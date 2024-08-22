日本女性海外賣春月賺600萬　為養牛郎+整容賣身、3招避海關審查

日本近年有不少年輕女性沉迷牛郎，為了供養牛郎而選擇任職風俗店、甚至賣身。當中亦有不少人為了賺更多外快而選擇到海外賣淫。有日媒最近就訪問到一位曾數次到海外賣淫的女性，分享到她一個月可大賺600萬日圓。



（新聞截圖）

日媒MBS日前分享到因為在國外可以賺到比在日本更高的薪水，有越來越多女性前往國外賣淫。當中訪問到來自關西的20多歲女性伊藤（化名），她曾到3個不同國家賣淫，去年11月首次在海外性風俗店工作。

伊藤至今曾到澳洲、美國和韓國賣淫。第一個目的地是澳洲墨爾本，當時除了伊藤之外還有幾個日本人，像室友一樣一起生活和工作。每次到海外賣淫都會滯留大約1個月，能賺到600萬日圓（大約港幣32萬元）左右。伊藤講到自己選擇到海外賣淫是因為迷上牛郎、點香檳塔等，最貴的一張賬單達500萬日圓（大約港幣26.7萬元），表示「為此只可以努力。而且海外規矩限制比較少，可以輕鬆賺錢」。除她以外也有不少日本女性是因為迷上牛郎，又或者是為了賺取整容費用而到海外賣淫。

但在海外賣淫亦伴隨不少危險，伊藤就講到在外國人眼中日本女性似乎有「聽話」的形象，因此認為對她們做甚麼都可以。除了打她們之外，亦有人會企圖搶走付給女孩們的錢逃走，與強盜沒甚麼分別。甚至曾有女生被吸毒後產生幻覺的客人勒頸，非常危險。

據伊藤所指，她們會以觀光簽證入境但實際是去工作，屬犯法行為。因為越來越多女生到海外賣淫，入境也變得越來越困難。講到在澳洲只要出示日本護照就會被帶到「小黑房」，她去了一個單獨房間，裡面全是日本女孩。被紀錄了指紋，並回答問題，堅持自己是去觀光的才成功入境。

「賣淫過關手冊」當中教3點避過海關審查（新聞截圖）

海外賣淫的仲介大多都在社交媒體上招人，實際搜尋相關關鍵字亦會出現不少「1個月1000萬日圓」和「認真的孩子不可能賺不到錢」之類的貼文。日媒MBS記者隱藏身份私訊數名仲介，當中有仲介講到經他介紹的女生從未試過入境失敗，但亦坦承有些國家賣淫本身是合法的，但如果旅行目的有疑，就會被拒絕入境。

另一位仲介則分享了「賣淫過關手冊」，當中教3點避過海關審查。第一點是要在入境前封鎖經紀仲介等，入境後如有必要才解除封鎖。第二是應穿著運動衫等休閒服裝。最後一點則是要素顏登機，絕對不要穿得時尚，要盡可能老土。另外亦提到為了看起來更像遊客應攜帶一本旅遊雜誌，並預約機場附近三日兩夜的酒店作為掩飾。

女生們持觀光簽證入境非法賣淫，對一般日本市民出國旅行的能力造成影響（新聞截圖）

熟悉美國簽證等的行政書士佐藤知代講到，以前他每年只會收到3到4次有關拒絕入境的諮詢，但隨著新型冠狀病毒導致的行動限制放鬆，從2023年開始，升至每週諮詢多達7到8次。指與過去曾以賣淫為目的入境的女性一起入境的人，不論性別及是非從事過賣淫活動都會被列入黑名單，因此被不公平拒絕入境的人數正在增加。非法海外賣淫的流行，明顯已對一般日本市民出國旅行的能力造成影響。