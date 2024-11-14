前AV女優明日花綺羅直播賣簽名Tee　遭後輩指詐騙、拒出貨兼封鎖?

日本前AV女優明日花綺羅（明日花キララ）雖然已經引退4年，但在各個社交平台依然十分活躍，經常開直播與粉絲交流。不過日前她就被後輩白濱希指控詐騙，指自己在明日花的TikTok直播中抽中簽名T-shirt，但時隔2個半月依然未收到貨，帳號還被她封鎖。到底是甚麼一回事呢？



明日花綺羅於2020年正式退出AV界，轉為經營自己的品牌，在X上仍有逾214萬追蹤人數。不過日前她就突然被AV界後輩白濱希指控詐騙，在X上開Po講到自己在8月23日參加了明日花的TikTok直播，花了逾10萬日圓（大約$4993港元）刷禮物，成功抽中了簽名T-shirt。但自己等了2個半月都沒有收到獎品，直到後來才得知原來是因為明日花討厭自己而拒絕出貨。不但沒有獲得退款、甚至被對方封鎖。

身為粉絲卻被這樣對待，白濱希於是就在X發文公審：「我被明日花綺羅詐騙了！」。明明中獎了卻不寄出商品，有不少粉絲就留言為她抱不平。當中有人建議白濱報警，而她亦回應自己已經打電話詢問過，指警方希望她直接去說明狀況，未知道能否成功立案。

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白濱希一直是明日花綺羅的粉絲，X上置頂的貼文也是紀念對方轉發自己的貼文。平常她亦經常參加明日花的Tiktok，互送直播禮物，亦曾經合作過。兩人關係似乎不錯，為何會突然發生這次事件呢？明日花綺羅並未對事件作出任何回應，但台灣AV研究者一劍浣春秋就在網站指，從流出的對話來看，明日花「的確很不爽白濱希」。

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據說她發現了白濱邊用自己的名字拓展知名度，在背後卻誣衊她利用直播向粉絲討禮物、收錢和金主吃飯，又曾經去陪酒甚至給外國客人陪睡。一系列的言行令明日花非常不滿，在對話中否認所有指控，表示自己再也不想聽到白濱希這個名字，還在蒐集證據準備提告。在最後明日花亦講到自己已經寄出T-shirt。現在兩人各執其詞，一劍浣春秋就表示相信明日花準備在收集證據後再一次過攤牌反擊，粉絲們唯有靜觀其變了。