取消！



今年28歲前AV女優相澤南（圖自X）

前AV女優相澤南於香港出生，2023年6月引退時講到自己未來打算在台灣或香港拍影視作品發展。她去年曾參與港劇《東京愛情動作故事》拍攝，今年亦與由吳業坤合作主持飲食節目《獨食好西》，惹網民熱論。

相澤南在社交平台上開Po講宣佈告別「相澤南」身份（圖自X）

相澤南日前就在社交平台上開Po講到自己將告別「相澤南」這個藝名，從作為「相澤南」的所有活動畢業。在貼文中指引退1年多，周圍仍有不少人會問她甚麼時候回歸AV界。而且自己無意重返AV界，卻不論做甚麼都被冠上「前AV女優」頭銜。令她感覺好像被過去的榮冠和形象困住，對她造成很大壓力，亦完全失去以「相澤南」名義活動的意欲。

她講到雖然不後悔當AV女優，亦無意否定或隱瞞過去的工作，但藝名令正努力前進的她感到非常痛苦。因此即使曾打算將「相澤南」這個名稱發揚光大， 為了脫離過去的束縛她決定捨棄「相澤南」頭銜，以全新身份重頭開始；今後亦不再以「相澤南」身份接任何工作。

在9月7至8日「相澤南」本預定來港舉行見面會，但因決定捨棄這層身份，將從活動退出。香港主辦單位亦發文講到「本次取消由相沢南小姐單方面決定，為了此事本公司代表亦緊急趕到東京跟相沢南小姐本人會談，遺憾不能說服她本人改變主意」。參加者將獲安排全數退款。「相澤南」於文章中講到不希望在活動上強顏歡笑、對自己和粉絲說謊，向活動相關人士及香港的粉絲們道歉。

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在文末她講到希望自己未來以新名字再出發時，大家會繼續支持她，到時候一定會展示最真摯的笑容。相信明年就能向大家發表全新目標，盼粉絲能夠再等她一下。現在她X的用戶名稱亦已經改成單字「Minami」（南），雖然不知道她有甚麼打算，但也祝她一切順利吧。