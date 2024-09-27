27歲托兒所男老師性侵7名女童　犯案後咁做極變態：想學色情視頻

現今社會大部分父母在生小孩之後仍會繼續工作，將子女交給托兒所和幼稚園等設施等幫忙照顧。父母信任設施才會將子女託付，但日前日本有一名托兒所老師就因為性侵7名3至6歲的幼兒被起訴，他為了滿足自己的性慾甚至還拍下自己的犯案過程，惹怒全國父母。



（新聞截圖）

日媒NNN報導指，27歲男子長田凪巧因在任職托兒所性侵7名女童被起訴未經同意性交等罪名。據報從2021年起到去年，被告在曾工作的兩所幼兒園對7名3至6歲的女孩進行性侵犯，當中3名甚至拍攝犯案過程，十分變態。

據稱，被告長田趁獨自照顧孩子們午睡時，將女童帶進廁所或壁櫃犯案。當中也有假裝問女童玩具在哪裡，把她誘至閉路電視盲點的鋼琴下犯案。在9月24日舉行的裁判中，被告長田承認了所有指控。表示輸給了自己的慾望，想要做出在兒童色情視頻中看到的情節。

被告因罪行6次被捕（新聞截圖）

有受害女童的母親在6月的初審中講到，女兒每天都非常期待去托兒所，但被告長田卻欺騙女兒並利用她作為性出口，實在無法用言語形容自己的心情。亦有母親表示「希望你給他可行範圍內最嚴厲的刑罰」。日前的裁判中，被告長田就向受害者道歉，指自己也是家長，本來處於有責任保護兒童的立場，自己卻辜負了孩子的信任，也辜負了父母的信任。他講到在3年前第一次犯案後感到內疚，但他失去了對自己的控制，便犯下更多罪行。

被問到為何明知道自己對兒童抱有性慾仍繼續托兒工作，被告就表示感受到了接管家裡托兒所的壓力，交替更是進入倒數階段，壓力沉重卻無法阻止。而自己的心情和扭曲的性慾無法對人訴說，也不能去醫院，在無能為力的情況下才繼續擔任托兒工作。又表示今後不會再任職與兒童有關的職業。

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有不少網民指被告只是為自己的性慾找藉口，明明自己也是爸爸，卻對他人的女兒做出這樣的事實在不可饒恕。認為被告若被釋放仍會再犯，怒指「這種人就應該永遠鎖在監獄裡」。被告長田自2022年4月起於他父親開辦的一所托兒所工作，有網民就表示雖然被告長田需付最大責任，但認為也涉及其他職員的疏忽。亦有網民講到雖然犯性罪行的男性教師只有很少部份，但經過這次事件相信願意聘請男老師的兒童設施又會減少。