AV女優｜七瀨愛麗絲小一已「開竅」鍾情大叔？自爆下海原因超心酸

日本有不少AV女優，但當中成功突圍而出的並不多。七瀨愛麗絲於2020年出道，4年來囊獲不少粉絲，在X上坐擁近50萬追蹤人數。《開罐》就集合了歷年來七瀨在訪問中透露的經歷，帶大家認識這位人氣女優。



（圖自X：@Alice_Nanase_）

AV女優七瀨愛麗絲於2020年下海成為女優，雖然身高只有154cm，但有著傲人的F級，亦有運動及管理飲食，一直維持姣好身材。她最近亦積極往海外發展，日前她赴台灣出席攝影會時就被AV研究者一劍浣春秋問到出道原因，她的答案就令人非常意外......

👉🏻👉🏻👉🏻6件事帶你認識AV女優七瀨愛麗絲

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【1】基本資料

七瀨愛麗絲（七瀬アリス）

生日：1997年2月25日

身材：154cm/ F罩杯

出道日期：2020年9月13日

【2】出道原因

其實七瀨愛麗絲早在2015年便以市島亞美的名義下海成為女優，直到2020年才改名七瀨愛麗絲重新出道。最近她到台灣出席攝影會時，就被AV研究者一劍浣春秋問到為何會下海。七瀨就講到她疫情期間她沒有工作，有一天看存摺時發現自己竟然只剩20,000日圓（約港幣$1,009元）存款，令她意識到再這樣下去有機會餓死，為了活下去就成為了AV女優。

【3】小一已「開竅」？

七瀨曾分享到，自己在小學一年班的時候，在哥哥的玩具箱中找到叫《夫婦成長記》的漫畫，躲在衣櫃裡偷偷看。自此開始對情色產生興趣，之後開始有手機，便會與朋友一起看色色的動漫。

（圖自X：@Alice_Nanase_）

【4】鍾情大叔？

七瀨交的第二任男友30歲，比當時的自己大了差不多一整輪，是她打工的地方的常客。她指年上的人較溫柔、包容度較高，在做愛方面亦沒有那麼自私強硬。在雜誌訪問中坦承自己鍾情大叔，至60歲的都可以接受。

【5】睇AV撈飯

在訪問中七瀨講到自己下海之前常看桐谷茉莉和天海翼兩位AV女優的作品，只要有空餘時間就會看她們的AV「學習學習」，甚至還會邊吃飯邊看。

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【6】曾失蹤休業

在2022年11月七瀨曾一度玩失蹤，不但從社交平台消失，還無故缺席攝影會，主辦方及事務所都完全沒辦法聯繫到她。直至年終才在X上開Po指自己突然休業是因身體不適。之後她雖然出席活動及出版寫真集等，但直至2023年12月才推出新的AV作品，成為3間片商的專屬女優回歸本業。