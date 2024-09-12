YouTube現大量日本美女「擠母乳教學」無碼片　驚揭全是AI換臉！

近年AI技術發展迅速，為大家帶來不少便利。不過這些技術同樣被用在深偽技術（Deepfake）上，引起關注。日本網上最近就出現大量「無碼擠母乳教學」影片，表面上是給新手媽媽拍攝的教學影片，但實際上他們當中不少卻是經過AI換臉，藉此吸引男性觀眾、售賣色情內容。



（YouTube截圖）

YouTube上的影片內容包羅萬有，不論是甚麼主題都能找到相關內容。最近日本YouTube上就流傳大量「榨乳入門」的影片，當中年輕女性們以「教育目的」將自己使用吸乳器練習擠人奶的影片在乳頭沒有任何打格的情況下上傳到平台。

影片下有新手媽媽及孕婦就留言感謝，講到雖然看說明書都可以大概理解使用方法，但由真人實際示範還是更清晰。不過有網民就揭發，其實這些「榨乳入門」影片並非真的是教育影片，而是透過AI換臉技術售賣色情內容的集團。只要按影片資訊欄中的連結，就可以到女生的社交平台，並前往色情網站購買影片。

YouTube的社群規範中基本上禁止發布旨在獲得性滿足的內容。不過，條款也指明，若主要目的是教育、紀綠片、科學或藝術，有必要性和合理背景也可以允許色情內容。因此這些女性就在影片中寫到「只作教育用途」，利用YouTube政策的灰色地帶吸引男性粉絲，將他們引流到付費色情網站賺錢。

女生們使用AI換臉技術，並為自己掛上OL、單親媽媽和老師等身份，不怕身份曝光。雖然仔細看會發現嘴部、頭髮和眼睛等有AI製作的違和感及缺陷，但也一樣吸引到大量粉絲。當中一個頻道開設1個星期已經有11萬名訂閱者，榨乳影片亦有逾470萬觀看次數。另一支上傳2個星期的影片的觀看次數更是突破500萬。

有網民就憤怒講道「不要用育兒作性消費！」，亦有孕婦留言指自己本來打算查一下與母乳相關的資料，誰知就發現了這些視頻，令她很不舒服。又講到「男性的性慾真的可怕。很驚訝人們單看AV不夠，還要去YouTube上看這些的影片」，「感覺自己看到的已經不再是人類，而是某種低等生物」。不知大家對這些不良教育影片又有甚麼看法呢？