九龍城富豪東方酒店轉為青年宿舍！月租$4500起申請詳情一文睇清

又多一間酒店轉為青年宿舍！近日九龍城富豪東方酒店獲政府准許轉為青年宿舍，會提供最多160個宿位，每月宿費4500元起，各位後生仔如果有興趣即日就可申請，即睇下申請詳情及攻略！



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民政及青年事務局近日宣佈，九龍城富豪東方酒店獲准轉為青年宿舍，名為「YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍」，共提供有80個房間，可提供最多160個宿位，每月宿費介乎4,500元至4,650元，價格視乎房間面積/方向及樓層高低等。根據官網顯示，青年宿舍房間擁有獨立洗手間、浴室、書桌、及衣櫃，提供電熱水壺、掛衣架、小型冰箱和電視等，亦設有公共空間及共享無火煮食空間、自助洗衣設施和健身室。

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所有房間宿生的第一個租約為期2年，首年為固定租約，不得退租。同時要求入住青少年必須在一年內累積200小時「STAY FUN」時數，包括參觀駐港解放軍總部／軍營、中國傳統藝術文化體驗工作坊和與主席／CEO對談等，希望有助青少年個人成長。《開罐》整合了宿舍的申請資格及方法、收入限制、租金、入住安排等，有興趣的朋友仔就要留意喇！

👇👇👇YOT Hub 仁愛龍城青年宿舍申請詳情👇👇👇

【1】申請資格

(a)須為香港永久性居民

(b)於截止申請日期當日，年滿18但未滿31歲；

(c)為在職人士，全職、兼職及自僱均可

(d)符合青年宿舍計劃的收入水平及總資產淨值上限：

(e)不可擁有任何在香港的住宅物業

【2】申請類別

(a)一人個別申請

申請人會被編配與另一位同姓別的申請者共享房間

(b)二人合併申請

合併申請者將同時入住同一個酒店房間

【3】收入及資產上限：

一人申請：收入水平上限為月薪2.8萬元；總資產不超39.8萬元

二人合併申請：收入水平上限月薪5.6萬元；總資產不蟹79.6萬元

【4】租金

每間宿房每月入住許可費為9,000元至9,300元；即個人宿位月租4,500至4,650元，會因應房間面積差異、樓層高低、房間方向等因素釐訂

【5】租約期

(a)所有房間宿生的第一個租約為期兩年，首年為固定租約，不得退租。如在固定租約期限前退租，則宿生仍須繳付未完約的入住許可費。

(b)申請人簽署入住許可協議書後，以及於協議書生效前，將獲7天免租期。

【6】申請流程

(a)網上提交表格 (個人資料、現居情況、職業狀況、總資產等)

(b)合資格申請人於網上填妥入住申請表格並成功遞交。

(c)YOT Hub仁愛龍城青年宿舍在接獲申請表後，將以電郵向申請人發出申請編號。申請編號將用作日後跟進申請之用途。

(d)如申請人在網上遞交申請表起計7個工作天，仍未收到確認郵件，可電郵 (yot-hub@yot.org.hk)至YOT Hub仁愛龍城青年宿舍職員查詢。

(e)由接獲申請至完成審批大約30個工作天。

【7】入住流程

(a)青年宿舍將以抽籤的方法編配 「一人個別申請」者的同性宿友；惟成功申請人可從成功入選名單中互相選定同房宿友。

(b)申請人亦須按本堂青年宿舍要求，就入住許可協議書的按金、入住許可費等細則簽署相關協議。

(c)當宿生領取YOT Hub仁愛龍城青年宿舍房卡時，本堂青年宿舍將所提供的家俱、設備和配件詳列於一份清單內，由宿生簽收作實。

(d)當宿生退出服務時，本堂青年宿舍會按清單點算物資，如有損毀或遺失，可被索償。

資料來源：YOT Hub仁愛龍城青年宿舍