第一眼睇到兩個人定係骷髏？一圖揭穿連你自己也不知道的真實本性
撰文：ETtoday
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每個人的外在樣貌以及私底下真實的態度一定會有所落差，但常常「演」久了，很容易被社會化的個性掩蓋，你知道你原本的本性是如何嗎？以下這個心理測驗超準分析深層心理狀態。
Q：第一眼看到什麼？（點圖放大玩心理測驗👇👇👇）
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A.月亮
B.兩個人
C.骷髏
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A.月亮
你的個性有點完美主義，對自己的高要求，無論身處怎樣的環境或是面對困難，都能非常理性並縝密的分析事件的發展，但卻不太容易下定決心，可以說是有選擇困難症，有趣的是你身上總給人一種神秘的感覺，完美的進退應對與處事態度，常常讓人跟你相處有疏離感，確實你也對外在比較有警戒心。
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B.兩個人
你在人群中像是太陽一樣，總給人一種溫暖可靠的氛圍，身邊的人都很喜歡向你分享自己的心事，甚至是不是很熟的朋友也願意給予信任，但其實你喜歡獨處，非常耐得住寂寞，很愛自己一個人宅在家裡，不管是追劇、睡覺、還是玩手機，都會感受到非常放鬆舒服。
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C.骷髏
你是一個個性比較敏感的人， 常常會思考很多，並且感到焦慮，但是外表卻給人一種什麼都無所謂的態度，實際上卻很在乎別人的看法，對於自己想要追求的人事物非常的執著，典型的吃軟不吃硬，即使理智知道沒有完美的結局，但仍然充滿執念。
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